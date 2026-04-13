વેન્સની ડિપ્લોમેસી આવી કામ, વાતચીત ફેલ થઈ, પણ અમેરિકા ઈરાન સંબંધોમાં જાગી નવી આશા !
Global Diplomacy: જે. ડી. વેન્સના નેતૃત્વમાં ઈરાન સાથે 21 કલાકની વાતચીત ફેલ રહી, પરંતુ તેનાથી બંને પક્ષો વચ્ચે વિશ્વાસ વધ્યો. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને આશા છે કે દબાણ હેઠળ, ઈરાન ભવિષ્યમાં ડીલની નજીક આવી શકે છે.
Trending Photos
Global Diplomacy: જ્યારે ઇસ્લામાબાદમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઈરાન વચ્ચે લાંબી વાતચીત પર કોઈ ડીલ સાથે પૂર્ણ થઈ ન હતી, પરંતુ તેનાથી બંને દેશો વચ્ચે વાતાવરણમાં સુધારો થયો છે. જે. ડી. વેન્સે 21 કલાકની વાતચીતનું નેતૃત્વ કર્યું.
અહેવાલો અનુસાર, બંને પક્ષોના પ્રતિનિધિઓ એકબીજા સાથે આરામદાયક બન્યા અને ઘણા મુદ્દાઓ પર સમજૂતી પર પહોંચ્યા. જો કે, સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો, ઈરાનનો પરમાણુ કાર્યક્રમ, બંને વચ્ચે મતભેદનો સ્ત્રોત રહ્યો છે.
અમેરિકાની મુખ્ય માંગ
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એ પણ સ્વીકાર્યું કે વાતચીત આખરે "મૈત્રીપૂર્ણ" વાતાવરણમાં પહોંચી. તેમણે કહ્યું કે લગભગ દરેક મુદ્દા પર પ્રગતિ થઈ છે, પરંતુ ઈરાન તેની પરમાણુ મહત્વાકાંક્ષાઓને છોડી દેવા તૈયાર નથી. અમેરિકાની મુખ્ય માંગ એ છે કે ઈરાન ભવિષ્યમાં ક્યારેય પરમાણુ શસ્ત્રો વિકસાવશે નહીં અને તેની પરમાણુ સંવર્ધન ક્ષમતાઓને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરશે. બીજી બાજુ, ઈરાન કહે છે કે તેનો પરમાણુ કાર્યક્રમ ફક્ત શાંતિપૂર્ણ હેતુઓ માટે છે અને તેની ક્ષમતાઓને સંપૂર્ણપણે છોડી દેવા તૈયાર નથી.
અહેવાલમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે વાતચીતથી બંને દેશો વચ્ચે ઘણી ગેરસમજો દૂર થઈ અને વાતચીતમાં સુધારો થયો. આનાથી ભવિષ્યમાં ડીલ થવાની આશા જાગી છે. અમેરિકા માને છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર વધતા દબાણ, જેમ કે નાકાબંધી દ્વારા, ઈરાનને ડીલ માટે સંમત થવા માટે મનાવી શકાય છે.
વાતચીત માટે દરવાજા ખુલ્લા રાખ્યા
એકંદરે, જ્યારે આ વાતચીત સફળ ન રહી, તેમણે બંને દેશો વચ્ચે વાતચીત માટે દરવાજા ખુલ્લા રાખ્યા અને ભવિષ્યમાં મોટા ડીલની શક્યતાને જીવંત રાખી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે