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ટ્રમ્પનો મોટો દાવો-આ વીકેન્ડ સુધીમાં ઈરાન સાથે સમજૂતી થઈ જશે, ઈરાને દાવાનો છેદ ઉડાવ્યો!

Donald Trump On Peace Deal: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરીથી ઈરાન સાથેના તણાવ અને પીસ ડીલ પર મોટો દાવો કર્યો છે. તેમના દાવા મુજબ પીસ ડીલ બસ થવાની તૈયારીમાં છે અને આ વખતે યુરોપમાં થઈ શકે છે. જો કે બીજી બાજુ ઈરાને આ દાવાની મજાક ઉડાવી અને તેને માત્ર અટકળો ગણાવી દીધો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 12, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:37 AM IST
ટ્રમ્પનો મોટો દાવો-આ વીકેન્ડ સુધીમાં ઈરાન સાથે સમજૂતી થઈ જશે, ઈરાને દાવાનો છેદ ઉડાવ્યો!
Image Credit: ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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