/ચીનના રાષ્ટ્રપતિએ વૈશ્વિક નેતૃત્વ મુદ્દે ટ્રમ્પને આપી દીધી મોટી સલાહ, જાણો શું કહ્યું?

Donald Trump China Visit: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ હાલ ચીનના પ્રવાસે છે અને સમગ્ર દુનિયાની નજર તેમના પર છે. એકબાજુ ઈરાન સાથે સમુ સુથરું કરવાના પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે અને બીજી બાજુ અમેરિકા ચીન સાથે પણ સંબંધો સુધારવાની કોશિશ કરી રહ્યું છે.
અત્યારે વિશ્વમાં બે મોટી અર્થવ્યવસ્થા ગણાતા અમેરિકા અને ચીનના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષોની મુલાકાત થઈ રહી છે જેની ઉપર સમગ્ર વિશ્વની નજર છે. ચીનની રાજધાની બેઈજિંગમાં અમેરિકા અને ચીન વચ્ચે થયેલી હાઈ સ્ટેક્સ સમિટ દ્વારા બંને દેશોએ ભાગીદારીનો સંદેશ આપવાની કોશિશ કરી છે. ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વચ્ચે થયેલી મુલાકાતમાં જિનપિંગે ખુબ જ સંતુલિત અને કૂટનીતિક અંદાજમાં દુનિયા સામે મોટો સંદેશો રજૂ કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે દુનિયા હાલ એક નવા વળાંક પર ઊભેલી છે અને આવા સમયમાં ચીન અને અમેરિકાની જવાબદારી પહેલા કરતા વધી જાય છે.
શું કહ્યું જિનપિંગે?
જિપપિંગે ટ્રમ્પ તરફ જોતા કહ્યું કે શું આપણે મળીને વૈશ્વિક પડકારોનો સામનો કરી શકીએ અને દુનિયાને વધુ સ્થિરતા આપી શકીએ છીએ? શું આપણે આપણા લોકોના હિત અને માનવતાના ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખતા દ્વિપક્ષીય સંબંધોને વધુ સારા બનાવી શકીએ? જિનપિંગે કહ્યું કે આ ફક્ત બે દેશોના સવાલ નથી, પરંતુ ઈતિહાસ, દુનિયા અને સમગ્ર માનવતા સાથે જોડાયેલા સવાલો છે, જેનો જવાબ બંને નેતાઓએ મળીને આપવો પડશે. ચીનના રાષ્ટ્રપતિએ સ્પષ્ટ કહ્યું કે ચીન અને અમેરિકાના સંયુક્ત હિતો તેમના મતભેદોથી ઘણા વધુ છે. તેમણે કહ્યું કે એક દેશની સફળતા બીજા માટે અવસર છે. ચીન અને અમેરિકાના સંબંધોમાં સ્થિરતા સમગ્ર દુનિયા માટે સારી વાત છે.
ચીની રાષ્ટ્રપતિએ વધુમાં કહ્યું કે બંને દેશોએ એક બીજાના હરિફ નહીં પરંતુ ભાગીદાર બનવું જોઈએ. ઘર્ષણ બંને દેશો માટે નુકસાનકારક રહેશે. જ્યારે સહયોગથી ફાયદો થશે. નવી સદીમાં મોટી શક્તિઓએ સાથે રહેવા અને સાથે આગળ વધવાની તક શોધવી પડશે.
ટ્રમ્પે પણ જિનપિંગને બિરદાવ્યા
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પણ બેઠક દરમિયાન ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગના ખુલીને વખાણ કર્યા. તેમણે બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોને શાનદાર ગણાવ્યા અને કહ્યું કે જિનપિંગ એક મહાન નેતા છે. તેમણે કહ્યું કે, તમારા મિત્ર હોવું એ મારા માટે સન્માનની વાત છે. ચીન અને અમેરિકાના સંબંધો પહેલા કરતા સારા થઈ રહ્યા છે. ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું કે, જ્યારે પણ બે દેશો વચ્ચે કોઈ સમસ્યા આવી, તેમણે અને જિનપિંગે સીધી વાતચીત કરીને તેને જલદી ઉકેલ્યા. તેમણે ચીનની સિદ્ધિઓ અને નેતૃત્વ ક્ષમતાના પણ વખાણ કર્યા.
અત્રે જણાવવાનું કે બંને નેતાઓના જાહેર નિવેદનોથી વાતાવરણ એકદમ હળવું જણાઈ રહ્યું ચે. પરંતુ બંધ કમરે જે વાતચીત થાય તેમાં વેપાર, ચિપ ટેક્નોલોજી, ઈરાન, સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ અને વૈશ્વિક શાંતિ સંતુલન જેવા મોટા મુદ્દાઓ ચર્ચાય તેવી સંભાવના છે.