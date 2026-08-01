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અમેરિકાએ નાગરિકોને પશ્ચિમ એશિયા છોડવાની આપી સલાહ, શું ઈરાનમાં કંઈક મોટું થવાનું છે ?

US Iran War : પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ વચ્ચે અમેરિકાએ પોતાના નાગરિકોને સતર્ક રહેવા અને જરૂર પડે તો વિસ્તાર છોડવા અપીલ કરી છે. તેથી સવાલ ઉભો થાય છે કે, શું અમેરિકા ઈરાનમાં કંઈક મોટું કરવા જઈ રહ્યું છે ? ટ્રમ્પે પણ ઈરાન સામે વધુ કડક સૈન્ય કાર્યવાહીની ચેતવણી આપી છે. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 01, 2026, 09:35 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:35 PM IST
અમેરિકાએ નાગરિકોને પશ્ચિમ એશિયા છોડવાની આપી સલાહ, શું ઈરાનમાં કંઈક મોટું થવાનું છે ?

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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