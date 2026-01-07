અમેરિકા-રશિયા વચ્ચે વધ્યો તણાવ! વેનેઝુએલાથી આવી રહેલ રશિયાના ઓઈલ ટેન્કર US નેવીએ કર્યું જપ્ત
US Russia News: ઉત્તર એટલાન્ટિક મહાસાગરમાં જ્યાં યુએસ આર્મીએ આ ટેન્કર જપ્ત કર્યું, ત્યાં રશિયાની એક સબમરીન અને વોરશિપ પણ જોવા મળ્યા. અમેરિકન હોમ ડિપાર્ટમેન્ટે આ ઓપરેશન સાથે જોડાયેલો વીડિયો શેર કર્યો છે.
US Russia News: વેનેઝુએલા સાથે જોડાયેલું એક ઓઈલ ટેન્કર અમેરિકન કોસ્ટ ગાર્ડને થાપ આપીને ફરાર થઈ ગયું હતું. તેને પકડવા માટે અમેરિકા એટલાન્ટિક મહાસાગરમાં છેલ્લા બે અઠવાડિયાથી ઓપરેશન ચલાવી રહ્યું હતું. આ દરમિયાન યુએસ સેનાએ જણાવ્યું કે, તેમણે રશિયન ધ્વજવાળા ઓઈલ ટેન્કરને જપ્ત કરી લીધું છે. તેને બચાવવા માટે રશિયાએ પોતાની સબમરીન મોકલી હતી. અમેરિકાએ જે ટેન્કર પકડ્યું છે તેનું નામ 'બેલા-1' છે.
જપ્ત કરાયેલા ટેન્કર પાસે રશિયાનું વોરશિપ
ન્યૂઝ એજન્સી એસોસિએટેડ પ્રેસના રિપોર્ટ અનુસાર, ઉત્તર એટલાન્ટિક મહાસાગરમાં જ્યાં યુએસ આર્મીએ આ ટેન્કર જપ્ત કર્યું, ત્યાં રશિયાની એક સબમરીન અને વોરશિપ પણ જોવા મળ્યા. યુએસ યુરોપિયન કમાન્ડે એક્સ પર પોસ્ટ કરીને જણાવ્યું કે, 'પ્રતિબંધોના ઉલ્લંઘનને કારણે બેલા-1ને જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. આ ગૃહ સુરક્ષા વિભાગ અને અમેરિકન સૈન્ય કર્મચારીઓનું સંયુક્ત અભિયાન હતું.' અમેરિકા ગયા મહિનાથી જ તે ટેન્કરનો પીછો કરી રહ્યું હતું, જ્યારે તેને વેનેઝુએલાની આસપાસ અમેરિકન નાકાબંધીથી બચવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
અમેરિકન કોસ્ટ ગાર્ડે ગયા મહિને પહેલીવાર આ ટેન્કરને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તેમણે જહાજ પર ચઢવાની મંજૂરી આપી નહોતી. રોયટર્સના રિપોર્ટ અનુસાર, ત્યારથી તે રશિયન ધ્વજ હેઠળ રજિસ્ટર્ડ છે. આ ઉપરાંત અમેરિકન કોસ્ટ ગાર્ડે લેટિન અમેરિકન દરિયાઈ વિસ્તારમાં વેનેઝુએલા સાથે જોડાયેલા અન્ય એક ટેન્કરને પણ રોક્યું હતું.
અમેરિકન ગૃહ સુરક્ષા વિભાગે જાહેર કર્યો વીડિયો
અમેરિકન ગૃહ સુરક્ષા વિભાગે એક્સ પર આ ઓપરેશનનો વીડિયો શેર કર્યો છે. અમેરિકન ગૃહ સુરક્ષા વિભાગના સેક્રેટરી ક્રિસ્ટી નોએમે કહ્યું કે, યુએસ કોસ્ટ ગાર્ડની ટીમે બે 'શેડો ફ્લીટ' ટેન્કર બેલા-1 અને સોફિયાને જપ્ત કર્યા છે. મોટર ટેન્કર બેલા-1 ઘણા અઠવાડિયાથી કોસ્ટ ગાર્ડથી બચવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું હતું. પીછો કરવામાં આવતા તેણે પોતાનો ધ્વજ પણ બદલી નાખ્યો હતો અને જહાજ પર નવું નામ પણ લખી દીધું હતું. USCGC મુનરોના ક્રૂ મેમ્બર્સે સમુદ્રમાં અને ખતરનાક તોફાનો વચ્ચે આ જહાજનો પીછો કર્યો હતો.
શું આ ખરેખર રશિયન ટેન્કર છે?
અમેરિકન કોસ્ટ ગાર્ડે ગયા મહિને વેનેઝુએલા પાસે બેલા-1 નામના ટેન્કરને જપ્ત કરવાની કોશિશ કરી હતી, પરંતુ તે જહાજ વળાંક લઈને નાસી ગયું હતું, જેના કારણે અમેરિકન સૈનિકો તેમાં સવાર થઈ શક્યા નહોતા. ત્યારબાદ અમેરિકાએ ઉત્તર-પૂર્વ તરફ વધતા જહાજનો પીછો કરવાનું ચાલુ રાખ્યું અને ઇંગ્લેન્ડના સફોકમાં સ્થિત RAF મિલ્ડેનહોલથી અમેરિકન P-8 સર્વેલન્સ એરક્રાફ્ટ તૈનાત કરવામાં આવ્યા જેથી ટેન્કર પર નજર રાખી શકાય.
In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two “ghost fleet” tanker ships— one in the North Atlantic Sea and one in international waters near the Caribbean. Both vessels —the Motor Tanker Bella I and the Motor… pic.twitter.com/EZlHEtcufX
— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 7, 2026
રશિયાએ ગયા મહિને USને આપી હતી ચેતવણી
આ દરમિયાન ટેન્કરના ક્રૂ મેમ્બર્સે તેના પર રશિયન ધ્વજ બનાવી દીધો અને દાવો કર્યો કે, તે જહાજ રશિયન સંરક્ષણ હેઠળ ચાલી રહ્યું છે. તેના થોડા સમય બાદ આ ટેન્કર રશિયાના સત્તાવાર જહાજ રજિસ્ટરમાં નવા નામ 'મેરિનેરા' હેઠળ નોંધાઈ ગયું. રશિયાએ ગયા મહિને કહ્યું હતું કે, અમેરિકા તે જહાજનો પીછો કરવાનું બંધ કરે. ગેરકાયદે તેલ પરિવહન કરતા ટેન્કરોના 'શેડો ફ્લીટ'માં કામ કરવા બદલ આ ટેન્કર પર 2024માં અમેરિકા દ્વારા પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
બ્રિટને કહ્યું કે, તે વેનેઝુએલા સાથે જોડાયેલા મેરિનેરા ઓઈલ ટેન્કર સંબંધિત અમેરિકન ઓપરેશન સામે કોઈ ટિપ્પણી કરશે નહીં. વડાપ્રધાન કીર સ્ટાર્મરના સત્તાવાર પ્રવક્તાએ કહ્યું કે, 'અમે અન્ય દેશોની ઓપરેશનલ પ્રવૃત્તિઓ પર ટિપ્પણી કરતા નથી. આ બ્રિટન સરકારનું લાંબા સમયથી ચાલી આવતું વલણ છે.'
