આ મૂછવાળી રાજકુમારી પર ખુબ ફીદા હતા પુરુષો, 145એ કર્યું હતું પ્રપોઝ, 13 લોકોએ આપી દીધો હતો જીવ
સોશિયલ મીડિયા પર હાલના સમયમાં ફારસની રાજકુમારીની તસવીર વાયરલ થઈ રહી છે. લોકો તેને જોઈને દંગ રહી ગયા છે કે આખરે એવું તે શું હતું કે જેના લીધે સેંકડો લોકો આ રાજકુમારીના દીવાના થઈ ગયા. તસવીરમાં સાધારણ દેખાતા રાજકુમારીની પાછળ પુરુષોના આકર્ષણનું રહસ્ય પણ જાણવા જેવું છે.
એવું કહેવાય છે કે અસલી સુંદરતા વ્યક્તિના શરીરમાં નહીં પરંતુ જોનારાની નજરમાં હોય છે. જો તમે તેને માનવા તૈયાર ન હોવ તો ફારસની એક ઐતિહાસિક રાજકુમારીની કહાની જરૂર વાંચો. લોકો સામાન્ય રીતે ચહેરાની સુંદરતા અને શરીરની બનાવટ પર ધ્યાન આપતા હોય છે. પરંતુ એવું કહેવાય છે કે આ રાજકુમારી આ માપદંડો પર જરાય ખરી ઉતરતી નહતી. તે શરીરે જાડી હતી અને સાધારણ ચહેરો હતો પરંતુ આમ છતાં લોકો તેની પાછળ દીવાના હતા. સોશિયલ મીડિયા પર આ રાજકુમારીની તસવીર ખુબ વાયરલ છે. જેને જોઈને લોકો દંગ પણ થઈ જાય છે કે આખરે એવું તે શું હતું કે અનેક પુરુષોને આકર્ષણ થયું.
સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ રિપોર્ટ્સ મુજબ આ રાજકુમારીની અસલ સુંદરતા તેની સોચ, પ્રગતિશિલતા અને આત્મવિશ્વાસમાં છૂપાયેલી હતી. કળા, શિક્ષણ અને મહિલાઓના અધિકારો માટે તેનું ઝૂનૂન તેને ફક્ત એક સાધારણ રાજકુમારી નહીં પરંતુ ઈતિહાસમાં અમર એક પ્રેરક વ્યક્તિત્વ બનાવે છે.
સોશિયલ મીડિયામાં ખુબ વાયરલ થઈ તસવીર
ફારસની આ રાજકુમારીની તસવીર ઈન્સ્ટાગ્રામ પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે. તેને જોઈને લોકો દંગ છે કે આખરે એવું તે શું હતું કે જેના કારણે અનેક પુરુષો તેમના દીવાના થયા. જો કે તસવીરમાં તે એકદમ સાધારણ દેખાય છે પરંતુ તેમની બુદ્ધિમત્તા, પ્રગતિશીલતા અને સોચ તેમને આજની મહિલાઓથી અલગ બનાવતી હતી.
પ્રેમ ઠુકરાવ્યો તો 13 પુરુષોએ આત્મહત્યા કરી
કજર રાજકુમારીનો જન્મ 1883માં થયો હતો. તેઓ અમીર, ગોરી અને ખુબ શિક્ષિત હતા. તેમના જીવનમાં 145 પુરુષોએ લગ્ન માટે પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. જેમાંથી 13 પુરુષોએ તો પ્રસ્તાવ ઠુકરાવવામાં આવતા આત્મહત્યા કરી હતી. છેલ્લે તેમણે પોતાના પ્રેમી સાથે લગ્ન કર્યા. તેમના પતિનું નામ રાજા નાસિર અલ દીન શાહ કાજર હતું. 47 વર્ષના રાજમાં ઈરાનના બાદશાહ રનાસિર અલ દીન શાહ કાજરે 84 લગ્ન કર્યા. ઝહરા તેમાંથી એક હતા.
પ્રગતિશીલ સોચ જ અસલ સુંદરતા
રાજકુમારી ઝહરા કળામાં પારંગત હતા, એક ચિત્રકાર અને લેખિકા પણ હતા. તેમણે મહિલાઓના અધિકારો માટે આખું જીવન સંઘર્ષ કર્યું અને ઈરાનની મહિલાઓ માટે રસ્તો ખોલ્યો. પશ્ચિમી કપડાં પહેરવા, અને સમાજના બંધનોને પડકારવા એ તેમની અસલ સુંદરતાનું પ્રતિક હતા. તેમની સોચ અને સાહસે તેમને સાચેજ સુંદરતાની દેવી બનાવી દીધા હતા.
