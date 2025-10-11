જે દેશના નેતાએ જીત્યો નોબેલ પુરસ્કાર, તેના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને માને છે ખતરો! UNમાં એકબીજા પર કર્યા પ્રહારો
Nobel Peace Prize: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે નોબેલ પુરસ્કાર ના મળવા પર એક નિવેદન બહાર આવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે જેમને નોબેલ પુરસ્કાર મળ્યો છે તેમણે તેમના માનમાં આવું કર્યું છે. વધુમાં, નોબેલ પુરસ્કાર વિજેતા મારિયાએ પણ આ પુરસ્કાર ટ્રમ્પને સમર્પિત કર્યો છે.
Nobel Peace Prize: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર અંગે એક નિવેદન બહાર પાડ્યું છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેમણે આ વર્ષના વિજેતા, વેનેઝુએલાના વિપક્ષી નેતા મારિયા કોરિના માચાડોને વારંવાર ટેકો આપ્યો છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે માચાડોએ તેમને ફોન કરીને કહ્યું કે તેઓ તેમના સન્માનમાં નોબેલ પુરસ્કાર સ્વીકારી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર તે દેશ સામે મોરચો શરૂ કરી રહ્યું છે જેના નેતાને નોબેલ પુરસ્કાર મળ્યો હતો.
ટ્રમ્પે વધુમાં કહ્યું કે નોબેલ પુરસ્કાર વિજેતાએ આજે તેમને ફોન કરીને કહ્યું કે, હું તમારા સન્માનમાં તે સ્વીકારી રહ્યો છું કારણ કે તમે ખરેખર તેના લાયક છો. મેં કહ્યું ન હતું કે, 'મને આપો', પરંતુ કદાચ તે એ જ વિચારી રહી હતી. મેં વેનેઝુએલામાં તેમને ખૂબ મદદ કરી. ત્યાંની પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ હતી. મને ખુશી છે કે મેં લાખો લોકોના જીવ બચાવ્યા.
UNSCમાં અમેરિકા અને વેનેઝુએલા આમને-સામને
હવે, અમેરિકાએ વેનેઝુએલા સામે મોરચો શરૂ કર્યો છે. શુક્રવારે, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદ (UNSC) ની કટોકટી બેઠકમાં અમેરિકા અને વેનેઝુએલા વચ્ચે ગરમાગરમ ચર્ચા થઈ. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે જણાવ્યું હતું કે તે ડ્રગ કાર્ટેલ્સને તોડી પાડવા માટે "યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની સંપૂર્ણ શક્તિ"નો ઉપયોગ કરશે, જ્યારે વેનેઝુએલાએ ચેતવણી આપી હતી કે તેને સશસ્ત્ર હુમલાનો ભય છે.
અમેરિકાએ ચાર બોટ પર હુમલો કર્યો
વેનેઝુએલાએ યુએસ સેનાએ ચાર બોટ પર હુમલો કર્યા બાદ બેઠક બોલાવી હતી, જેના પર વોશિંગ્ટન દાવો કરે છે કે તે ડ્રગ્સ લઈ જતી હતી. આ હુમલામાં 21 લોકો માર્યા ગયા હતા. વેનેઝુએલાએ યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પ પર રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોની સરકારને ઉથલાવી પાડવાનો અને પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક શાંતિ અને સ્થિરતાને જોખમમાં મૂકવાનો આરોપ મૂક્યો હતો.
અમેરિકાએ જવાબમાં શું કહ્યું?
જવાબમાં, અમેરિકાએ જણાવ્યું હતું કે હુમલો કરાયેલી ચાર બોટમાંથી ત્રણ વેનેઝુએલાથી રવાના થઈ હતી. તાજેતરના વર્ષોમાં કેરેબિયનમાં યુએસ નૌકાદળની આટલી મોટી સંખ્યા ક્યારેય જોવા મળી નથી. યુએન રાજદૂત માઇક વોલ્ટ્ઝ કે તેમના ડેપ્યુટી બંનેએ બેઠકમાં હાજરી આપી ન હતી. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રનું પ્રતિનિધિત્વ યુએસ રાજકીય સલાહકાર જોન કેલી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.
વેનેઝુએલાને રશિયા અને ચીન તરફથી સમર્થન મળ્યું
રસપ્રદ વાત એ છે કે, વેનેઝુએલાને રશિયા અને ચીન તરફથી સમર્થન મળ્યું, જ્યારે બાકીના યુએનએસસી સભ્યોએ સંયમ અને યુએન ચાર્ટરનું પાલન કરવાની વિનંતી કરી. ચાર્ટર મુજબ, બધા 193 દેશોએ એકબીજાની સાર્વભૌમત્વ અને પ્રાદેશિક અખંડિતતાનો આદર કરવો જોઈએ અને વિવાદોનો શાંતિપૂર્ણ રીતે ઉકેલ લાવવો જોઈએ.
