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ટ્રમ્પના મનમાં છે શું? પહેલા નેતન્યાહૂ સાથે ગાળાગાળી કરી અને હવે ખેલ્યો મોટો દાવ

Donald Trump On Mojtaba Khamenei: હાલમાં જ એવા અહેવાલ હતા કે ફોન પર વાતચીત દરમિયાન ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈઝરાયેલી પીએમને આપત્તિજનક શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને ખખડાવી નાખ્યા હતા. હવે ટ્રમ્પે વળી પાછા ચર્ચામાં છે અને આ વખતે એક એવું નિવેદન આપ્યું છે કે દુનિયા પણ આશ્ચર્યચકિત છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 04, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 10:47 AM IST
ટ્રમ્પના મનમાં છે શું? પહેલા નેતન્યાહૂ સાથે ગાળાગાળી કરી અને હવે ખેલ્યો મોટો દાવ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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