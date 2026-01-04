અમેરિકાની સૌથી ડરામણી જેલમાં રાખવામાં આવ્યા વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ માદુરો, જાણો કેમ બદનામ છે આ કેદ?
US Venezuela Operation: વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ માદુરો હવે અમેરિકાની સૌથી વિવાદાસ્પદ જેલમાં છે, જ્યાં હિંસા અને ડર સામાન્ય છે. ચાલો જાણીએ કે, આ કેદ દુનિયામાં આટલી બદનામ અને ખતરનાક કેમ છે.
US Venezuela Operation: વેનેઝુએલાની રાજનીતિ અને અમેરિકાની સૈન્ય કાર્યવાહીએ દુનિયાને હચમચાવી દીધી છે. અમેરિકાના સૈનિકો દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવેલા રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોને હવે ન્યૂયોર્કમાં અમેરિકાની સૌથી વિવાદાસ્પદ અને ડરામણી જેલમાં રાખવામાં આવ્યા છે. હિંસા, ભીડભાડ, અંધકાર અને ડર માટે બદનામ આ જેલમાં માદુરોનું રહેવું અનેક સવાલો ઉભા કરી રહ્યું છે કે, શું આ માત્ર કેદ છે કે દુનિયાની રાજનીતિમાં એક મોટો સંદેશ પણ છે? ચાલો જાણીએ કે, તેને અમેરિકાની સૌથી ડરામણી અને બદનામ જેલ કેમ કહેવામાં આવે છે.
માદુરોની ધરપકડ અને અમેરિકા લાવવાની પ્રક્રિયા
વેનેઝુએલા પર અમેરિકી સૈન્ય કાર્યવાહીમાં રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરો અને તેમની પત્ની સિલિયા ફ્લોરેસની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. શનિવારે ન્યૂયોર્કના સ્ટીવર્ટ એર નેશનલ ગાર્ડ બેઝ પર વિમાનમાંથી ઉતરેલા માદુરોના હાથમાં હથકડી લાગેલી હતી. તેમનો પહેલો વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં તેઓ સ્મિત સાથે બે DEA અધિકારીઓ સાથે ફેસિલિટીમાં જતા જોવા મળ્યા. માદુરોએ પોતાના સાથીઓને ‘ગુડ નાઈટ, હેપ્પી ન્યૂ યર’ કહીને હોલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.
અમેરિકી અધિકારીઓએ માદુરોને કારાકાસના મિલિટરી બેઝ પરથી અટકાયતમાં લીધા હતા. ન્યૂયોર્ક પહોંચ્યા પછી તેમનું આગામી ઠેકાણું મેટ્રોપોલિટન ડિટેન્શન સેન્ટર (MDC) છે.
મેટ્રોપોલિટન ડિટેન્શન સેન્ટર કેમ બદનામ છે?
MDC મેટ્રોપોલિટન ડિટેન્શન સેન્ટર ન્યૂયોર્કની એક ફેડરલ જેલ છે, જે 1990ના દાયકામાં ભીડભાડ ઓછી કરવા માટે બનાવવામાં આવી હતી. આ જેલ ગંદકી, કર્માચારીઓની અછત, કેદીઓ સાથે થતી હિંસા અને લાંબા સમય સુધી વીજ પુરવઠો ખોરવાવાને કારણે બદનામ છે. અહીં અનેક હાઈ-પ્રોફાઈલ કેદીઓ રહી ચૂક્યા છે, જેમ કે સિંગર આર. કેલી, માર્ટિન શ્રેલી, જેફરી એપસ્ટીનની સહયોગી ઘિસલેન મેક્સવેલ અને ડ્રગ કાર્ટેલ લીડર ઈસ્માઈલ 'એલ મેયો' ઝામ્બાડા ગાર્સિયા વગેરે.
હિંસા અને ખરાબ હાલાત
MDCમાં કેદીઓ વચ્ચે હિંસા સામાન્ય છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, જૂન 2024માં અહીં એક કેદીની છરી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. તેના એક મહિના પછી અન્ય એક કેદીનું મારામારીમાં મોત થયું હતું. આ અગાઉ 2019માં એક અઠવાડિયા સુધી વીજળી ગુલ થઈ જવાથી કેદીઓ ભીષણ ઠંડી અને અંધારામાં ફસાયેલા રહ્યા હતા. ત્યારબાદ ન્યાય વિભાગે તપાસ કરી અને 1600 અસરગ્રસ્ત કેદીઓને 1 કરોડ ડોલરનું વળતર આપ્યું હતું.
કેદીઓની આવી પરિસ્થિતિઓએ MDCને દુનિયાની સૌથી ડરામણી જેલોમાંથી એક બનાવી દીધી છે. માદુરો માટે આ જેલ એક માનસિક અને શારીરિક પડકાર સાબિત થઈ શકે છે.
માદુરોની કાનૂની સ્થિતિ
ન્યૂયોર્કમાં માદુરોને ફેડરલ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે, જ્યાં તેમની સામે ડ્રગ્સ તસ્કરી અને નાણાકીય ગુનાના આરોપો મૂકવામાં આવી શકે છે. અમેરિકી મીડિયા અનુસાર, આ પગલું અમેરિકાની કડક નીતિ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સંદેશ આપવાના પ્રયાસનો એક ભાગ છે.
