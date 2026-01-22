Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

Viral: લોકો ઉડવા લાગશે, દુનિયા હલી જશે! ! 7 સેકન્ડની ભવિષ્યવાણી જેણે બધાને સ્તબ્ધ કરી દીધા; 12 ઓગસ્ટે શું થશે?

Social Media Viral News: સોશિયલ મીડિયા પર ઘણી પોસ્ટ વાયરલ થઈ રહી છે, જેમાં દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે 12 ઓગસ્ટે પૃથ્વી પર 7 સેકેન્ડ માટે એક વિનાશકારી ઘટના ઘટશે. દુનિયા હલવા લાગશે અને લોકો હવામાં ઉડવા લાગશે. સવાલ છે કે શું ખરેખર આવું થવાનું છે. જાણો આ ડરામણી ભવિષ્યવાણીનું સત્ય શું છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 22, 2026, 01:48 PM IST

Trending Photos

Viral: લોકો ઉડવા લાગશે, દુનિયા હલી જશે! ! 7 સેકન્ડની ભવિષ્યવાણી જેણે બધાને સ્તબ્ધ કરી દીધા; 12 ઓગસ્ટે શું થશે?

આજકાલ સોશિયલ મીડિયાના અલગ-અલગ પ્લેટફોર્મ પર એક ડરામણા સમાચાર આગની જેમ ફેલાઈ રહ્યાં છે. દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે 12 ઓગસ્ટ 2026ના પૃથ્વી પર 7 સેકેન્ડ માટે ગુરૂત્વાકર્ષણ ખતમ થઈ જશે. ધરતી પર ભારે તહાબી જોવા મળશે. બધુ હવામાં તરવા લાગશે. તે પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે અમેરિકાની સ્પેસ એજન્સી NASA આ જાણકારી દુનિયાથી છુપાવી રહી છે. આવો જાણીએ આ ડરામણી ભવિષ્યવાણી કેમ વાયરલ થઈ રહી છે.

દાવામાં તે પણ આરોગ લગાવવામાં આવ્યો કે નાસાએ પ્રોજેક્ટ એન્કર (Project Anchor) નામનું એક સીક્રેટ મિશન શરૂ કર્યું છે, જેના પર 89 અબજ અમેરિકી ડોલર (એટલે કે 8 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુ) ખર્ચ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આરોપ છે કે આ કવાયત પાછળ ખાસ ભૂમિગત બમ્કર બનાવી મોટા નેતાઓને બચાવવાનો પ્રયાસ છે.

Add Zee News as a Preferred Source

સત્ય શું છે?
જ્યારે આ સમાચારનું ફેક્ટ ચેક કરવામાં આવ્યું તો સામે આવ્યું કે આ માત્ર એક અફવા અને ષડયંત્ર થિયરી છે. આ દાવાનો કોઈ વૈજ્ઞાનિક આધાર નથી. વિજ્ઞાનના નિયમ અનુસાર પૃથ્વીનું ગુરૂત્વાકર્ષણ અચાનક ગાયબ થવું અસંભવ છે. નાસા કે કોઈપણ અન્ય વિશ્વસનીય વૈજ્ઞાનિક સંસ્થા તરફથી આવી કોઈ ચેતવણી જારી કરવામાં આવી નથી.

A wild claim is ripping through social media after a viral video alleged NASA knows Earth will briefly lose gravity for seven seconds on August 12, 2026 and isn’t telling the public why.

The rumor centers… pic.twitter.com/oRYX7enYqn

— HustleBitch (@HustleBitch_) January 8, 2026

પ્રોજેક્ટ એન્કરનું સત્ય શું છે?
NASA ના રેકોર્ડમાં પ્રોજેક્ટ એન્કર નામનું કોઈ મિશન નથી, જે ગુરૂત્વાકર્ષણ રોકવાની તપાસ કરી રહ્યું હોય. નાસાએ ખુદ આ દાવાને નકારતા કહ્યું કે આવું કંઈ થવાનું નથી.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @mostlytruealienstories

તો 12 ઓગસ્ટે શું થશે?
નાસાના વૈજ્ઞાનિકો અનુસાર હકીકતમાં તે દિવસે એક પૂર્ણ સૂર્ય ગ્રહણ લાગવાનું છે. આ એક સામાન્ય ખગોળીય ઘટના છે, જે ગ્રીનલેન્ડ, આઇસલેન્ડ અને સ્પેન જેવા દેશોમાં દેખાશે. વૈજ્ઞાનિકોએ કહ્યું કે આવી કોઈ અફવાઓ પર ધ્યાન આપવાની જરૂર નથી. આ ગ્રહણથી મનુષ્યોને કોઈ ખતરો નથી.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
nasaViral News

Trending news