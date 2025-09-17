બાંગ્લાદેશમાં ગુપ્ત રીતે શું કરી રહ્યા છે અમેરિકન સૈનિકો, રજિસ્ટરમાં એન્ટ્રી પણ નહીં; ભારત માટે ટેન્શન?
US Troops In Bangladesh: અમેરિકાની સેનાના લગભગ 120 અધિકારીઓ બાંગ્લાદેશ પહોંચ્યા અને એક હોટલમાં ચેક-ઇન કર્યું. તેમના માટે લગભગ 85 રૂમ બુક કરાવી દેવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ અમેરિકાના સૈનિકોએ એરપોર્ટની બાજુમાં આવેલા બાંગ્લાદેશ એરફોર્સના પટેંગા એર બેઝની મુલાકાત લીધી છે.
US Troops In Bangladesh: મોહમ્મદ યુનુસના શાસનમાં અમેરિકા બાંગ્લાદેશમાં પોતાનો પ્રભાવ વધારી રહ્યું છે. હાલમાં જ અમેરિકા સેના અને વાયુસેનાના ઘણા અધિકારીઓ બાંગ્લાદેશના વ્યૂહાત્મક ચટગાંવ વિસ્તારમાં પહોંચ્યા છે. જેના કારણે ભારત અને મ્યાનમાર માટે ટેન્શન વધી ગયું છે. ધ ઇકોનોમિક ટાઇમ્સના એક રિપોર્ટ અનુસાર, અમેરિકાનું સી-130J સુપર હર્ક્યુલસ ટ્રાન્સપોર્ટ એરક્રાફ્ટ તાજેતરમાં ચટગાંવના અમાનત આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર ઉતર્યું છે. તે સામાન્ય રીતે જાપાનમાં અમેરિકા એરફોર્સના યોકોટા સ્ટેશન પર તૈનાત હોય છે. આમાં 120 અમેરિકન અધિકારીઓ ચટગાંવની એક હોટલમાં ગુપ્ત રીતે પહોંચ્યા. અહીં પર તેમના માટે પહેલાથી જ રૂમ બુક કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ખાસ વાત એ હતી કે, રજિસ્ટરમાં તેમના નામની એન્ટ્રી કરવામાં આવી ન હતી.
મુહમ્મદ યુનુસ બાંગ્લાદેશના વડાપ્રધાન બન્યા પછી અમેરિકાની ગતિવિધિઓમાં બાંગ્લાદેશમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. અમેરિકા અને ચીન બન્ને જ મ્યાનમારના વિદ્રોહી ગ્રુપ્સને મજબૂત બનાવવાના પ્રયાસોમાં રોકાયેલા છે. અમેરિકાની સેના ઘણી વખત ચટગાંવમાં તૈનાત રહ્યી છે, જેમાં બાંગ્લાદેશ અને અમેરિકા વચ્ચે સંયુક્ત કવાયત અને જાસૂસી યાત્રાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં બન્ને દેશોએ ચટગાંવમાં જ ઓપરેશન પેસિફિક એન્જલ-25 અને ટાઇગર લાઈટનિંગ-2025નું આયોજન કર્યું હતું. હવે ફરી એકવાર અભ્યાસ થઈ રહ્યો છે.
નોર્થઈસ્ટ ન્યૂઝ અનુસાર, અમેરિકા સેનાના લગભગ 120 અધિકારીઓ 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ ચટગાંવ પહોંચ્યા અને અહીં પર એક હોટલમાં ચેક-ઈન કર્યું. અહીં પર તેમના માટે લગભગ 85 રૂમ પહેલાથી બુક કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ અમેરિકાના સૈનિકોએ એરપોર્ટની બાજુમાં આવેલા બાંગ્લાદેશ એરફોર્સના પટેંગા એર બેઝની મુલાકાત લીધી. જ્યારે ઇજિપ્તીયન એરફોર્સનું એક ટ્રાન્સપોર્ટ પ્લેન પણ ૧૪ સપ્ટેમ્બરના રોજ ચટગાંવ એરપોર્ટ પર ઉતર્યું. જો કે, આ દરમિયાન કોઈપણ અમેરિકન સૈનિકનું નામ હોટલના રજિસ્ટરમાં નોંધવામાં આવ્યા ન હતા, જેના કારણે આ કેમ કરવામાં આવ્યું અને દુનિયાથી શું છુપાવવામાં આવી રહ્યું છે તે અંગે શંકા ઉભી થઈ છે.
બાંગ્લાદેશમાં કેમ પહોંચી છે અમેરિકાની સેના?
અમેરિકાની સેનાની સાથે-સાથે શ્રીલંકાની વાયુસેના પણ બાંગ્લાદેશ પહોંચી છે. અહીં પર ત્રણ દેશોની મિલિટરી એક્સરસાઇઝ પેસિફિક એન્જલ 25-3ની શરૂઆત થઈ છે. આ કવાયતની સાથ 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ આપત્તિ પ્રતિક્રિયા, માનવતાવાદી સહાય અને પ્રાદેશિક ભાગીદારી માટે ચાર દિવસીય પ્રાદેશિક તાલીમ કવાયત પણ કરવામાં આવી. આ એક અમેરિકન પહેલ છે, જે છેલ્લા એક દાયકાથી હિન્દ-પ્રશાંત ક્ષેત્રમાં હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
ભારતને કેવી રીતે ટેન્શન આપવાની છે બાંગ્લાદેશમાં અમેરિકાની હાજરી?
ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે હાલના સમયમાં તણાવ વધ્યો છે. ટેરિફ અને રશિયા પાસેથી તેલની આયાતને કારણે બન્ને દેશો વચ્ચેના સંબંધો બગડ્યા છે. જો કે, હવે ટ્રમ્પને પોતાની ભૂલનો અહેસાસ થયો છે અને તેઓ ફરીથી ભારતની નજીક આવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. પરંતુ સ્થિતિ સંપૂર્ણપણે પહેલા જેવી થઈ નથી. આવી સ્થિતિમાં અમેરિકાની સેનાની હાજર ભલે બાંગ્લાદેશમાં હોય, પરંતુ તે ભારત માટે પણ ટેન્શનનો વિષય છે. ચટગાંવ વિસ્તાર ભારતીય સરહદની નજીક છે અને અન્ય દેશો પર નજર રાખવા માટે અમેરિકા આ વિસ્તારને તેમના બેઝ તરીકે ઉપયોગ કરી શકે છે.
