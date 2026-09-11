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અમેરિકાથી આવ્યો એવો રિપોર્ટ કે રાવલપિંડીથી લઈને બેઇજિંગમાં મચ્યો હડકંપ, શાંધાઈ સુધી ખંડેરમાં ફેરવાઈ જશે 

India Nuclear Weapons : દુનિયાની મહાસત્તાઓના રક્ષા કોરિડોરમાં આ સમયે માત્ર એક જ નામ ગુંજી રહ્યું છે અને એ નામ છે હિંદુસ્તાન.....અમેરિકન રક્ષા નિષ્ણાંતો અને પ્રતિષ્ઠિત આંતરરાષ્ટ્રીય મેગેઝિન બુલેટિન ઓફ ધ એટોમિક સાયન્ટિસ્ટ્સ ના તાજા રિપોર્ટે વેશ્વિક સુરક્ષા સમીકરણોને સંપૂર્ણ પણે બદલી નાખ્યો છે. વોશિંગ્ટનથી જાહેર થયેલા આ રિપોર્ટે સત્તાવાર મહોર મારી દીધી છે કે ભારતના કાફલામાં હવે 190 ઘાતક પરમાણું હથિયારો સામે થઈ ચુક્યા છે. આ રિપોર્ટ સામે આવતાં જ પાકિસ્તાનના હોશ ઉડી ગયા છે..

Written ByKaran Rajput
Published: Sep 11, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 06:43 PM IST
અમેરિકાથી આવ્યો એવો રિપોર્ટ કે રાવલપિંડીથી લઈને બેઇજિંગમાં મચ્યો હડકંપ, શાંધાઈ સુધી ખંડેરમાં ફેરવાઈ જશે 

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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અમેરિકાથી આવ્યો એવો રિપોર્ટ કે રાવલપિંડીથી લઈને બેઇજિંગમાં મચ્યો હડકંપ, શાંધાઈ સુધી
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