ઈરાન પાસેથી તેલ ખરીદી શકે છે ભારત, યુદ્ધ વચ્ચે મોટી રાહત, અમેરિકાએ કેમ લીધો યૂટર્ન? જાણો
India to Buy Iranian Oil: અમેરિકા દ્વારા અસ્થાયી રૂપથી પ્રતિબંધોમાં ઢીલ આપ્યા બાદ ભારતીય રિફાઇનર ફરી ઈરાની તેલ ખરીદવાની તૈયારી કરી રહ્યાં છે.
- એશિયામાં ઈંધણ સંકટ વચ્ચે અમેરિકાનો યૂ-ટર્ન
- અમેરિકાએ 30 દિવસ માટે ઈરાની તેલ ખરીદી પર છૂટ આપી
- ભારત પણ ઈરાન પાસેથી ખરીદી શકે છે કાચુ તેલ
અમેરિકા-ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવ વચ્ચે ભારત માટે રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. અમેરિકા તંત્રએ અચાનક વલણ બદલતા ઈરાની તેલ પર અસ્થાયી છૂટ આપી છે, ત્યારબાદ ભારતીય રિફાઇનર ફરીથી ઈરાન પાસેથી તેલ ખરીદવાની તૈયારીમાં છે. આ નિર્ણય તેવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે ઉર્જા સંકટ ગંભીર બની રહ્યું છે અને એશિયન દેશ નવા વિકલ્પો શોધી રહ્યાં છે.
ભારતીય રિફાઇનરોની તૈયારી
ત્રણ ભારતીય રિફાઇનિંગ સૂત્રોએ જણાવ્યું કે તે ઈરાની તેલ ખરીદવાની યોજના બનાવી રહ્યાં છે, પરંતુ તે માટે સરકારના નિર્દેશ અને અમેરિકાથી ચુકવણી જેવી શરતો પર સ્પષ્ટતાની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે. ભારત, જેની પાસે અન્ય મોટા એશિયન દેશના મુકાબલે ઓછો તેલ ભંડાર છે, તાજેતરમાં અમેરિકી છૂટ બાદ રશિન તેલનું બુકિંગ ઝડપથી કરી ચૂક્યું છે.
અમેરિકાનો યૂ-ટર્ન અને 30 દિવસની છૂટ
અમેરિકાએ 30 દિવસ માટે ઈરાની તેલ ખરીદી પર છૂટ આપી છે. સ્કોટ બેસેન્ટ અનુસાર આ છૂટ તે તેલ ખેપો પર લાગૂ થશે જે 20 માર્ચ સુધી જહાજોમાં લોડ થઈ ચુક્યું છે અને 19 એપ્રિલ સુધી ડિલીવર કરવામાં આવશે. ખાસ વાત છે કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે 2018મા ઈરાન પર કડક પ્રતિબંધ લગાવ્યા હતા, પરંતુ હવે અસ્થાયી રાહત આપી રહ્યાં છે, જેને યૂ-ટર્ન માનવામાં આવી રહ્યો છે.
એશિયામાં વધતી હલચલ
ભારત સિવાય એશિયાના અન્ય રિફાઇનર પણ તપાસ કરી રહ્યાં છે કે તે ઈરાની તેલ ખરીદી શકે છે કે નહીં. હોર્મુઝ જળસંધિમાં તણાવ અને સપ્લાયમાં મુશ્કેલીને કારણે ઘણી રિફાઇનરી ઓછી ક્ષમતા પર ચાલી રહી છે અને ઈંધણ આયાત સતત ઘટાડવી પડી રહી છે.
સમુદ્રમાં ફસાયો મોટો તેલ ભંડાર
જાણકારી અનુસાર આશરે 170 મિલિયન બેરલ ઈરાની કાચુ તેલ સમુદ્રમાં જહાજો પર હાજર છે. નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે આ ભંડાર સીમિત સમય માટે રાહત આપી શકે છે. એશિયા પોતાની લગભગ 60 ટકા તેલ જરૂરિયાત માટે મધ્ય પૂર્વ પર નિર્ભર છે, જેનાથી આ સંકટ વધુ ગંભીર બની ગયું છે.
ચીન સૌથી મોટું ખરીદદાર
2018મા પ્રતિબંધ લાગ્યા બાદ ચીન ઈરાની તેલનું સૌથી મોટું ખરીદદાર બની ગયું છે. આંકડા અનુસાર તેના સ્વતંત્ર રિફાઇનરોએ પાછલા વર્ષે 13.8 લાખ બેરલ પ્રતિદિન તેલ ખરીદ્યું, કારણ કે પ્રતિબંધોને કારણે ઈરાની તેલ સસ્તા ભાવ પર મળી રહ્યું હતું.
ખરીદીમાં પડકાર યથાવત
ઈરાની તેલ ખરીદવામાં ચુકવણી વ્યવસ્થાને લઈને અનિશ્ચિતતા અને જૂના જહાજોના ઉપયોગ જેવી સમસ્યા સામે આવી શકે છે. આ સિવાય પહેલા ઘણા ખરીદદારોના નેશનલ ઈરાનિયન ઓયલ કંપની સાથે કરાર હતા, પરંતુ હવે મોટા ભાગનું તેલ ત્રીજા પક્ષના વેપારીઓ દ્વારા વેચવામાં આવી રહ્યું છે. જાણકારોનું કહેવું છે કે નિયમો અને બેન્કિંગ પ્રક્રિયાને સમજવામાં સમય લાગી શકે છે, પરંતુ કંપનીઓ જલ્દી નિર્ણય લેવાનો પ્રયાસ કરશે.
