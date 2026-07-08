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યુદ્ધવિરામનો અંત? ટ્રમ્પનો ગુસ્સો ફાટ્યો, કહ્યું- આ લોકો બીમાર છે, હવે ઈરાન સાથે કોઈ સોદો નહીં

ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધવિરામના કારણે પશ્ચિમ એશિયામાં શાંતિનો માહોલ જોવા મળ રહ્યો હતો પરંતુ હવે આ યુદ્ધવિરામનો અંત આવી રહ્યો હોય તેવું લાગે છે કારણ કે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું કે હું ઈરાન સાથે કોઈ પણ પ્રકારની નવી ડીલ કરવા માંગતો નથી. ટ્રમ્પના જણાવ્યાં મુજબ ઈરાન સાથે સમજૂતિનો દોર હવે ખતમ થઈ ચૂક્યો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 08, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:31 PM IST
યુદ્ધવિરામનો અંત? ટ્રમ્પનો ગુસ્સો ફાટ્યો, કહ્યું- આ લોકો બીમાર છે, હવે ઈરાન સાથે કોઈ સોદો નહીં
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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