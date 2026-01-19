Prev
'ડેનમાર્ક', હવે સમય આવી ગયો છે, ટ્રમ્પે ગ્રીનલેન્ડને લઈને આપી ચેતવણી, શું કરવાના છે?

US-Europe Tensions: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ડેનમાર્કને ગ્રીનલેન્ડમાં રશિયાના ખતરાને હટાવવા માટે મોટો સંદેશ આપ્યો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 19, 2026, 11:13 AM IST

US-Europe tensions: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગ્રીનલેન્ડને લઈને ડેનમાર્ક પર કડક વલણ અપનાવ્યું છે. આ વચ્ચે તેમણે એક મોટી જાહેરાત કરી છે. ટ્રમ્પના આ નિવેદનથી ગ્રીનલેન્ડને લઈને અમેરિકા અને યુરોપ વચ્ચે વધતા તણાવને ફરીથી ઉજાગર કર્યો છે.

તેમણે એક્સ પર કહ્યું કે NATO છેલ્લા 20 વર્ષોથી ડેનમાર્કને તે જણાવી રહ્યાં છે કે તમારે રશિયન ખતરાને ગ્રીનલેન્ડથી દૂર કરવો પડશે. દુર્ભાગ્યપૂર્ણ, ડેનમાર્ક તે માટે કંઈ કરી શક્યું નહીં. હવે સમય આવી ગયો છે અને તે કરવામાં આવશે.

ટ્રમ્પની ઈચ્છા- ગ્રીનલેન્ડ પર કબજો કરવો
ટ્રમ્પ ઘણા સમયથી ગ્રીનલેન્ડ પર પોતાનો અધિકાર જમાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. તેમણે ગ્રીનલેન્ડને ખરીદવા સુધીની ઈચ્છા જાહેર કરી હતી. તે માટે ટ્રમ્પ હવે પોતાના જ નાટો સહયોગીઓ પર આર્થિક દબાણ બનાવી રહ્યાં છે. સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટમાં રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ કર્યું કે જો ડેનમાર્ક અને તેના સાથી દેશ ગ્રીનલેન્ડના ખરીદ-વેચાણ પર વાતચીત માટે તૈયાર ન થયા, તેમણે આર્થિક કિંમત ચુકવવી પડશે.

ટ્રમ્પે 1 ફેબ્રુઆરી, 2026થી ડેનમાર્ક, નોર્વે, સ્વીડન, ફ્રાન્સ, જર્મની, યુનાઇટેડ કિંગડમ, નેધરલેન્ડ અને ફિનલેન્ડથી આવતા સામાન પર 10 ટકા ટેરિફ લગાવવાની જાહેરાત કરી છે. આ સાથે તેમણે ચેતવણી આપી છે કે જો 1 જૂન સુધી સમજુતિ ન થઈ તો આ ટેક્સ વધારી 25 ટકા કરવામાં આવશે.

ગ્રીનલેન્ડ કેમ ખાસ છે
ગ્રીનલેન્ડ દુનિયાનો સૌથી મોટો ટાપુ છે. અહીં વસ્તી ઓછી છે, પરંતુ તેનું રણનીતિક અને રાજકીય મહત્વ ખૂબ વધુ છે. તે આર્કટિક ક્ષેત્રમાં સ્થિત છે, તેથી સૈન્ય, ઉર્જા અને વ્યાપારની દ્રષ્ટિએ આ વિસ્તાર ખુબ સંવેદનશીલ માનવામાં આવે છે. બરફ ઓગળતા નવા સમુદ્રી રસ્તા ખુલી રહ્યાં છે અને ખનિજ સંસાધનો સુધી પહોંચ સરળ થઈ રહી છે. આ કારણ છે કે અમેરિકા લાંબા સમયથી ગ્રીનલેન્ડમાં પોતાની પકડ મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે.
 

