અફઘાનિસ્તાનમાં ફરી ધામા નાખશે અમેરિકાની સેના? ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિવેદનથી વધી હલચલ, ચીન છે ટાર્ગેટ

US Troops Afghanistan: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગુરુવારે સંકેત આપ્યો છે કે, અમેરિકાના સૈનિકો અફઘાનિસ્તાનના બાગરામ એર બેઝ પર ફરીથી તૈનાત થઈ શકે છે. ટ્રમ્પના આ નિવેદનથી ભારે હલચલ મચી ગઈ છે.

Sep 19, 2025, 01:28 PM IST

ટ્રમ્પે ચીનને બનાવ્યું ટાર્ગેટ
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બાગરામ એર બેઝ પાછું લેવાના પગલાને ચીનનો સામનો કરવાની જરૂરિયાત સાથે જોડ્યું છે. એક પ્રશ્નના જવાબમાં ટ્રમ્પે બાગરામ એર બેઝનો ઉલ્લેખ કર્યો અને કહ્યું કે, "અમે તે બેઝ એટલા માટે ઇચ્છીએ છીએ, કારણ કે જેમ તમે જાણો છો, તે એક કલાકના અંતરે છે જ્યાંથી ચીન તેના પરમાણુ શસ્ત્રો બનાવે છે."

શું ટ્રમ્પની વાત સાંભળશે તાલિબાન?
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સંકેત આપ્યો છે કે, 2021માં સત્તામાં આવ્યા પછી તાલિબાન સતત આર્થિક સંકટ, આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદેસરતાના મુદ્દાઓ, આંતરિક સંઘર્ષ અને પ્રતિદ્વંદ્વી આતંકવાદી જૂથોનો સામનો કરી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં તાલિબાન અમેરિકાની સેનાને પરત ફરવાની મંજૂરી આપવા માટે તૈયાર હોઈ શકે છે.

વ્હાઇટ હાઉસે નથી આપી કોઈ માહિતી
નોંધનીય છે કે, લગભગ ચાર વર્ષ પહેલાં અમેરિકાના સૈનિકોએ અચાનક અફઘાનિસ્તાન છોડી દીધું હતું. ત્યારબાદ બાગરામ એર બેઝ સહિત આખુ અફઘાનિસ્તાન પર તાલિબાને કબજો કરી લીધો હતો. અફઘાનિસ્તાન અમેરિકાના સૌથી લાંબા સમયથી ચાલતા યુદ્ધ કેન્દ્ર તરીકે ઓળખાય છે. વ્હાઇટ હાઉસે હજુ સુધી સ્પષ્ટતા કરી નથી કે, શું અમેરિકા અને તાલિબાન સરકાર વચ્ચે કોઈ નવી સીધી કે પરોક્ષ વાતચીત થઈ છે કે નહીં.

જાણો બાગરામ એર બેઝ વિશે
ઉલ્લેખનીય છે કે, બાગરામ એર બેઝ અફઘાનિસ્તાનના પરવાન પ્રાંતમાં આવેલું છે, જે કાબુલથી 47 કિલોમીટર ઉત્તરમાં છે. બાગરામ એરફિલ્ડમાં 11,800 ફૂટનો રનવે છે, જે બોમ્બર્સ અને મોટા કાર્ગો એરક્રાફ્ટ ચલાવવા માટે સક્ષમ છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સૌથા સમય પહેલા દાવો કર્યો હતો કે, બાગરામ એર બેઝને ચીને પોતાના કબજામાં લઈ લીધું છે.

donald trumpUS ArmyUS troops afghanistanડોનાલ્ડ ટ્રમ્પઅફઘાનિસ્તાન

