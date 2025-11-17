Prev
અહીં 'પાતાળ'માં રહે છે લોકો, બહારથી દેખાશે મોટા ખાડા, પરંતુ અંદરનો નજારો જોઈને નહીં આવે વિશ્વાસ!

Underground Pit Homes: ચીનમાં એક એવી જગ્યા છે, જ્યાં લોકો જમીનની ઉપર નહીં, પરંતુ નીચે રહે છે. આ પાતાળ લોકમાં આજે પણ ઘણા લોકો રહે છે. જો કે, મોટાભાગના લોકોને રિલોકેટ કરી હવે તેમના ઘરોને ટૂરિસ્ટ પોઈન્ટ્સમાં રૂપાંતરિત કર્યા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 17, 2025, 09:57 PM IST

Underground Pit Homes: ચીનના ઉત્તર ભાગમાં એક એવી દુનિયા છે. જે જમીન ઉપર નહીં, પરંતુ નીચે અસ્તિત્વ ધરાવે છે. જી હા... હેનાન પ્રાંતના બેઈયિંગ ગામમાં લોકો 'પાતાળ લોક' જેવા ખાડાવાળા ઘરોમાં રહે છે, જેને મેન્દારિનમાં 'ડિકેંગ્યુઆન' કહેવામાં આવે છે, જેનો અર્થ થાય છે કે પિટ કોર્ટયાર્ડ્સ. આ કોઈ નવી શોધ નથી, પરંતુ 7,000 વર્ષ જૂની પરંપરા છે.

લોએસ પ્લેટોની માટીમાં ખોદાયેલા આ ઘરો કુદરતી AC-હીટર છે. આ ઘરો ઉનાળામાં ઠંડા રહે છે અને શિયાળામાં ગરમ ​​રહે છે. આ ઉપરાંત આ ઘરો ભૂકંપ દરમિયાન પણ સુરક્ષિત રહે છે. આ વિસ્તારમાં ઘણા ઘરો છે, જે જમીનની અંદર છે. પહેલાં બધા ઘરોમાં લોકો રહેતા હતા, પરંતુ હવે ઘણા ખાલી થઈ ચૂક્યા છે. હવે તેને પર્યટન સ્થળોમાં પરિવર્તિત કરવામાં આવ્યા છે. જો તમે આ ઘરોની અંદરના દ્રશ્ય જોશો તો હેરાન થઈ જશો.

જમીનની અંદર વસે છે બીજી દુનિયા 
માટીની અંદર બનેલા આ ઘરોનો નજારો અદભુત અને હેરાન કરનારો છે. બહારથી તે ખાડા જેવા લાગે છે, પરંતુ તેની અંદરનો નજારો સંપૂર્ણપણે અલગ છે. તમને ઘરની અંદર કિચન, બેડરૂમ, બેઠવાની જગ્યા અને ત્યાં સુધી કે ઓપન કોર્ટયાર્ડ સુધી મળી જાય છે. જો કે, હવે મોટાભાગને રેનોવેટ કરી ટૂરિસ્ટ એટ્રેક્શન બનાવી દેવામાં આવ્યા છે. કેટલાક લોકો તો હજુ પણ રહે છે. આ અનોખી જીવનશૈલીથી દુનિયા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ છે. ઘણા લોકોના મતે, તે ફ્યુચર ઓફ સસ્ટેનેબલ લિવિંગનું ઉદાહરણ છે. આ ઘરો લોએસ પ્લેટો પર બનેલા છે, જે ઉત્તર ચીનમાં ફેલાયેલો પ્રદેશ છે. અહીંની માટી નરમ હોવા છતાં મજબૂત છે અને તે સરળતાથી ખોદી શકાય છે.

આ ઘરો બનાવવા ખૂબ જ સરળ
આ ઘરો બનાવવાની પ્રક્રિયા સરળ છે. જમીનમાં 6 થી 7 મીટર ઊંડો ખાડો ખોદવામાં આવે છે. પછી તેની આસપાસ દિવાલો બનાવવામાં આવે છે, જેનાથી અંદર ઓરડાઓ બને છે. ઉપરથી સૂર્યપ્રકાશ પ્રવેશ કરે છે અને હવાનું સર્કુલેશન થાય છે. નેશનલ યુનિવર્સિટી ઓપ સિંગાપોરના રિસર્ચ ફેલો લિમ તાઈ વેઈના જણાવ્યા અનુસાર, એકાદમિક લિટરેચરમાં આ ઘરો 7,000 વર્ષ પહેલાંના જૂના હોવાનું દસ્તાવેજીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. 

આ ફોક હાઉસ છે, જે વિસ્તારના કુદરતી terrainથી એડાપ્ટેડ છે. આ યાઓડોંગ નામના ગુફા નિવાસોની વિવિધતા છે, જે ચીનમાં સામાન્ય હતા. પહેલા લાખો લોકો આવી રીતે રહેતા હતા, પરંતુ હવે આધુનિકીકરણથી તેમની સંખ્યા ઘટી ગઈ છે. બેઈયિંગ ગામમાં આવા સેંકડો ઘરો જોવા મળે છે. દરેક ઘરમાં સામાન્ય રીતે ચારથી પાંચ ઓરડાઓ હોય છે. દિવાલો કાદવની બનેલી હોય છે, પરંતુ તે મજબૂત હોય છે. કાદવ શિયાળામાં ગરમીનો સંગ્રહ કરે છે અને ઉનાળામાં ઠંડક પૂરી પાડે છે.

