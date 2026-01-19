Prev
ભારતે અમેરિકન વસ્તુઓ પર લગાવ્યો ટેરિફ તો લાગ્યા મરચા, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને લખ્યો પત્ર

India Imposed Tariff: અમેરિકાએ ભારત પર 50% ટેરિફ લગાવ્યો હતો. જોકે, જ્યારે ભારતે અમેરિકન પર 30% ટેરિફ લગાવ્યો, ત્યારે તેને તે અન્યાયી લાગ્યું. બે અમેરિકન સાંસદોએ આ અંગે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને પત્ર લખ્યો છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 19, 2026, 04:13 PM IST

India Imposed Tariff: અમેરિકા અને ભારત વચ્ચેનો વેપાર કરાર ફરી એકવાર અટકેલો દેખાય છે. આ વખતે, કઠોળ અવરોધ છે. બે અમેરિકન સાંસદોએ આ બાબતે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને પત્ર લખ્યો છે. પત્રમાં, તેમણે ટ્રમ્પને વિનંતી કરી છે કે તેઓ અમેરિકન કઠોળ પર 30% આયાત ડ્યુટી દૂર કરવા માટે ભારત પર દબાણ કરે. 

અમેરિકન સાંસદોએ ભારત દ્વારા લગાવવામાં આવેલી આયાત ડ્યુટીને બિનજરૂરી ગણાવી છે અને કહ્યું છે કે તેનાથી અમેરિકન ઉત્પાદકોને નોંધપાત્ર નુકસાન થઈ રહ્યું છે. એ નોંધવું જોઈએ કે અમેરિકાએ ભારત પર 50% ટેરિફ લગાવ્યા પછી ભારતે આ આયાત ડ્યુટી લગાવી હતી. એવી આશંકા છે કે આ ફરીથી ચાલી રહેલા યુએસ-ભારત ટ્રેડ કરારને પાટા પરથી ઉતારી શકે છે.

સાંસદોએ પત્રમાં શું કહ્યું છે ?

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને આ પત્ર રિપબ્લિકન સેનેટરોએ લખ્યો હતો. એક મોન્ટાનાના સ્ટીવ ડેઇન્સ અને બીજા ઉત્તર ડાકોટાના કેવિન ક્રેમર છે. પત્રમાં જણાવાયું છે કે તેમના રાજ્યો વટાણા સહિત કઠોળના બે સૌથી મોટા ઉત્પાદકોમાંના એક છે. ભારત વિશ્વનો સૌથી મોટો ગ્રાહક છે, જે વિશ્વના કુલ 27% હિસ્સો ધરાવે છે. 

પત્ર મુજબ, ભારત મસૂર, ચણા, સૂકા કઠોળ અને વટાણાનો સૌથી વધુ વપરાશ કરે છે. જોકે, ભારતે આ શ્રેણીઓમાં યુએસ નિકાસ પર ટેરિફ લગાવ્યો છે. યુએસ સાંસદોએ જણાવ્યું હતું કે ભારતે ગયા વર્ષે 30 ઓક્ટોબરે પીળી મસૂર દાળ પર 30% ટેરિફ લગાવ્યો હતો.

પીએમ મોદી સાથે વાત કરવાની સલાહ

યુએસ સાંસદોએ ભારત દ્વારા લગાવવામાં આવેલા ટેરિફને અન્યાયી ગણાવ્યા છે અને કહ્યું છે કે તે યુએસ કઠોળ ઉત્પાદકોને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છે. તેમણે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને ભારત દ્વારા કઠોળ પર લગાવવામાં આવેલા ટેરિફ વિશે પીએમ મોદી સાથે વાત કરવાની પણ સલાહ આપી છે, જેથી બંને દેશો વચ્ચે સહયોગ સ્થાપિત થઈ શકે, જેનાથી અમેરિકન ઉત્પાદકો અને ભારતીય ગ્રાહકો બંનેને ફાયદો થાય. બંને સેનેટરોએ તેમના રાજ્યોમાં સુધારેલા કૃષિ ઉત્પાદનો માટે યુએસ રાષ્ટ્રપતિનો આભાર પણ માન્યો.

લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા તણાવ

એ નોંધનીય છે કે ટેરિફને લઈને ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે લાંબા સમયથી વિવાદ છે. યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ભારત પર 50 ટકા ટેરિફ લગાવ્યા પછી આ શરૂ થયું. આ ટેરિફમાં રશિયન ક્રૂડ ઓઇલની ખરીદી પર વધારાની 25 ટકા ડ્યુટીનો સમાવેશ થાય છે. 

આ તણાવ વચ્ચે, ભારત પ્રત્યે અમેરિકન અધિકારીઓની નકારાત્મક ટિપ્પણીઓ પરિસ્થિતિને વધુ ખરાબ કરી રહી છે. થોડા દિવસો પહેલા જ, વ્હાઇટ હાઉસના વેપાર સલાહકાર પીટર નાવારોએ ફરી એકવાર ભારતની ટીકા કરી હતી, અને પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો કે અમેરિકન નાગરિકો ભારતમાં કૃત્રિમ બુદ્ધિ (AI) માટે કેમ રોકાણ કરી રહ્યા છે.

