વેનેઝુએલામાં Parle-G બિસ્કિટથી પણ સસ્તું છે પેટ્રોલ, જાણો કેટલા રૂપિયામાં ફુલ થશે કારની ટાંકી?
Venezuela Fuel Price: વેનેઝુએલામાં ડબલ ઈંધણ સિસ્ટમ ચાલે છે. તેમાં સબસિડીવાળુ રેગુલર પેટ્રોલ સસ્તું છે અને બીજું પ્રીમિયમ પેટ્રોલ વૈશ્વિક કિંમતોને અનુરૂપ છે.
નવી દિલ્હીઃ તાજેતરમાં અમેરિકાની સૈન્ય કાર્યવાહી હેઠળ વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોની અટકાયત કરવામાં આવી છે. વેનેઝુએલા એવો દેશ છે, જ્યાં સૌથી મોટો તેલ ભંડાર છે. રસપ્રદ વાત છે કે અહીં પેટ્રોલ ખુબ સસ્તું મળે છે. આવો જાણીએ વેનેઝુએલામાં 1 લીટર પેટ્રોલની કિંમત કેટલી છે અને એક કારની ટાંકી ફુલ કરાવવા માટે કેટલી કિંમત ચુકવવી પડી શકે છે?
વેનેઝુએલામાં દુનિયાભરમાં સૌથી સસ્તું પેટ્રોલ મળે છે. અહીં 1 લીટર પેટ્રોલની કિંમત 0.01 થી 0.035 ડોલર છે. ભારતીય રૂપિયામાં જોવામાં આવે તો કિંમત 1થી 3 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. જો એક કારની ટાંકી ફુલ કરાવવાની વાત કરીએ તો અહીં 30-35 લીટર ટેન્કવાળી એક સામાન્ય કારની ફુલ ટેંક માત્ર 50થી 150 રૂપિયામાં ફુલ થઈ જશે.
વેનેઝુએલા ડ્યુઅલ ફ્યુઅલ સિસ્ટમ ચલાવે છે
વેનેઝુએલા ડ્યુઅલ ફ્યુઅલ સિસ્ટમ ચલાવે છે. નિયમિત પેટ્રોલ સબસિડી સાથે સસ્તું પડે છે, અને પ્રીમિયમ પેટ્રોલ, જે સબસિડી વિનાનું છે અને વૈશ્વિક ભાવો સાથે સુસંગત છે, તે ₹42 પ્રતિ લિટરના ભાવે ઉપલબ્ધ છે. તેથી, જો કોઈ ડ્રાઇવર પ્રીમિયમ પેટ્રોલ પસંદ કરે છે, તો તેણે 50-લિટર ટાંકી ભરવા માટે ₹20 થી ₹25 ખર્ચ કરવા પડશે. ભારતીય ચલણમાં, આ કિંમત ₹1,700 થી ₹2,100 ની આસપાસ હશે.
વેનેઝુએલાની પાસે કેટલા બેરલ તેલ?
વેનેઝુએલાની પાસે દુનિયાનો સૌથી મોટો તેલ ભંડાર છે. અલ ઝજીરાના રિપોર્ટ પ્રમાણે 2023 સુધી દેશની પાસે 303 બિલિયન બેરલ તેલ હતું. તેમ છતાં વેનેઝુએલા તેલના એક્સપોર્ટથી ઓછી કમાણી કરી શકે છે. તેલના ભંડારના મામલામાં બીજા નંબર પર સાઉદી અરબ છે, જેની પાસે 267.2 બિલિયન બેરલ (2023) તેલ છે. ત્યારબાદ ત્રીજા સ્થાને ઈરાન છે, જ્યાં 208.6 બિલિયન બેરલ (2023) તેલ છે. જ્યારે કેનેડા 163.6 બિલિયન બેરલ તેલ ભંડાર સાથે ચોથા સ્થાને છે.
