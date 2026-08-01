/અમેરિકાએ નાગરિકોને પશ્ચિમ એશિયા છોડવાની આપી સલાહ, શું ઈરાનમાં કંઈક મોટું થવાનું છે ?

US Iran War : શું અમેરિકા ઈરાન સામે ફરીથી કોઈ મોટી સૈન્ય કાર્યવાહી કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે ? પશ્ચિમ એશિયાના અનેક દેશોમાં આવેલા અમેરિકન દૂતાવાસોએ પોતાના નાગરિકોને સાવચેત રહેવા અને જરૂર પડે તો તાત્કાલિક આ પ્રદેશ છોડવાની તૈયારી રાખવા અપીલ કરતાં આ અટકળોએ જોર પકડ્યું છે.
જોર્ડનની રાજધાની અમ્માન, જેરુસલેમ અને ઈરાકની રાજધાની બગદાદમાં આવેલા અમેરિકન દૂતાવાસોએ સોશિયલ મીડિયા પર સુરક્ષા ચેતવણી જાહેર કરી છે. તેમાં અમેરિકન નાગરિકોને પોતાની ફ્લાઇટની માહિતી પર સતત નજર રાખવા, સ્થાનિક સત્તાધીશોની સૂચનાઓનું પાલન કરવા અને પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર બને તો સ્થળાંતર માટે તૈયાર રહેવા જણાવાયું છે.
ટ્રમ્પની ઈરાનને કડક ચેતવણી
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાન સામે વધુ સખત લશ્કરી કાર્યવાહીનો સંકેત આપ્યો છે. મેરીલેન્ડના કેમ્પ ડેવિડ ખાતે પત્રકારો સાથે વાતચીત દરમિયાન ટ્રમ્પે કહ્યું કે અમેરિકા માત્ર જીત ઈચ્છે છે અને જરૂર પડશે તો ઈરાન પર એવા હુમલા કરવામાં આવશે કે તેઓ વધુ સહન ન કરી શકે.
તેમણે એ પણ સંકેત આપ્યો કે અમેરિકાની સૈન્ય કાર્યવાહી હજુ થોડો સમય ચાલુ રહી શકે છે. બીજી તરફ, અમેરિકા વૈશ્વિક વેપાર માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરી સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત અને ખુલ્લો રાખવા માટે દબાણ વધારી રહ્યું છે.
ઈરાન પર યુદ્ધવિરામનો ભંગ કરવાનો આરોપ
વ્હાઇટ હાઉસની પ્રેસ સેક્રેટરી કેરોલિન લેવિટે ઈરાન પર અમેરિકા સાથે થયેલા યુદ્ધવિરામ કરારનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, ગયા મહિને થયેલી સમજૂતી બાદ પણ ઈરાને વ્યાપારી જહાજોને નિશાન બનાવ્યા અને અમેરિકન સૈનિકો પર હુમલા કર્યા.
લેવિટે સ્પષ્ટ કહ્યું કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ આવા હુમલાઓને સહન કરશે નહીં અને જ્યાં સુધી ઈરાન ગંભીરતાપૂર્વક વાટાઘાટો માટે આગળ નહીં આવે, ત્યાં સુધી તેને તેની કિંમત ચૂકવવી પડશે.
કુવૈતમાં ડ્રોન હુમલાનો દાવો
કુવૈતના સંરક્ષણ મંત્રાલયે જણાવ્યું છે કે દેશના ઉત્તરીય વિસ્તારમાં આવેલા કેટલાક મહત્વપૂર્ણ સ્થળો પર ડ્રોન હુમલાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. સુરક્ષા દળોએ સમયસર કાર્યવાહી કરીને સ્થિતિને કાબૂમાં લીધી હતી. સત્તાવાર માહિતી અનુસાર આ હુમલામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ નજીક બે જહાજોને નિશાન બનાવાયા
બ્રિટિશ નૌકાદળે પણ માહિતી આપી છે કે ઓમાનના દરિયાકાંઠે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ નજીક એક ઓઈલ ટેન્કર પર હુમલો થયો હતો, જ્યારે બીજા જહાજની નજીક જોરદાર વિસ્ફોટ થયો હતો. બંને ઘટનાઓમાં કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી, પરંતુ એક જહાજના એન્જિન રૂમને નુકસાન પહોંચ્યું છે.
ગાઝામાં પણ તણાવ યથાવત
ઈરાન સાથે વધતા તણાવ વચ્ચે ગાઝામાં પણ સ્થિતિ ગંભીર બની રહી છે. હમાસ દ્વારા શસ્ત્રો મૂકવાની તૈયારી દર્શાવવામાં આવી હોવા છતાં ઇઝરાયલે હુમલા ચાલુ રાખ્યા છે. સ્થાનિક આરોગ્ય અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, મધ્ય ગાઝા પર થયેલા હુમલામાં ઓછામાં ઓછા બે લોકોના મોત થયા છે અને અનેક લોકો ઘાયલ થયા છે.
આ સમગ્ર ઘટનાક્રમને કારણે પશ્ચિમ એશિયામાં ફરી એકવાર યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ સર્જાવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય પણ સ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહ્યો છે.