/અત્યાધુનિક અને સુરક્ષિત વિમાન છોડી કેમ કન્ટેનરમાં છૂપાઈ ગયા હતા ટ્રમ્પ? ચોંકાવનારા ખુલાસાથી ખળભળાટ મચ્યો

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મંગળવારે (સ્થાનિક સમય મુજબ) મોટો ખુલાસો કરતા પુષ્ટિ કરી કે તુર્કીમાં હાલમાં જ યોજાયેલા એક શિખર સંમેલનમાં સામેલ થવા દરમિયાન જોખમના કારણે તેમણે એરફોર્સ વનની જગ્યાએ બીજા વિમાનનો ઉપયોગ કરવો પડ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે તેઓ સીક્રેટ સર્વિસ અને સેના જે સલાહ આપે છે એને જ અનુસરે છે. ટ્રમ્પે ખુલાસો એવા સમયે કર્યો કે જ્યારે એવા સમાચાર આવ્યા હતા કે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિએ કતારથી મળેલા બોઈંગ 747-8 વિમાનને છોડીને જૂના એરફોર્સ વનનો ઉપયોગ કર્યો અને પછી ચૂપકેથી એક નાના C-32A વિમાનમાં જતા રહ્યા.
વોશિંગ્ટન પોસ્ટના રિપોર્ટથી ખળભળાટ
અત્રે જણાવવાનું કે ગત મહિને એવા સમાચાર આવ્યા હતા કે ટ્રમ્પને ઈરાનથી મળી રહેલી ધમકીઓ અને જોખમના કારણે ટ્રમ્પે કતાર તરફથી મળેલા જેટની જગ્યાએ જૂના બોઈંગ વિમાનનો ઉપયોગ કરવો પડ્યો હતો. જો કે વોશિંગ્ટન પોસ્ટે પોતાના રિપોર્ટમાં કહ્યું કે વ્હાઈટ હાઉસ અને રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે સાર્વજનિક રીતે એવી જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ તુર્કીથી નીકળવા માટે કતાર તરફથી ભેટમાં અપાયેલ નવા વિમાનની જગ્યાએ જૂના એરફોર્સ વનનો ઉપયોગ કરશે. જ્યારે ટ્રમ્પના જવાનો સમય આવ્યો તો તેઓ ટીવી કેમેરાની સામે અઁકારા એરપોર્ટ પર પોતાની ખાસમખાસ લિમોઝીન કારમાં બેસીને બપહોંચ્યા. ત્યારબાદ રેડ કાર્પેટ પર થઈને જૂના એરફોર્સ વન વિમાનમાં ચડતા પણ જોવા મળ્યા હતા.
ગુપ્ત રીતે પાર પડાયું ઓપરેશન!
કેમેરાની નજર સામે વિમાનમાં ચડ્યાના થોડા સમયમાં ટ્રમ્પને વિમાનની બીજી બાજુ રહેલા એરપોર્ટ કેટરિંગ ટ્રકના કન્ટેનરમાં છૂપાવી દેવામાં આવ્યા હતા. તુર્કીમાં ટ્રમ્પ સંલગ્ન એક અત્યંત ગુપ્ત અને અસાધારણ સુરક્ષા ઓપરેશન આ રીતે હાથ ધરાયું હતું.
.@POTUS: "I have a lot of threats that you don't know about. Any consequential President has a lot of threats. Non-consequential Presidents don't get threatened — and I think that I'm maybe the most consequential President." 🔥 https://t.co/UBAPgiR4P8 pic.twitter.com/YKFQjmxN3V
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 12, 2026
ટ્રમ્પે પોતે કર્યો ચોંકાવનારો ખુલાસો
ઓહાયોથી પાછા ફર્યા બાદ પત્રકારો સાથે વાતચીત કરતા અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે, "હું સીક્રેટ સર્વિસ અને સેનાની વાત માનું છું. તેઓ ઈચ્છતા હતા કે હું કોઈ અન્ય ફ્લાઈટ કે અન્ય વિમાનથી જઉ...એ લોકો જે કહે છે એ જ હું કરું છું...મને લાગે છે કે કોઈ જોખમ હતું. મે તેના વિશે વધુ પૂછ્યું નહીં. મને અવારનવાર ધમકીઓ મળતી રહે છે."
ટ્રમ્પે વધુમાં કહ્યું કે મારે અનેક પ્રકારના જોખમોનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. જેમના વિશે લોકોને ખબર નથી હોતી. તેમણે કહ્યું કે, "મહત્વના રાષ્ટ્રપતિએ અનેક જોખમોનો સામનો કરવો પડે છે. જે રાષ્ટ્રપતિ મહત્વના ના હોય તેમને ધમકીઓ મળતી નથી, અને મને લાગે છે કે કદાચ હું સૌથી મહત્વના રાષ્ટ્રપતિ છું."