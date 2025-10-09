અમેરિકાથી ભારત માટે આવી ખુશખબર! ટ્ર્મ્પ સરકારે પાછો ખેંચ્યો ટેરિફ નિર્ણય, મળી મોટી રાહત
US Tariff News: અમેરિકાની ટેરિફ નીતિથી દુનિયાના ઘણા દેશો પ્રભાવિત થયા છે, પરંતુ આ વખતે ભારત માટે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. આ નિર્ણય માત્ર ભારતીય કંપનીઓ માટે જ નહીં, પરંતુ અમેરિકન ગ્રાહકોને પણ રાહત મળશે.
Trending Photos
US Tariff News: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ટેરિફ નીતિઓએ દુનિયાભરના દેશોની અર્થતંત્રને હચમચાવી નાખ્યા છે. ચીન, યુરોપ અને ભારત જેવા દેશો પર અમેરિકાના ટેરિફ નીતિથી સીધી અસર જોવા મળી છે. જો કે, હવે ભારત માટે થોડી રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે જેનેરિક દવાઓ પર ટેરિફ લગાવવાની યોજના મુલતવી રાખી છે.
આ નિર્ણયથી ભારતીય ફાર્માસ્યુટિકલ ઉદ્યોગ માટે મોટી રાહત લઈને આવ્યો છે, કારણ કે, અમેરિકામાં વપરાતી સસ્તી દવાઓનો નોંધપાત્ર હિસ્સો ભારતમાંથી જ નિકાસ થાય છે. જો આ ટેરિફ લાગુ કરવામાં આવે, તો ભારતીય દવાઓ અમેરિકાના બજારમાં વધુ મોંઘી થઈ જશે, જેના કારણે તેમની માંગમાં ઘટાડો થવાની સંભાવના છે અને સામાન્ય અમેરિકનોએ તેમની દવાઓ માટે વધુ કિંમત ચૂકવવી પડશે.
અમેરિકન ગ્રાહકોને મળશે મોટી રાહત
મેડિકલ ડેટા એનાલિટિક્સ કંપની IQVIAના એક રિપોર્ટ અનુસાર, અમેરિકામાં વપરાતી લગભગ 47% જેનરિક દવાઓ ભારતમાંથી આવે છે. આ કારણે ભારતને ઘણીવાર “Pharmacy of the World” તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ભારતીય ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓ ડાયાબિટીસ, હાઈ બ્લડ પ્રેશર, કોલેસ્ટ્રોલ અને એન્ટિબાયોટિક્સ જેવી મહત્વપૂર્ણ દવાઓની નિકાસ કરે છે. આ દવાઓની કિંમત અમેરિકામાં સ્થાનિક રીતે ઉત્પાદિત દવાઓ કરતા નોંધપાત્ર રીતે ઓછી છે, જે અમેરિકાના ગ્રાહકોને મોટી રાહત આપે છે.
કેમ બદલ્યો ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે પોતાનો નિર્ણય?
ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલના એક રિપોર્ટ અનુસાર, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે જેનેરિક દવાઓ અને તેના કાચા માલ પર ટેરિફ લગાવવાની સંભાવના પર તપાસ શરૂ કરી હતી. જો કે, નિષ્ણાતોની ચેતવણી બાદ વાણિજ્ય વિભાગે આ યોજનાને મર્યાદિત કરવાની ભલામણ કરી. તેમનું માનવું છે કે, જો આ દવાઓ પર ટેરિફ લગાવવામાં આવે છે તો અમેરિકામાં દવાના ભાવ વધશે અને પુરવઠાની અછત પણ સર્જાઈ શકે છે.
વહીવટીતંત્રમાં બે મંતવ્યો ઉભરી આવ્યા, એક જૂથ દવાનું ઉત્પાદન અમેરિકામાં પાછું લાવવા માંગતું હતું, જ્યારે બીજા જૂથને ચિંતા હતી કે, આવા પગલાથી સામાન્ય લોકો પર આર્થિક બોજ પડશે. આખરે બીજું જૂથ જીત્યું અને ટેરિફ દરખાસ્તને સ્થગિત કરવામાં આવી.
વૈશ્વિક અસર અને ભારતની ભૂમિકા
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની "ટેરિફ વોર પોલિસી"એ પહેલાથી જ ચીન અને અમેરિકા વચ્ચે વેપાર તણાવ વધારી દીધો હતો. ચીન પર લગાવવામાં આવેલા ટેરિફના જવાબમાં ચીને અમેરિકાની કૃષિ ઉત્પાદનો ખરીદવાનું બંધ કરી દીધું, જેના કારણે અમેરિકાના ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થયું. નિષ્ણાતો માને છે કે, જો ભારતીય દવાઓ પર ટેરિફ લગાવવામાં આવે તો તેની અમેરિકાના આરોગ્યસંભાળ વ્યવસ્થા પર ઊંડી અસર પડશે.
ભારતનો ફાર્માસ્યુટિકલ ઉદ્યોગ દુનિયાના જેનેરિક દવા બજારમાં અગ્રેસર છે. અમેરિકા, યુરોપ, આફ્રિકા અને એશિયાના ઘણા દેશોમાં ભારતીય કંપનીઓ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી અને સસ્તી દવાઓ સપ્લાય કરે છે. અમેરિકા ભારતીય દવાઓ માટેનું સૌથી મોટું બજાર છે. તેથી ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રનો આ યુ-ટર્ન માત્ર ભારત માટે જ નહીં, પરંતુ અમેરિકાના દર્દીઓ માટે પણ રાહત ભર્યો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે