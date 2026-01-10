ઈરાનની પાછળ પડ્યું અમેરિકા, ટ્રમ્પની ખુલ્લી ધમકી- એવી જગ્યાએ મારીશું, જ્યાં દુ:ખાવો સૌથી વધુ થશે
ઈરાનમાં 7 જાન્યુઆરી બાદથી વિરોધ પ્રદર્શન વધુ તીવ્ર બન્યું છે. તહેરાન સહિત મોટા શહેરોમાં આ વિરોધ પ્રદર્શન ફેલાયું છે. ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર અયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈએ મોટા પાયે થઈ રહેલા આ પ્રદર્શનો માટે સીધે સીધુ અમેરિકાને જવાબદાર ઠેરવ્યું છે. આ બધા વચ્ચે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનને ધમકાવ્યું છે. જાણો શું કહ્યું.
ઈરાનમાં હાલ વિરોધ પ્રદર્શન ચાલી રહ્યા છે. આર્થિક સંકટ વિરુદ્ધ લોકોનો આક્રોશ ભડક્યો છે. આ વિરોધ પ્રદર્શનોમાં અત્યાર સુધીમાં 62 લોકોના જીવ ગયા છે. જ્યારે 2200થી વધુ લોકોની ધરપકડ થઈ છે. ભડકેલા જનાક્રોશ વચ્ચે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનને ખુલ્લી ધમકી આપી છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે જો ઈરાનમાં પ્રદર્શનકારીઓની હત્યા કરી તો અમેરિકા સીધી દખલગીરી કરશે અને એવી જગ્યાએ મારશે જ્યાં સૌધી વધુ દર્દ થશે. તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે અમેરિકાની ઈરાન પર બાજનજર છે.
વ્હાઈટ હાઉસમાં ટોચના ઓઈલ અને ગેસ અધિકારીઓ સાથે બેઠકમાં ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઈરાન મોટી મુશ્કેલીમાં છે. મને લાગે છે કે કોઈએ કલ્પના પણ નહીં કરી હોય એ રીતે લોકો શહેરો પર કબજો કરી રહ્યા છે. અમે પહેલા પણ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ચેતવણી આપી હતી. જેમ તેઓ પહેલા કરતા એ રીતે લોકોને મારવાનું શરૂ કરશે તો અમે પણ તેમને જ્યાં સૌથી વધુ દર્દ થશે એવી જગ્યાએ જોરથી મારીશું.
જો કે તેમણે એ પણ સ્પષ્ટતા કરી કે તેનો અર્થ એ બિલકુલ નથી કે અમેરિકી સૈનિકોને મેદાનમાં ઉતારવા. ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેનો અર્થ બૂટ્સ ઓન ગ્રાઉન્ડ નથી પરંતુ તેનો અર્થ એ જરૂર છે કે અમે ખુબ જોરથી એવી જગ્યાએ મારીશું જ્યાં દુખાવો સૌથી વધુ થશે. અમે જો કે નથી ઈચ્છતા કે એવું થાય.
ઈરાનમાં હાલ જે પણ કઈ થઈ રહ્યું છે તેને ટ્રમ્પે ચોંકાવનારું ગણાવ્યું. કહ્યું કે ઈરાનમાં જે થઈ રહ્યું છે તે ખરેખર અવિશ્વસનીય છે. તેમણે પોતાના લોકો સાથે ખરાબ વ્યવહાર કર્યો અને હવે તેની કિંમત ચૂકવી રહ્યા છે. જોઈએ આગળ શું થાય છે. અમે તેના પર નજર રાખી રહ્યા છીએ. દેખાવકારો પર ચિંતા વ્યક્ત કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું કે હું બસ એ આશા રાખું કે ઈરાનમાં પ્રદર્શનકારીઓ સુરક્ષિત રહે. હાલના સમયમાં તે ખુબ ખતરનાક જગ્યા છે. હું ઈરાની નેતાઓને ફરીથી કહું છું કે ફાયરિંગ શરૂ ન કરતા કારણ કે જો તમે ગોળી મારશો તો અમે પણ ગોળી મારીશું.
