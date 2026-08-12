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અત્યાધુનિક અને સુરક્ષિત વિમાન છોડી કેમ કન્ટેનરમાં છૂપાઈ ગયા હતા ટ્રમ્પ? ચોંકાવનારા ખુલાસાથી ખળભળાટ મચ્યો

Donald Trump: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એક એવો ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે કે જાણીને છક થશો. તેમણે કહ્યું કે તુર્કીમાં મારું પ્લેન બદલવામાં આવ્યું હતું. કારણ કે મને જીવનું જોખમ હતું. તેમણે કઈ રીતે કન્ટેનરમાં છૂપાઈને જવું પડ્યું અને એમ પણ કહ્યું કે એવી અનેક ધમકીઓ મળી છે જેના વિશે લોકોને ખબર નથી. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 12, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:13 AM IST
અત્યાધુનિક અને સુરક્ષિત વિમાન છોડી કેમ કન્ટેનરમાં છૂપાઈ ગયા હતા ટ્રમ્પ? ચોંકાવનારા ખુલાસાથી ખળભળાટ મચ્યો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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