/અમેરિકાથી આવ્યો એવો રિપોર્ટ કે રાવલપિંડીથી લઈને બેઇજિંગમાં મચ્યો હડકંપ, શાંધાઈ સુધી ખંડેરમાં ફેરવાઈ જશે 

Nuclear Warheads : ભારત પાસે પરમાણુ હથિયારોની સંખ્યા 190 છે. અમેરિકન ‘બુલેટિન ઑફ ધ એટોમિક સાયન્ટિસ્ટ્સ’ના આ રિપોર્ટ સામે આવતાં જ પાકિસ્તાનમાં સન્નાટો છવાઈ ગયો છે. રિપોર્ટ અનુસાર ભારતે માત્ર પોતાના સદાબહાર દુશ્મન પાકિસ્તાનને જ પરમાણુ દોડમાં પાછળ નથી છોડ્યું પરંતુ બેઈજિંગના કોરિડોરમાં પણ ભય પેદા કરી દીધો છે. વોશિંગ્ટનથી આવેલા આ એક રિપોર્ટે બેઇજિંગથી લઈને રાવલપિંડી સુધી હડકંપ મચાવી દીધો છે.
ફેડરેશન ઑફ અમેરિકન સાયન્ટિસ્ટ્સના ટોચના પરમાણુ નિષ્ણાતો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા આ રિપોર્ટમાં અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે કે ભારતે 140થી 225 પરમાણુ વૉરહેડ્સ માટે પૂરતા સૈન્ય પ્લૂટોનિયમનું ઉત્પાદન કરી લીધું છે. શક્ય છે કે ભારતે 190 સુધીના પરમાણુ વૉરહેડ્સ તૈયાર કરી લીધા હોય, વિકાસના તબક્કામાં રહેલા અને વધુ હથિયારો સાથે ભારતનો વૉરહેડ્સનો ભંડાર હજુ વધુ વધવાની શક્યતા છે.
9 અલગ-અલગ પરમાણુ હુમલો કરવામાં સક્ષમ સિસ્ટમ્સ
અનુમાન છે કે ભારત હાલમાં 9 અલગ-અલગ પરમાણુ હુમલો કરવામાં સક્ષમ સિસ્ટમ્સનું સંચાલન કરી રહ્યું છે. જેમાં બે વિમાન, 6 જમીન આધારિત બેલિસ્ટિક મિસાઇલો અને એક સમુદ્ર આધારિત બેલિસ્ટિક મિસાઇલ સામેલ છે.
ભારતનું સંપૂર્ણ ધ્યાન હવે ચીન સાથે સૈન્ય સંતુલન સાધવાનું
અમેરિકન રિપોર્ટમાં નોંધાયેલો સૌથી ચોંકાવનારો અને વ્યૂહાત્મક બદલાવ ભારતનો ‘શિફ્ટિંગ ફોકસ’છે. રિપોર્ટ અનુસાર ભારત હવે પોતાની પરમાણુ વ્યૂહરચનામાં પાકિસ્તાનને નાનો ખતરો માને છે. ભારતનું સંપૂર્ણ ધ્યાન હવે ચીન સાથે સૈન્ય સંતુલન સ્થાપિત કરવા પર કેન્દ્રિત થઈ ગયું છે. આ જ કારણ છે કે ભારતે એવી લાંબા અંતરની મિસાઈલોનો જથ્થો તૈયાર કરી લીધો છે. જે સમગ્ર ચીનમાં બેઈજિંગથી લઈને શાંઘાઈ સુધીના કોઈપણ ખૂણાને પળવારમાં ખંડેરમાં ફેરવી શકે છે.
વોશિંગ્ટનના આ રિપોર્ટે તેમનો તમામ ઘમંડ ચકનાચૂર કરી દીધો
સ્પષ્ટ છે કે જે દેશો ક્યારેક ભારતને પરમાણુ હથિયારોની સંખ્યા ગણાવીને બ્લેકમેલ કરવાનો પ્રયાસ કરતા હતા, આજે વોશિંગ્ટનના આ રિપોર્ટે તેમનો તમામ ઘમંડ ચકનાચૂર કરી દીધો છે. બુલેટિન ઑફ ધ એટોમિક સાયન્ટિસ્ટ્સ’ના આ સેટેલાઇટ રિપોર્ટ્સ અને આંકડાઓએ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે 2026નું નવું ભારત ન તો કોઈની ધમકી સામે ઝૂકવાનું છે અને ન તો પોતાની સંપ્રભુતા સાથે કોઈ સમાધાન કરવાનું છે.
190 પરમાણુ હથિયારોની આ ફૌલાદી દીવાલ
આ રિપોર્ટ ચીન અને પાકિસ્તાન માટે સીધો ‘અલ્ટીમેટમ’ છે. ભારતે પોતાની મર્યાદા અને ‘નો ફર્સ્ટ યુઝ’ની જવાબદાર નીતિ પર કાયમ રહેતાં 190 પરમાણુ હથિયારોની આ ફૌલાદી દીવાલ ઊભી કરી છે. રાવલપિંડીના જનરલોનો પરમાણુ ભ્રમ હવે થંભી ગયો છે, જ્યારે ભારત તેમનાથી 20 પગલાં આગળ નીકળી ગયું છે. સૌથી મોટો આંચકો તો બેઈજિંગ માટે છે, જેનું દરેક શહેર હવે ભારતની મિસાઈલોની સીધી ઝપેટમાં છે..