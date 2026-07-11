Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /World
  • /રશિયન ઓઈલ ખરીદવું પડશે ભારે? ભારત પર તોળાઈ રહ્યું છે 500% ટેરિફનું સૌથી મોટું જોખમ!

રશિયન ઓઈલ ખરીદવું પડશે ભારે? ભારત પર તોળાઈ રહ્યું છે 500% ટેરિફનું સૌથી મોટું જોખમ!

US Tariff: અમેરિકા રશિયા પાસેથી ઓઈલની ખરીદી કરનારા દેશો પર જોરદાર લગામ કસવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે જે હેઠળ એક નવું બિલ લાવવામાં આવી રહ્યું છે ત્યારે શું રશિયન ઓઈલની ખરીદીને પગલે અમેરિકા ભારત પર ટેરિફનો હથોડો વિંઝશે? જાણો આ નવા  બિલ વિશે અને તેમાં ભારતની ઓઈલ ખરીદી પર શું પડી શકે અસર. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 11, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:02 PM IST
રશિયન ઓઈલ ખરીદવું પડશે ભારે? ભારત પર તોળાઈ રહ્યું છે 500% ટેરિફનું સૌથી મોટું જોખમ!
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Relationship Tips: આ 4 વાતો યાદ રાખશો તો રિલેશનશીપમાં તમને કોઈ છેતરી નહીં શકે
Relationship Tips37 min ago
2
breaking news1 hr ago
3
gujarat1 hr ago
4
Surat MLA2 hrs ago
5
cancer2 hrs ago