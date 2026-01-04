Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

'3 વાર રિંગ ગઈ અને...' વેનેઝુએલા હુમલા બાદ સવારે સાડા ચાર વાગ્યે પત્રકારે ટ્રમ્પને ફોન કર્યા પછી શું થયું? જાણો

US Strikes in Venezuela: વેનેઝુએલા પર હુમલાની સત્તાવાર પુષ્ટિ સવારે 4:21 વાગ્યે થઈ, જ્યારે ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર આ અંગે જાણકારી આપી. NYTના પત્રકારે જણાવ્યું કે, મેં સીધો ટ્રમ્પને ફોન કર્યો અને તેમણે ઉપાડ્યો પણ ખરો. જો કે, મને નવાઈ ન લાગી, કારણ કે રાષ્ટ્રપતિ નિયમિતપણે ફોન ઉપાડતા રહ્યા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 04, 2026, 10:43 PM IST

Trending Photos

'3 વાર રિંગ ગઈ અને...' વેનેઝુએલા હુમલા બાદ સવારે સાડા ચાર વાગ્યે પત્રકારે ટ્રમ્પને ફોન કર્યા પછી શું થયું? જાણો

US Strikes in Venezuela: અમેરિકાએ વેનેઝુએલા પર મોડી રાત્રે હુમલો કરીને તેના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરો અને તેમની પત્નીને પોતાના કબજામાં લઈને દુનિયાભરને ચોંકાવી દીધું છે. માદુરો અને તેમની પત્નીને અમેરિકા લાવવામાં આવ્યા છે, જ્યાં તેમની સામે કેસ ચલાવવામાં આવશે. હાલમાં બન્ને જેલમાં બંધ છે. જ્યારે અમેરિકી સેના મોડી રાત્રે આ હુમલાને અંજામ આપી રહી હતી, ત્યારે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ટીવી પર તેને લાઈવ જોઈ રહ્યા હતા. ઘટના બાદ વહેલી સવારે લગભગ સાડા ચાર વાગ્યે ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સ (NYT)ના એક પત્રકારે તેમને ફોન કર્યો. પત્રકારે 50 સેકન્ડની વાતચીતમાં ટ્રમ્પને ચાર પ્રશ્નો પૂછ્યા.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શનિવારે સવારે 4:21 વાગ્યે સોશિયલ મીડિયા પર જાહેરાત કરી કે, અમેરિકાએ વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરો અને તેમની પત્નીને પકડી લીધા છે અને હવે તેઓ દેશની બહાર લઈ જવામાં આવ્યા છે. ટ્રમ્પની આ પોસ્ટની દસ મિનિટ પછી NYTના પત્રકાર ટાયલર પેજરએ ટ્રમ્પને ફોન કર્યો. ત્રણ રિંગ વાગ્યા પછી ટ્રમ્પે ફોન ઉપાડ્યો અને બન્ને વચ્ચે 50 સેકન્ડ સુધી વાતચીત થઈ.

Add Zee News as a Preferred Source

પત્રકાર ટાયલર પેજર ફ્લોરિડાના 'રેસિડેન્સ ઇન બાય મેરિયટ વેસ્ટ પામ બીચ ડાઉનટાઉન'માં હતા. તેમની ઊંઘ રાત્રે એક વાગ્યે ઉડી ગઈ, જ્યારે વેનેઝુએલામાં રહેલા તેમના સાથીદારે પત્રકારો અને સંપાદકોના જૂથમાં મેસેજ મોકલ્યો કે, વેનેઝુએલાની રાજધાની કારાકાસમાં બોમ્બમારો થયો છે. આ પછી NYTના પત્રકાર સહિતની આખી ટીમ સક્રિય થઈ ગઈ. અડધા કલાકના ગાળામાં લગભગ સાત સ્થળોએ ધમાકાના અવાજો સંભળાયા. મોટાભાગે મિલિટરી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચરને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા.

'નિયમિત ફોન ઉપાડે છે, નવાઈ ન લાગી'
NYT પત્રકાર વેનેઝુએલા પર ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રના દબાણના કેસને લગભગ એક વર્ષથી કવર કરી રહ્યા હતા. આ અંગે અનેક રિપોર્ટ્સ પણ કર્યા હતા. પત્રકારે કહ્યું કે, "જ્યારે ધડાકાની માહિતી મળી ત્યારે સૌથી પહેલા મને લાગ્યું કે આમાં અમેરિકા સામેલ હશે." સત્તાવાર પુષ્ટિ સવારે 4:21 વાગ્યે થઈ જ્યારે ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'ટ્રુથ સોશિયલ' પર આ જાણકારી આપી. પત્રકારે કહ્યું કે, "મેં સીધો ટ્રમ્પને ફોન લગાડ્યો અને તેમણે ઉપાડ્યો પણ ખરો. જો કે, મને નવાઈ ન લાગી, કારણ કે રાષ્ટ્રપતિ નિયમિતપણે ફોન ઉપાડતા રહ્યા છે."

ટ્રમ્પે પત્રકારને કહ્યું 'હેલો'
ટ્રમ્પે પત્રકારને હેલો કહ્યું. ત્યારબાદ પત્રકારે જણાવ્યું કે, તેઓ ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સમાંથી બોલે છે અને ઓપરેશન વિશે કેટલાક પ્રશ્નો છે. પત્રકારે દાવો કર્યો કે, તેમણે વોશિંગ્ટન બ્યુરો ચીફ સાથે વાત કર્યા પછી જ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને ફોન કર્યો હતો. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, "આ પહેલીવાર હતું જ્યારે મેં રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને તેમના ફોન પર કોલ કર્યો. અમારી નાની વાતચીત થઈ અને ટ્રમ્પે એવી ફરિયાદ પણ ન કરી કે મેં તેમને ફોન કેમ કર્યો." પત્રકારે કહ્યું કે, ટ્રમ્પે તેમના પ્રશ્નોના સીધા જવાબ તો ન આપ્યા, પરંતુ કહ્યું કે તેઓ થોડા કલાકો પછી પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરશે, જે પત્રકારે જોવી જોઈએ.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
donald trumpNYT ReporterPhone Call to President Trumpવેનેઝુએલા પર એટેકડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ

Trending news