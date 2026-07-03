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ટેરિફ તો ખરું...પરંતુ ટ્રમ્પ પોતે પણ ભારતમાંથી મેળવી રહ્યા છે લખલૂટ આવક, એક જ વર્ષમાં કરી બંપર કમાણી

Donald Trump: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ટેરિફ દ્વારા તો ભારત પાસેથી અમેરિકાને સારી એવી કમાણી  કરાવી છે પરંતુ આ સાથે સાથે તેઓ પોતે પણ ભારતમાંથી મબલક  કમાણી કરી રહ્યા છે. ફક્ત લાઈસન્સિંગથી જ તેમણે જંગી આવક મેળવી છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 03, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:20 PM IST
ટેરિફ તો ખરું...પરંતુ ટ્રમ્પ પોતે પણ ભારતમાંથી મેળવી રહ્યા છે લખલૂટ આવક, એક જ વર્ષમાં કરી બંપર કમાણી
Image Credit: તસવીર-ફાઈલ ફોટોSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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