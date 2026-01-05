Prev
અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વાન્સના ઘરે હુમલો, તોડી નાખી બારીઓ, એકની ધરપકડ

અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વાન્સના ઘરે હુમલો, તોડી નાખી બારીઓ, એકની ધરપકડ
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 05, 2026, 06:02 PM IST

અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વાન્સના ઘરે હુમલો, તોડી નાખી બારીઓ, એકની ધરપકડ

Attack On Vice President House: અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વાન્સના ઓહાયો સ્થિત નિવાસસ્થાન પર હુમલો થયાના અહેવાલો છે. ખાનગી પોર્ટલના એક અહેવાલ મુજબ, એક વ્યક્તિ અચાનક તેમના ઘરમાં ઘૂસી ગયો અને તોડફોડ શરૂ કરી દીધી. 

અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વાન્સના ઘર પર હુમલો થયાના અહેવાલો છે. એક વ્યક્તિ તેમના ઘરમાં ઘૂસી ગયો અને તોડફોડ શરૂ કરી દીધી. જોકે, તે સમયે વાન્સ ત્યાં હાજર ન હતા. શંકાસ્પદ વ્યક્તિને તાત્કાલિક કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો હતો અને તેની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.

જે.ડી. વેન્સને નિશાન બનાવી રહ્યો હતો

પ્રારંભિક અહેવાલો દર્શાવે છે કે વેન્સના ઘરની બારીઓ તૂટેલી હતી. તપાસ એજન્સીઓ હુમલાખોરનો હેતુ જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. શું તે જે.ડી. વેન્સને નિશાન બનાવી રહ્યો હતો કે પરિવારના કોઈ સભ્યને? જે.ડી. વેન્સનું ઘર વોશિંગ્ટન, ડી.સી.ની બહાર આવેલું છે. 

નિવાસસ્થાન તરફ દોડતો જોવા મળ્યો

પોલીસનું કહેવું છે કે મધ્યરાત્રિની આસપાસ એક માણસ તેમના નિવાસસ્થાન તરફ દોડતો જોવા મળ્યો હતો. અહેવાલો એ પણ સૂચવે છે કે વેનેઝુએલા પર યુએસ હુમલો અને રાષ્ટ્રપતિ માદુરોની ધરપકડને કારણે આ પ્રકારનો હુમલો થયો હશે.

ટ્રમ્પના ગોલ્ફ ક્લબમાં આપી હાજરી

સ્થાનિક મીડિયા અનુસાર, વેન્સ હાલમાં ફ્લોરિડામાં છે. તેમણે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ગોલ્ફ ક્લબમાં પણ થોડા સમય માટે હાજરી આપી હતી. વાન્સ અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વેનેઝુએલાના કબજા અંગે ચર્ચા કરી હતી. કાર્યવાહી પછી, વાન્સે કહ્યું કે અમેરિકાએ માદુરોને સત્તા છોડવા માટે ઘણા વિકલ્પો ઓફર કર્યા હતા, પરંતુ તેમણે ના પાડી દીધી હતી.

ટ્રમ્પ સાથે પહેલી વાર શપથ લીધા

તમને જણાવી દઈએ કે જે.ડી. વેન્સ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના 50માં ઉપરાષ્ટ્રપતિ છે. તેમણે ગયા વર્ષે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે પહેલી વાર શપથ લીધા હતા. તેમના પત્ની, ઉષા જિલુકુરી વાન્સ, ભારતીય મૂળના છે.

 

