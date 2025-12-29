દુનિયાનો આ એકમાત્ર એવો દેશમાં છે જ્યાં નથી એકપણ સ્કૂલ કે કોલેજ, કારણ જાણીને ચોંકી જશો!
No Schools Country: દુનિયામાં એક એવો દેશ પણ છે, જ્યાં એકપણ સ્કૂલ નથી. ચાલો જાણીએ કે, આ કયો દેશ છે અને તેની પાછળનું શું છે કારણ.
No Schools Country: જ્યારે પણ આપણે કોઈ દેશ વિશે વિચારીએ છીએ, ત્યારે સ્કૂલ અને કોલેજો મૂળભૂત જરૂરિયાતો જેવી લાગે છે. જો કે, દુનિયામાં એક એવો દેશ પણ છે જ્યાં એક પણ સ્કૂલ કે કોલેજ નથી. આ દેશ વેટિકન સિટી છે. જ્યારે તમે પહેલી વાર તેના વિશે સાંભળો છો, ત્યારે તે અશક્ય લાગે છે. પરંતુ જ્યારે તમે સમજો છો કે આ દેશ કેવી રીતે કામ કરે છે, તો તેની પાછળનું કારણ જાણીને ચોંકાવી દેશે.
બાળકો વિનાનો દેશ
વેટિકન સિટીમાં સ્કૂલ ન હોવાનું સૌથી મોટું કારણ તેની અનોખી વસ્તી છે. આ દેશની કુલ વસ્તી ફક્ત 800 થી 900 લોકોની છે. સાથે જ તેમાં મોટાભાગે કેથોલિક પાદરીઓ, નન અને સ્વિસ ગાર્ડના સભ્યો છે. વેટિકન સિટીમાં કોઈપણ બાળકો કાયમી ધોરણે રહેતા નથી. કારણ કે ત્યાં કોઈ વિદ્યાર્થીઓ રહેતા નથી, તેથી તેની સરહદોમાં શાળાઓ કે કોલેજોની કોઈ જરૂર નથી.
નાગરિકતા જન્મના આધારે નથી મળતી
અન્ય દેશોથી વિપરીત વેટિકન સિટી જન્મના આધારે નાગરિકતા આપતું નથી. નાગરિકતા ફક્ત એવા લોકોને આપવામાં આવે છે, જેઓ હોલી સી માટે કામ કરતા કરે છે. આમાં પાદરીઓ, અધિકારીઓ અને સ્વિસ ગાર્ડ સામેલ છે. પરંતુ તેમની સેવા પૂર્ણ થયા પછી તેમની નાગરિકતા આપમેળે સમાપ્ત થઈ જાય છે. કારણ કે પરિવારો અહીં કાયમી ધોરણે સ્થાયી થતા નથી, આ કારણથી પેઢી દર પેઢી શિક્ષણનો કોન્સેપ્ટ ક્યારેય વિકસિત થયો નથી.
બાળકો વેટિકનની બહાર કરે છે અભ્યાસ
કેટલાક કિસ્સાઓમાં અહીં સ્વિસ ગાર્ડ સભ્યોના બાળકો વેટિકન સિટીમાં અભ્યાસ કરતા નથી. તેના બદલે તેઓ દરરોજ નજીકના રોમ, ઇટાલીમાં મુસાફરી કરે છે. વેટિકન સિટી આ વ્યવસ્થાને સંપૂર્ણ સમર્થન આપે છે. વેટિકન સિટીમાં કોઈ પ્રાથમિક કે માધ્યમિક શાળાઓ ન હોવા છતાં, તે વૈશ્વિક ઉચ્ચ શિક્ષણમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. વેટિકન લગભગ 65 પોન્ટીફિકલ યુનિવર્સિટીઓ અને સંસ્થાઓ ચલાવે છે, જે મુખ્યત્વે રોમમાં સ્થિત છે.
આ યુનિવર્સિટીઓ ધર્મશાસ્ત્ર, ફિલસૂફી, કેનન કાયદો અને ધાર્મિક અભ્યાસમાં સ્પેશલાઇઝ્ડ છે. વેટિકન સિટી દુનિયાનો સૌથી નાનો દેશ છે, જે ફક્ત 0.44 ચોરસ કિલોમીટરને ફેલાયેલો છે. તેની મોટાભાગની જમીન ચર્ચ, મ્યુઝિયમ, બગીચાઓ અને વહીવટી ઇમારતોથી ઘેરાયેલી છે. આ દેશનું નાના કદ હોવા છતાં, તે ઘણા વિશ્વ રેકોર્ડ ધરાવે છે. તેની પાસે સૌથી ટૂંકી રેલવે લાઇન છે, એકમાત્ર એટીએમ જે લેટિનમાં સૂચનાઓ પ્રદાન કરે છે અને એકમાત્ર દેશ છે જેને સંપૂર્ણપણે યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
