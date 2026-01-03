જ્યાં 90% વસ્તી ભૂખથી તરફડિયા મારે છે એવા ટચુકડા દેશની પાછળ કેમ પડ્યું છે અમરિકા?
US Attack Venezuela: આખરે અમેરિકા ટચુકડા અને ગરીબ દેશ વેનેઝુએલા પર કેમ કાળ બનીને તૂટી પડ્યું છે? આ ગરીબ દેશ પાસે એવું તે શું છે જે અમેરિકાને જોઈએ છે.
કેલિફોર્નિયાથી લગભગ બમણા આકારનો દેશ, જેની પાસે અથાગ તેલ છે. એટલું તેલ છે કે ત્યાં પેટ્રોલ પાણી કરતા સસ્તું વેચાય છે પરંતુ છતાં ગરીબ દેશમાં લોકો કચરામાંથી ખાવાનું વીણવા માટે લાચાર છે. સવાલ એ થાય કે આવા ગરીબ અને લાચાર દેશની પાછળ અમેરિકા જેવો સુપરપાવર દેશ કેમ પડી ગયો છે. જે દેશની 92 ટકા વસ્તી ભૂખથી તરફડિયા મારે છે અને આવા દેશ પર અમેરિકાએ બોમ્બ વરસાવ્યા છે. વેનેઝુએલા પર અમેરિકા રોકેટ છોડી રહ્યું છે. અમેરિકાએ વેનેઝુએલાની રાજધાની કારાકામાં મોટા મિલેટ્રી બેસ પર હુમલો કર્યો. શનિવારે વહેલી સવારે લગભગ 2 વાગે વેનેઝુએલાની રાજધાની કારાકાસ પર હુમલો કર્યો. અમેરિકી હુમલાથી આખું શહેર બ્લેકઆઉટ થઈ ગયું. આવામાં લોકોના મનમાં એ સવાલ છે કે આખરે આવા ટચુકડા ગરીબ દેશ પાસે એવું તે શું છે કે તેની પાછળ અમેરિકા જેવો શક્તિશાળી દેશ પડ્યો છે. વેનેઝુએલા પાસે એવો તે કયો ખજાનો છે જે ટ્રમ્પને જોઈએ છે? વેનેઝુએલા પર હુમલો કરી ટ્રમ્પને શું મળશે?
વેનેઝુએલાની પાછળ કેમ પડ્યું છે અમેરિકા?
અમેરિકા અને વેનેઝુએલા વચ્ચે લાંબા સમયથી ખેંચતાણ ચાલુ છે. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ તેને નાર્કે ટેરેરિઝમ વિરુદ્ધ લડાઈ ગણાવે છે. ટ્રમ્પ તરફથી વેનેઝુએલા પર ડ્રગ દાણચોરીનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. માદુરોને સત્તા પરથી હટાવવા માટે ખુબ આકરા પ્રતિબંધો લગાવ્યા. જ્યાં ટ્રમ્પ આ તણાવનું કારણ ડ્રગ્સને ગણાવે છે ત્યાં બીજી બાજુ વેનેઝુએલાનો આરોપ છે કે અમેરિકા તેના ઓઈલ ભંડાર પર કબજો જમાવવા માંગે છે. માદુરોએ આરોપ લગાવ્યો કે અમેરિકા તેમને સત્તા પરથી હટાવીને વેનેઝુએલાના મોટા ઓઈલ ભંડાર અને ખનિજ સંસાધનો પર કબજો મેળવવા માંગે છે.
વેનેઝુએલા પાસે શું છે છૂપો ખજાનો
વેનેઝુએલા પાસે દુનિયાનો સૌથી વિશાળ ઓઈલ ભંડાર છે. વર્લ્ડોમીટરના આંકડા મુજબ દુનિયાનો સૌથી મોટો ઓઈલ ભંડાર વેનેઝુએલા પાસે છે. તેની પાસે 303008 મિલિયન બેરલ ઓઈલ રિઝર્વ છે. ઓઈલથી થનારી કમાણી જ તેમની અર્થવ્યવસ્થાની કરોડ સમાન છે. દેશને થનારી કુલ કમાણીમાં ઓઈલની ભાગીદારી 90 ટકા છે. આ ઉપરાંત પ્રાકૃતિક ગેસ, સોનું, બોક્સાઈટ અને કોલસા ભરપૂર છે.
ટ્રમ્પની નજર ઓઈલ પર કેમ?
આ કઈ પહેલીવાર નથી બન્યું કે જ્યારે અમેરિકા વેનેઝુએલા પર પોતાનો પ્રભાવ સ્થાપિત કરવા માંગે છે. વેનેઝુએલાના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ હ્યુગો શાવેઝથી લઈને વર્તમાન રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરો સુધી બધાએ અમેરિકાના આ ષડયંત્રને ઓળખી લીધુ અને તેનાથી અંતર જાળવવાની કોશિશ કરી. વેનેઝુએલાએ અમેરિકાની તાનાશાહી નીતિઓ સામે ન ઝૂકવાની હિંમત દાખવી જ્યારે અમેરિકા સતત ત્યાં પોતાનો હસ્તક્ષેપ વધારતું રહ્યું. ટ્રમ્પ પણ એ જ કોશિશમાં લાગેલા છે. ટ્રમ્પ વેનેઝુએલાના ઓઈલ ભંડાર પર કબજો જમાવવા માંગે છે. જો ત્યાં ઓઈલ અને ગેસ પર અમેરિકાનું વર્ચસ્વ આવી જાય તો તેની તાકાત ખુબ વધી જશે. રશિયા ઉપર તો તેણે પહેલેથી જ પ્રતિબંધ લગાવી રાખ્યા છે. જો વેનેઝુએલા પર અમેરિકાનું વર્ચસ્વ સ્થાપિત થાય તો ક્રૂડ ઓઈલનો વેપાર અમેરિકા પોતાની રીતે ચલાવી શકશે.
પહેલા પ્રતિબંધ લગાવ્યા પછી કબજાની કોશિશ
વેનેઝુએલામાં દરરોજ લગભગ 10 લાખ બેરલ ઓઈલનું ઉત્પાદન થાય છે. જે વર્ષ 2013 પહેલા સુધી 35 લાખ બેરલ હતું. આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિબંધો, ગંભીર આર્થિક સંકટ, ભ્રષ્ટાચાર, રાજકીય અસ્થિરતાના પગલે વર્ષ વીતવાની સાથે ઓઈલનું ઉત્પાદન ઘટતું ગયું. અમેરિકી સરારે વર્ષ 2005માં વેનેઝુએલા પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો. વર્ષ 2019માં ટ્રમ્પ પ્રશાસને સરકારી ઓઈલ કંપની પેટ્રોલેસ ડી વેનેઝુએલા પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો. માર્ચ 2025માં ટ્રમ્પે જો બાઈડેનના વર્ષ 2022ના એ નિર્ણયને પણ પલટી નાખ્યો જેમાં વેનેઝુએલાની કંપની શેવરોનને ઓપરેશન પરમિટ અપાઈ હતી.
અમેરિકા શું ખેલ કરવા માંગે છે
અમેરિકા પાસે 47730 મિલિયન બેરલ ઓઈલનો ભંડાર છે. પરંતુ આમ છતાં તેણે ઓઈલની આયાત કરવી પડે છે. ખાસ કરીને વેનેઝુએલાના ક્રૂડ ઓઈલની તેને જરૂર પડે છે. અમેરિકાને વેનેઝુએલાના ભારે અને ખાટા ક્રૂડ ઓઈલની જરૂર પડે છે, જેનાથી ડીઝલ, ડામર, અને ભારે મશીનો માટે ઈંધણ તૈયાર થાય છે. વેનેઝુએલા અમેરિકાની નજીક છે અને તેનું ઓઈલ બીજા કરતા સસ્તું છે. અમેરિકી રિફાઈનરીઓમાં વેનેઝુએલાના ભારે ઓઈલને રિફાઈન કરાય છે. અમેરિકા આ નિર્ભરતાને ખતમ કરીને ઓઈલનો બાદશાહ બનવા માંગે છે. જેની પાસે જેટલો ઓઈલનો ભંડાર એટલો એ દેશ શક્તિશાળી. અમેરિકા પોતાની તાકાત અને ઓઈલથી પોતાની તિજોરી ભરવા માટે આ બધો ખેલ ખેલી રહ્યું છે.
વેનેઝુએલા પર હુમલો કરીને શું મળશે અમેરિકાને?
જો અમેરિકા વેનેઝુએલા પર કબજો જમાવી લે તો ઓઈલના ખજાના પર તેને કબજો થશે. વેનેઝુએલાના ઓઈલ ભંડાર અમેરિકા અને તેના સહયોગી દેશો માટે ખુલશે. અમેરિકાનો અધિકાર થતા પ્રતિબંધો હટશે અને વેનેઝુએલા મોટો આપૂર્તિકર્તા બની શકે છે. જો વેનેઝુએલામાં કાયદેસર સરકાર હોત તો દુનિયાભરમાં ઓઈલની આપૂર્તિ વધી જાત. જો ટ્રમ્પની મરજીથી ત્યાં સરકાર બને તો ત્યાં ઓઈલ અને ગેસ પર અમેરિકાની દખલગીરી વધશે.
