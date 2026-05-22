/દીકરાના લગ્નમાં જઈશ તો મરી જઈશ, નહીં જઉ તો પણ મરી જઈશ! આવું કેમ બોલ્યા ટ્રમ્પ?

Donald Trump Son Wedding: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એક મોટું નિવેદન આવ્યું છે. વાત જાણે એમ છે કે તેમના પુત્રના લગ્ન છે અને તેમાં તેમની હાજરી અંગે હજુ તેઓ દુવિધામાં છે. જાણો વિગતો.
ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ભલે યુદ્ધવિરામ હોય પરંતુ હજુ પણ પરિસ્થિતિ તો તંગ છે કારણે બંને વચ્ચે કોઈ સમજૂતિ અમલી થઈ નથી. આ બધા વચ્ચે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઈરાન સાથે વધતા તણાવ અને ચાલી રહેલી યુદ્ધ જેવી સ્થિતિને કારણે તેઓ કદાચ તેમના મોટા પુત્રના લગ્નમાં ન જઈ શકે. ટ્રમ્પે સ્વીકાર્યું કે હાલની વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓમાં તેમના માટે આ નિર્ણય લેવો મુશ્કેલ બન્યો છે. વ્હાઈટ હાઉસમાં પત્રકારો સાથે વાતચીતમાં ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ તેમના પુત્રનાલગ્નમાં જવાની કોશિશ કરશે પરંતુ હજુ એ નક્કી નથી કે તેઓ સમારોહમાં સામેલ થઈ શકશે કે નહીં.
ઈરાન મોટો પડકાર
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેમના પુત્ર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જૂનિયર ઈચ્છે છે કે તેઓ લગ્નમાં હાજર રહે પરંતુ હાલની સ્થિતિ જોતા તેઓ પોતે આ અંગે દુવિધામાં છે. તેમણે કહ્યું કે, આ એક નાનો ખાનગી કાર્યક્રમ હશે અને તેમાં હું સામેલ થવાની કોશિશ કરીશ. પરંતુ મે કહ્યું કે મારા માટે આ યોગ્ય સમય નથી. મારી સામે ઈરાન અને બીજા અનેક પડકારો છે. અમેરિકી મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ ટ્રમ્પના પુત્ર 48 વર્ષના ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જૂનિયર આ અઠવાડિયે બહામાસમાં બેટિના એન્ડરસન સાથે લગ્ન કરશે જે તેમના બીજા લગ્ન હશે.
ટ્રમ્પને શેનો ડર?
ટ્રમ્પે સ્વીકાર્યું કે તેઓ એ વાત અંગે પણ વિચારી રહ્યા છે કે ઈરાન સંકટ વચ્ચે લગ્નમાં સામેલ થવા પર જનતા અને મીડિયાની શું પ્રતિક્રિયા હશે. તેમણે કહ્યું કે આ એક એવી સ્થિતિ છે કે જેમાં હું જીતી શકીશ નહીં. જો હું લગ્નમાં જઉ તો મારી ટીકા થશે અને નહીં જઉ તો ફેક ન્યૂઝવાળા આમ છતાં પણ મારી ટીકા કરશે. એક બાજુ જ્યાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સતત તણાવ વધી રહ્યો છે ત્યારે ટ્રમ્પનું આ નિવેદન મહત્વનું ગણાઈ રહ્યું છે. બંને દેશો વચ્ચે પરમાણુ મુદ્દે અને ક્ષેત્રીય સુરક્ષા અંગે વાતચીત ચાલુ છે. પરંતુ સ્થિતિ હજુ પણ ખુબ સંવેદનશીલ છે.
વધ્યો છે રાજકીય તણાવ
ઈરાન સાથે વધતા તણાવની અસર અમેરિકી રાજકારણ ઉપર પણ જોવા મળી રહી છે. અમેરિકામાં આગામી મીડ ટર્મ ઈલેક્શન પહેલા ટ્રમ્પ પ્રશાસન પર વિદેશ નીતિ અંગે દબાણ વધી રહ્યું છે. આવામાં રાષ્ટ્રપતિનું ખાનગી અને રાજનીતિક સંતુલન જાળવી રાખવું પડકાર બની ગયો છે. જો કે તમામ અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે ટ્રમ્પે તેમના પુત્ર માટે ભાવુક સંદેશ પણ આપ્યો. તેમણે કહ્યું કે આશા છે કે તેમનું લગ્ન જીવન ખુબ શાનદાર રહેશે.