અમેરિકાના ટોપ-10 વૈજ્ઞાનિકો જીવિત છે કે નહીં? ટ્રમ્પના તપાસના આદેશ, જાણો USમાં કેમ મચ્યો છે હડકંપ
US Top-10 Scientists: અમેરિકાની ટ્રમ્પ સરકાર હાલમાં તણાવમાં છે અને તેનું કારણ ઈરાન-હોર્મુઝ નથી, પરંતુ દેશના એ હાઈ-પ્રોફાઈલ વૈજ્ઞાનિકો છે, જેઓ છેલ્લા 3 વર્ષથી ગુમ છે અથવા જેમના શંકાસ્પદ હાલતમાં મૃતદેહો મળી આવ્યા છે. ચાલો જાણીએ શું છે સમગ્ર મામલો...
- સંવેદનશીલ પ્રોજેક્ટ્સ પર કામ કરી રહ્યા હતા વૈજ્ઞાનિક
- 3 વર્ષમાં ગુમ થયેલા કે મૃત વૈજ્ઞાનિકો મળ્યા
- પરમાણુ રહસ્યો જાણતા 10 અમેરિકન વૈજ્ઞાનિકો ગુમ
- ટોપ-10 વૈજ્ઞાનિકો જીવિત છે કે નહીં?
US Top-10 Scientists: મિડલ ઈસ્ટમાં ઈરાન સાથેના યુદ્ધ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના તણાવ વચ્ચે અમેરિકામાં એક ગંભીર મામલાને લઈને ખળભળાટ મચી ગયો છે. આ મામલો હવે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ સુધી પહોંચ્યો છે અને તેમણે તપાસના આદેશો જારી કર્યા છે. હકીકતમાં, વર્ષ 2023 થી અત્યાર સુધીમાં અમેરિકાના અનેક હાઈ-પ્રોફાઈલ વૈજ્ઞાનિકો શંકાસ્પદ સંજોગોમાં ગુમ થયા છે અથવા તો મૃત હાલતમાં મળી આવ્યા છે. આ ઘટનાઓને કારણે અમેરિકાના વિજ્ઞાન જગત અને ટ્રમ્પ સરકારમાં દહેશતનો માહોલ છે.
સંવેદનશીલ પ્રોજેક્ટ્સ પર કામ કરી રહ્યા હતા વૈજ્ઞાનિક
રિપબ્લિકન સાંસદ એરિક બુર્લિસનનું કહેવું છે કે ગુમ થયેલા અથવા મૃત્યુ પામેલા વૈજ્ઞાનિકો NASA, MIT અને લોસ એલામોસ નેશનલ લેબોરેટરી સાથે જોડાયેલા હતા. તેઓ ન્યુક્લિયર એનર્જી, મિસાઈલ ડિફેન્સ અને સ્પેસ રિસર્ચ જેવા અત્યંત સંવેદનશીલ પ્રોજેક્ટ્સ પર કામ કરી રહ્યા હતા. એવી આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે તેમના મૃત્યુ અથવા ગુમ થવા પાછળ ક્લાસિફાઇડ એરોસ્પેસ, ડિફેન્સ અને UFO પ્રોગ્રામ જવાબદાર હોઈ શકે છે. આમાં ચીન અથવા અન્ય કોઈ બાહ્ય શક્તિનો હાથ હોવાની શંકાના આધારે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે તપાસના આદેશ આપ્યા છે.
પૂર્વ મેજર જનરલ અને એરોસ્પેસ એન્જિનિયર પણ સામેલ
FBI અને અન્ય એજન્સીઓની તપાસ મુજબ, ઘણા વૈજ્ઞાનિકો પોતાનો તમામ અંગત સામાન ઘરે છોડીને નીકળ્યા હતા અને ક્યારેય પાછા ફર્યા નથી. ગુમ થયેલા લોકોમાં અમેરિકી વાયુસેનાના પૂર્વ મેજર જનરલ વિલિયમ નીલ મેકક્લેન્ડ પણ સામેલ છે, જેઓ UFO પ્રોગ્રામ ટીમનો હિસ્સો હતા. આ ઉપરાંત એરોસ્પેસ એન્જિનિયર મોનિકા જેસિન્ટો રઝા અને અન્ય નિષ્ણાતો પણ ગુમ છે. આ પ્રક્રિયા 2023થી ચાલુ છે અને હવે આ બાબત ટ્રમ્પને જાણ કરવામાં આવી છે.
3 વર્ષમાં ગુમ થયેલા કે મૃત વૈજ્ઞાનિકો મળ્યા
નોંધનીય છે કે પહેલું મૃત્યુ જુલાઈ 2023 માં થયું હતું, જ્યારે નાસાની જેટ પ્રોપલ્શન લેબોરેટરીના ભૌતિકશાસ્ત્રી માઈકલ ડેવિડ હિક્સ કોસ્મેટિક્સ અને સ્ટેરોઇડ્સના નિષ્ણાત હતા. જોકે, પરિવાર કે નાસાએ ડેવિડના મૃત્યુનું કારણ, ડેટા કે રેકોર્ડ જાહેર કર્યા નથી. આ બાબતોએ યુએસ સરકાર, વૈજ્ઞાનિક સમુદાય અને તપાસ એજન્સીઓમાં ચિંતા વધારી છે, કારણ કે આ કેસને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનો ગંભીર મુદ્દો માનવામાં આવે છે.
આ પછી નોવાર્ટિસના સંશોધક જેસન થોમસ 12 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ ગુમ થયા હતા. તેમની પત્નીએ પોલીસને તેમના ગુમ થયાની જાણ કરી હતી અને માર્ચ 2026 માં થોમસનો મૃતદેહ મેસેચ્યુસેટ્સના તળાવમાં તરતો મળી આવ્યો હતો. ડિસેમ્બર 2025 માં બોસ્ટનમાં તેમના ઘર નજીક MIT પ્રોફેસર અને પરમાણુ વૈજ્ઞાનિક નુનો લૌરેરોને ગોળી મારી દેવામાં આવી હતી. લોસ એલામોસના સહયોગી એન્થોની ચાવેઝ 4 મે, 2025 ના રોજ અચાનક ગાયબ થઈ ગયા હતા. ચાવેઝ છેલ્લે તેમના ઘરની બહાર નીકળતા જોવા મળ્યા હતા.
લોસ એલામોસ નેશનલ લેબોરેટરીના કર્મચારી મેલિસા કાસિયાસ જૂન 2025 માં ગુમ થયા હતા. નાસા જેટ પ્રોપલ્શન લેબોરેટરીના સંશોધક ફ્રેન્ક મેવાલ્ડનું 4 જુલાઈ, 2024 ના રોજ લોસ એન્જલસમાં અવસાન થયું હતું. જેટ પ્રોપલ્શન લેબોરેટરીના કર્મચારી મોનિકા જેસિન્ટો રેઝા 22 જૂન, 2025 ના રોજ ગુમ થયા હતા. ખગોળશાસ્ત્રી કાર્લ ગ્રિલમીયરની 16 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. તેમને છેલ્લે 28 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ તેમના ઘરેથી બહાર નીકળતા જોવામાં આવ્યા હતા.
