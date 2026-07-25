/અમેરિકામાં નોકરીનું સપનું જોનારા માટે મોટા સમાચાર, સેનેટમાં રજૂ થયું ખાસ બિલ, વિઝા પર લાગી શકે છે 3 વર્ષનો પ્રતિબંધ

H-1B Visa Bill : અમેરિકામાં કામ કરવાનું સપનું જોનારાઓને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. એક અમેરિકન સેનેટરે H-1B વિઝા સંબંધિત સેનેટમાં એક નવું બિલ રજૂ કર્યું છે. આ બિલનો ઉદ્દેશ્ય ત્રણ વર્ષ માટે નવા H-1B વિઝા આપવાનું બંધ કરવાનો અને ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર દ્વારા અગાઉ લાદવામાં આવેલી 1,00,000 ડોલર ફીને કાયદેસર રીતે ફરજિયાત કરવાનો છે, એક ફી જે અગાઉ ફેડરલ કોર્ટ દ્વારા રદ કરવામાં આવી હતી. મોન્ટાનાના રિપબ્લિકન સેનેટર ટિમ શીહીએ જણાવ્યું હતું કે અમેરિકાએ અમેરિકન કર્મચારીઓના અધિકારોને નબળા પાડતા વિઝા આપવાનું બંધ કરવું જોઈએ.
H-1B વિઝા શા માટે મહત્વપૂર્ણ ?
H-1B એક નોન-ઇમિગ્રન્ટ વિઝા છે, જે યુએસ કંપનીઓને ચોક્કસ પ્રકારની નોકરીઓ માટે કુશળ વિદેશી કર્મચારીઓને રાખવાની મંજૂરી આપે છે. યુએસ ટેકનોલોજી કંપનીઓ ભારત અને ચીન જેવા દેશોમાંથી વાર્ષિક હજારો કર્મચારીઓને રાખવા માટે H-1B વિઝા પર ખૂબ આધાર રાખે છે.
સેનેટર ટિમ શીહીએ શું કહ્યું ?
સેનેટર ટિમ શીહીએ જણાવ્યું હતું કે End H-1B Abuse Act તેમણે રજૂ કરેલો બિલ પ્રોગ્રામને તેના મૂળ હેતુમાં પુનઃસ્થાપિત કરશે અને અમેરિકન કર્મચારીઓને પ્રાથમિકતા આપશે. આ કાયદાનો ઉદ્દેશ્ય H-1B વિઝાના દુરુપયોગને સરળ બનાવતી છટકબારીઓને દૂર કરવાનો છે. તે કડક સુરક્ષા નિયમો સ્થાપિત કરે છે અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા હિતોને પ્રાથમિકતા આપે છે.
બિલ રેન્ડમ લોટરી સિસ્ટમને રદ કરવાની પણ ભલામણ કરે છે
બિલમાં રેન્ડમ લોટરી સિસ્ટમને કાયમી વેતન-આધારિત પસંદગી પ્રક્રિયા સાથે બદલવાનો પ્રસ્તાવ છે. વધુમાં બિલમાં એકસાથે અનેક સ્થળોએ કામ કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવા અને તૃતીય-પક્ષ સ્ટાફિંગ એજન્સી મોડેલને પ્રતિબંધિત કરવાની જોગવાઈઓ શામેલ છે.