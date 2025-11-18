Prev
આવું કરશો તો લંડનવાળા પણ કાઢી મૂકશે! ભારતીયે લંડનની પવિત્ર થેમ્સ નદીમાં પગ ધોયા

Indian man washes feet in London’s Thames : લંડનની પ્રખ્યાત થેમ્સ નદીમાં એક ભારતીય વ્યક્તિના પગ ધોતા હોવાથી વિવાદ થયો....સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે વ્યક્તિને કર્યો ટ્રોલ....કહ્યું કે ગંગા-યમુના પૂરતી નથી, જો થેમ્સને પણ એવી જ બનાવવા માગો છો

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 18, 2025, 02:08 PM IST

આવું કરશો તો લંડનવાળા પણ કાઢી મૂકશે! ભારતીયે લંડનની પવિત્ર થેમ્સ નદીમાં પગ ધોયા

Indians In London ; સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં એક ભારતીય વ્યક્તિ લંડનની થેમ્સ નદીના કિનારે ઊભો રહીને પગ ધોતો દેખાય છે. ઘણા અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે તેણે પછીથી નદીમાં સંપૂર્ણ સ્નાન કર્યું હતું, જોકે આ વાતની પુષ્ટિ થઈ નથી. આ વીડિયો કેમડેન અને સેન્ટ્રલ લંડન વચ્ચે શૂટ કરવામાં આવ્યો હોવાનું કહેવાય છે.

થેમ્સ નદી લંડનનું એક સીમાચિહ્ન છે, જેના કિનારે સંસદ, લંડન આઈ અને ટાવર બ્રિજ જેવા મુખ્ય પ્રવાસન સ્થળો છે. નદીમાં પગ ધોવાની આ ઘટના જોઈને સોશિયલ મીડિયા પર લોકોનો રોષ ફાટી નીકળ્યો છે. કેટલાક તેને અયોગ્ય ગણાવી રહ્યા છે. એક યુઝરે લખ્યું, "નદીનો રંગ જુઓ, કંઈ ધોશો નહીં." બીજાએ કહ્યું, "ધોશો નહીં, ભાઈ, આ લોકો આ પાણી પીવે છે!" કેટલાકે પ્રશ્ન કર્યો, "પગ ધોવામાં શું સમસ્યા છે? શું તે ગેરકાયદેસર છે?" લોકોનો અભિપ્રાય સ્પષ્ટપણે વિભાજિત હતો.

આ વીડિયો 'ધ લાસ્ટ અવર ન્યૂઝ બાય અવની શર્મા' દ્વારા ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરવામાં આવ્યો હતો. પોસ્ટમાં એક લાંબું કેપ્શન હતું જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે વીડિયોમાં દેખાતો વ્યક્તિ ફક્ત પોતાના પગ ધોતો જ નહોતો, પણ બાદમાં નદીમાં સ્નાન કરવા માટે પણ ગયો હતો.

પોસ્ટમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયામાં કેનેડા જેવા દેશોમાં પણ આવા જ વીડિયો સામે આવ્યા છે, જ્યાં એક ભારતીય પરિવાર સ્થાનિક નદીમાં સ્નાન કરતો અને સાબુનો ઉપયોગ કરતો જોવા મળ્યો હતો. આ વારંવાર બનતી ઘટનાઓએ ઇન્ટરનેટ પર પ્રવર્તમાન રૂઢિપ્રયોગોને વધુ તીવ્ર બનાવ્યા છે અને વિદેશમાં રહેતા ભારતીયો પ્રત્યે નકારાત્મક ધારણાઓને વેગ આપ્યો છે.

 

— Praveen 🚩 (@wtf_praveen) November 14, 2025

હવે, સોશિયલ મીડિયાની પ્રતિક્રિયાઓ અંગે,
ઘણા વપરાશકર્તાઓએ કહ્યું કે નદીમાં પગ ધોવાનો મુદ્દો બનાવવો ખોટો હતો. કાયદેસર રીતે, તેમાં કંઈ વાંધાજનક નહોતું. કેટલાક માનતા હતા કે આવા વીડિયો ઘણીવાર ભારતીયોની છબી ખરાબ કરવા માટે જાણી જોઈને શૂટ કરવામાં આવ્યા હતા. કેટલાકે એવો પણ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે વીડિયોમાં સ્પષ્ટપણે એવું કહેવામાં આવ્યું નથી કે તે વ્યક્તિ ભારતીય હતો, અને તે કોઈપણ દક્ષિણ એશિયન સમુદાયનો હોઈ શકે છે.

શું આ કિસ્સામાં ભેદભાવ પણ સ્પષ્ટ હતો?
કમનસીબે, ઘણી ટિપ્પણીઓ ભારતીય સમુદાયને નિશાન બનાવી રહી હતી. એક યુઝરે લખ્યું, "ભારતીય લોકો આવા મૂર્ખ કાર્યો કેમ કરે છે?" જ્યારે બીજાએ કહ્યું, "શું ગંગા અને યમુના એટલા પૂરતા નથી કે થેમ્સ જેવી જ બનાવવી જોઈએ?" આવી ટિપ્પણીઓએ ચર્ચાને સાંસ્કૃતિક અને વંશીય ચર્ચામાં ફેરવી દીધી. પર્યાવરણીય નિષ્ણાતોએ તાજેતરમાં થેમ્સના ઘણા ભાગોમાં ઇ. કોલી અને ગટરનું ખતરનાક સ્તર શોધી કાઢ્યું છે. હેમરસ્મિથ બ્રિજ નજીક એક સહિત કેટલાક વિસ્તારોમાં કચરો અને પ્લાસ્ટિકનો મોટો સંગ્રહ જોવા મળ્યો છે. આ સમસ્યા ફક્ત લંડન પૂરતી મર્યાદિત નથી. ઇંગ્લેન્ડમાં ઘણા સ્નાન સ્થળોને હવે નબળી ગુણવત્તાવાળા તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા છે.

