/ટેરિફ તો ખરું...પરંતુ ટ્રમ્પ પોતે પણ ભારતમાંથી મેળવી રહ્યા છે લખલૂટ આવક, એક જ વર્ષમાં કરી બંપર કમાણી

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની જ્યારથી બીજીવારની ટર્મ શરૂ થઈ છે તે ભારત સહિત અનેક દેશો માટે કાઠી પુરવાર થઈ રહી છે. ટ્રમ્પે આવતાની સાથે જ ભારતીય ઉત્પાદનો પર ભારે ભરખમ ટેરિફ ઝીક્યો હતો. તેમણે ભારત રશિયા પાસેથી ઓઈલની ખરીદી કરતું હતું એનાથી નારાજ થઈને 50 ટકા સુધીનો ટેરિફ પણ વસૂલ્યો હતો. જો કે મિડલ ઈસ્ટમાં ઈરાન અને અમેરિકા-ઈઝરાયેલનું યુદ્ધ છેડાતા સ્થિતિ બદલાઈ અને રશિયા પાસેથી ઓઈલ ખરીદવાની મંજૂરી પણ મળી. એવી આશા વ્યક્ત કરાઈ રહી છે કે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે જલદી ટ્રેડ ડીલ થઈ શકે છે. હવે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું ફાઈનાન્શિયલ ડિસ્ક્લોઝર પણ સામે આવ્યું છે. જેમાં તેમના કારોબારી સામ્રાજ્ય સંલગ્ન અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસા પણ થયા છે. રિપોર્ટ મુજબ ટ્ર્મ્પને ક્રિપ્ટો કરન્સી, રિયલ એસ્ટેટ, લાઈસન્સિંગ અને અલગ અલગ રોકાણથી બધુ મળીને કુલ 2.2 અબજ ડોલરથી વધુની ભારે ભરખમ આવક થઈ છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે ટ્રમ્પની અબજો ડોલરની કમાણીનો મજબૂત ભાગ ભારત સાથે પણ જોડાયેલો છે.
ટ્રમ્પની ધરખમ કમાણી
આટલી કરી કમાણી
સૌથી વધુ આ વિસ્તારમાં થઈ કમાણી
ટ્રમ્પને કમાણી કરાવી આપવામાં સૌથી વધુ યોગદાન હરિયાણાના ગુરુગ્રામ સિટીનું છે. ગુરુગ્રામમાં એમ3એમ ગ્રુપ (M3M Group) દ્વારા ટ્રાઈબેકા ડેવલપર્સ સાથે પાર્ટનરશીપમાં બનવા જઈ રહેલું ટ્રમ્પ-બ્રાન્ડેડ લક્ઝરી રેસિડેન્શિલ પ્રોજેક્ટ્સથી ટ્રમ્પને સૌથી વધુ લાઈસન્સ ફી મળી છે. ગુરુગ્રામ સાથે જોડાયેલી કંપની ડીટી માર્ક્સ ગુડગાંવ 69 એલએલસીએ લગભગ 36.4 ડોલરની લાઈસન્સ ફી જનરેટ કરી છે. આ ઉપરાંત ડીટી માર્ક્સ ગુડગાંવ એલએલસીથી પણ ટ્રમ્પને 17.9 લાખ ડોલરની કમાણી થઈ છે.
આ શહેરોમાં પણ ટ્રમ્પ સંલગ્ન બ્રાન્ડની હાજરી
જો આ બંનેને મિલાવી દઈએ તો ફક્ત ગુરુગ્રામમાંથી જ ટ્રમ્પને 54 લાખ ડોલરથી વધુની આવક થઈ છે. તેનાથી ગુરુગ્રામ ટ્રમ્પના ઈન્ટરનેશનલ પોર્ટફોલિયોમાં સૌથી વધુ કમાણી કરતું ભારતીય શહેર બની ગયું છે. ટ્રમ્પના બ્રાન્ડનો જલવો માત્ર ગુરુગ્રામ પુરતો જ નહીં પરંતુ તેની હાજરી બીજા પણ મોટા શહેરોમાં છે. સરકારી રિપોર્ટમાં મુંબઈ, હૈદરાબાદ, નોઈડા, પુના અને કોલકાતા સંલગ્ન ટ્રમ્પની લાઈસેન્સિંગ કંપનીઓની યાદી અપાઈ છે. તેનાથી સ્પષ્ટ છે કે ટ્રમ્પ ઓર્ગેનાઈઝેશનના કોમર્શિયલ રિલેશન દેશના અલગ અલગ ખૂણામાં મજબૂત છે.
મુંબઈમાં ટ્રમ્પનો બિઝનેસ ઘણા સમયથી
ફાઈનાન્શિયલ ડોક્યુમેન્ટ મુજબ નોઈડા અને પુનામાં બની રહેલા ટ્રમ્પ-બ્રાન્ડેડ ઓફિસ અને કોમર્શિયલ પ્રોજેક્ટથી ટ્રમ્પને લગભગ 15-15 લાખ ડોલરની લાઈસન્સ ફી મળી છે. આ ઉપરાંત હૈદરાબાદમાં કામ કરતી ટ્રમ્પની સહયોગી કંપનીએ પણ લાઈસન્સ ફી તરીકે લગભગ 15 લાખ ડોલરની કમાણી નોંધાવી છે. દેશની આર્થિક રાજધાની મુંબઈમાં પણ ટ્રમ્પનો બિઝનેસ લાંબા સમયથી ચાલી રહ્યો છે. ફાઈલિંગ મુજબ મુંબઈના આલિશાન વિસ્તાર વરલીમાં લોઢા ગ્રાપ તરફથી ડેવલપ કરાયેલા ટ્રમ્પ ટાવર લક્ઝરી રેસિડેન્શિલ પ્રોજેક્ટથી ટ્રમ્પને વર્ષ 2025માં 1.80 લાખ ડોલરથી વધુની લાઈસન્સ ફી મળી છે.