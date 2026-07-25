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અમેરિકામાં નોકરીનું સપનું જોનારા માટે મોટા સમાચાર, સેનેટમાં રજૂ થયું ખાસ બિલ, વિઝા પર લાગી શકે છે 3 વર્ષનો પ્રતિબંધ

H-1B Visa Bill : યુએસ સેનેટમાં રજૂ કરાયેલા H-1B વિઝા સંબંધિત બિલને કારણે અમેરિકામાં કામ કરવા ઇચ્છુક લોકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ બિલમાં આગામી ત્રણ વર્ષ માટે નવા H-1B વિઝા જારી કરવા પર રોક લગાવવાનો પ્રસ્તાવ છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 25, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:57 PM IST
અમેરિકામાં નોકરીનું સપનું જોનારા માટે મોટા સમાચાર, સેનેટમાં રજૂ થયું ખાસ બિલ, વિઝા પર લાગી શકે છે 3 વર્ષનો પ્રતિબંધ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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