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મોદી-પેઝેશ્કિયનની મુલાકાતથી ભડક્યું અમેરિકા? ખુલ્લી ચેતવણી આપતા કહ્યું- જો ઈરાનને બચાવ્યું તો...

Iran-US Tension: શું અમેરિકા ભારતને ધમકાવી રહ્યું છે? આ સવાલ એટલા માટે ઊભો થાય છે કારણ કે પીએમ મોદીની ઈરાની રાષ્ટ્રપતિ પેઝેશ્કિયન સાથેની મુલાકાત બાદ અમેરિકાએ ભારત સહિત અન્ય દેશોને ઈરાન સાથે વેપારને લઈને ચેતવણીના સૂર રેલાવ્યા છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 03, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 11:35 AM IST
મોદી-પેઝેશ્કિયનની મુલાકાતથી ભડક્યું અમેરિકા? ખુલ્લી ચેતવણી આપતા કહ્યું- જો ઈરાનને બચાવ્યું તો...
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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