/ટ્રમ્પના મનમાં છે શું? પહેલા નેતન્યાહૂ સાથે ગાળાગાળી કરી અને હવે ખેલ્યો મોટો દાવ

જ્યારથી અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે 28 ફેબ્રુઆરીથી ઈરાન પર હુમલા કર્યા છે ત્યારથી મિડલ ઈસ્ટમાં સતત તણાવનો માહોલ છે જેની અસર ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પર પડી છે અને બીજા પણ અન્ય સંકટોથી વિશ્વના અનેક દેશો ઘેરાયેલા છે. આ દરમિયાન અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પોતાના અનેક નિવેદનોથી ચર્ચામાં રહ્યા. ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમને લઈને લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેનો તણાવ સતત વધતો જોવા મળ્યો. સ્થિતિ એવી બની કે મિડલ ઈસ્ટમાં છેલ્લા અનેક વર્ષોનું સૌથી ગંભીર સુરક્ષા સંકટમાંથી એક ઊભું થઈ ગયું.
ઈરાન પર સૈન્ય મોરચે વધતી કાર્યવાહીને સમાંતર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિવેદનો પણ એટલા જ તીખા જોવા મળ્યા. જેણે બંને દેશો વચ્ચે ઘર્ષણનો માહોલ વધાર્યો. ઈરાનને લઈને લાંબા સમયથી આકરું વલણ અપનાવનારા અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્ર્મ્પના લેટેસ્ટ નિવેદને વૈશ્વિક રાજકારણમાં એક નવો વિવાદનો મધપૂડો છેડ્યો છે. ઘણા સમયથી ઈરાનને ચેતવણીઓ આપ્યા બાદ હવે ટ્રમ્પે સંકેત આપ્યો છે કે તેઓ ઈરાનના નવા સર્વોચ્ચ નેતા મૌજતબા ખામેનેઈ સાથે સીધી વાતચીત માટે આતુર છે.
નેતન્યાહૂ સાથે ભયંકર શાબ્દિક ટપાટપી બાદ આ નિવેદન
ટ્રમ્પનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે કે જ્યારે ઈઝરાયેલના પ્રધાનમંત્રી બેન્જામિન નેતન્યાહૂ સાથે તેમની એક ખુબ જ તણાવપૂર્ણ ટેલિફોનિક વાતચીતના અહેવાલ સામે આવ્યા હતા. ત્યારબાદ ટ્રમ્પે જાહેરમાં કહ્યું કે જો પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ રહેશે તો ભવિષ્યમાં તેમની મૌજતબા ખામેનેઈ સાથે મુલાકાત થઈ શકે છે. ન્યૂયોર્ક પોસ્ટના પોડકાસ્ટ 'પોડ ફોર્સ વન'માં વાતચીત દરમિયાન ટ્રમ્પે કહ્યું કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલી ચર્ચાઓમાં અંતિમ નિર્ણય લેવાની શક્તિ ખામેનેઈ પાસે છે. તેમનું માનવું છે કે ઈરાન તરફથી કોઈ પણ મોટા નિર્ણય પર અંતિમ મહોર તેઓ લગાવી શકે છે. ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું કે તેઓ તેમને મળવા માટે ઈચ્છુક છે અને શક્ય છે કે આવનારા સમયમાં આવી મુલાકાત થઈ પણ જાય.
સ્વાસ્થ્ય પર સવાલ
આ અગાઉ ઈરાનના પૂર્વ સર્વોચ્ચ નેતા અયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈના નિધન બાદ દેશના સર્વોચ્ચ ધાર્મિક અને રાજનીતિક જવાબદારી તેમના 56 વર્ષના પૂત્ર અયાતુલ્લાહ મૌજતબા ખામેનેઈને સોંપવામાં આવી હતી. તેમના નેતૃત્વ સંભાળ્યા બાદ આવું પહેલીવાર બન્યું છે કે જ્યારે અમેરિકા તરફથી ઉચ્ચ સ્તરે સીધી વાતચીતનો સંકેત મળ્યો છે. ઈરાનમાં નવા નેતૃત્વ બાદ અમેરિકા રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે નવા સુપ્રીમ લીડરના સ્વાસ્થ્ય અંગે પણ જાહેરમાં સવાલ ઉઠાવ્યા. ટ્રમ્પનો દાવો છે કે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલની કાર્યવાહી દરમિયાન નવા ઈરાની નેતા મોજતબા ખામેનેઈને ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી.
નેતન્યાહૂ સાથે ફોન પર ટપાટપી ટ્રમ્પે કબૂલી
એક પોડકાસ્ટમાં વાતચીત દરમિયાન ટ્રમ્પે કહ્યું કે, તેમનું સ્વાસ્થ્ય સારું છે એવી જાણકારી મને મળી રહી નથી. જો સામે આવી રહેલા રિપોર્ટ્સ પર ભરોસો કરવામાં આવે તો તેમના શરીરના અનેક ભાગોને નુકસાન પહોંચ્યું છે. ટ્રમ્પે એ પણ સ્વીકાર કર્યો કે ઈઝરાયેલના પ્રધાનમંત્રી બેન્જામીન નેતન્યાહૂ સાથે ફોન પર વાતચીત થઈ હતી તે દરમિયાન તેમણે કડક અને આપત્તિજનક શબ્દોનો પ્રયોગ કર્યો હતો. જો કે તેમણે વાતચીતની વધુ વિગતો જણાવી નહીં.