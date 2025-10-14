Prev
Next

Viral Video: બહુ સિગરેટ પીવે છે જ્યોર્જીયા મેલોની ? તુર્કીના રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું: છોડવી પડશે, મેક્રોએ લીધી મજા

Viral Video: થોડા દિવસ પહેલા મેલોનીએ એક ઈન્ટરવ્યુંમાં ખુલાસો કર્યો હતો કે તેમને 13 વર્ષો સુધી સ્મોકિંગ છોડ્યા બાદ ફરી ચાલુ કરી દીધુ છે, જો કે કેમ ચાલુ કર્યું તેના વિશે કોઈ જાણકારી મળી નથી. હવે ઇજિપ્તમાં તુર્કીએના રાષ્ટ્રપતિ અને મેલોની વચ્ચેની વાતચિતનો વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 14, 2025, 08:01 PM IST

Trending Photos

Viral Video: બહુ સિગરેટ પીવે છે જ્યોર્જીયા મેલોની ? તુર્કીના રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું: છોડવી પડશે, મેક્રોએ લીધી મજા

Viral Video: ઇજિપ્તમાં યોજાયેલી ગાજા શાંતી વાર્તામાં તુર્કીના રાષ્ટ્રપતિ એર્દોગન અને મેલોની વચ્ચેની વાતચીતનો એક વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયામાં ખુબ વાયરલ થઈ રહ્યો છે, વીડિયોમાં તુર્કિએના રાષ્ટ્રપતિ એર્દોગન મેલોનીને સિગારેટ છોડવાની સલાહ આપી રહ્યા છે. તેમની વાતોથી લાગી રહ્યું છે કે મેલોની ખુબ જ સિગારેટ પીવે છે. 

મેલોનીએ ગંભીરતા સાથે હસતા હસતા જવાબ આપ્યો

Add Zee News as a Preferred Source

વીડિયોમાં એર્દોગન મેલોનીનું હાસ્ય સાથે સ્વાગત કરતા જોવા મળી રહ્યા છે, તે હસતા કહી રહ્યા છે કે મે તમને પ્લેનથી ઉતરતા જોયા, તમે ખુબ સુંદર લાગી રહ્યા છે, પણ મારે તમારૂ સ્મોકિંગ છોડાવવું જ પડશે. આટલુ સાંભળતા જ પાસે ઉભેલા ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઈમ્યુનલ મેક્રોન હસવા લાગ્યા અને બોલ્યા કે આ અસંભવ છે. મેલોનીએ ગંભીરતા સાથે હસતા હસતા જવાબ આપ્યો કે હું જાણુ છે, હું કોઈને મારવા નથી માગતી.

 

Erdogan:

"I saw you coming down from the plane.

You look great.

But I have to make you stop smoking."

Meloni:

"I know, I know.

I don't want to kill somebody"

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 13, 2025

આ વીડિયો હાલ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. તુર્કિએ હાલના વર્ષોમાં તંબાકુ પર નિયંત્રમાં ખુલ પ્રગર્તી કરી છે. જેમાં કેટલાક કાયદાઓ અને મીડિયા અભિયાનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. બીજી તરફ મેલોનીએ એક ઈન્ટરવ્યુમાં ખુલાસો કર્યો હતો કે તેમને 13 વર્ષ સુધી સ્મોકિંગ છોડ્યા પછી પાછુ ચાલુ કરી દીધુ છે. તમને જણાવી દઈએ કે મેલોની ગાજાના ભવિષ્યના સબંધિત વિશ્વના સંમેલનમાં ભાગ લેવા માટે સોમવારે મિસ્ત્ર પહોચી હતી.

બે વર્ષ પછી આવ્યો યુદ્ધનો અંત

સમ્મેલનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ગાજામાં યુદ્ધ વિરામને કાયમી રાખવો અને ફરી વસાવવા પર હતો. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને મિસ્ત્રના રાષ્ટ્રપતિ અબ્દેલ ફતાહ અલ- સિસી દ્વારા આયોજીત આ શિખર સમ્મેલનમાં 20થી વધારે વિશ્વના તેનાઓ પહોચ્યા હતા.

ઈઝરાયલી સેના અનુસાર હમાસે 2 વર્ષ બાદ યુદ્ધવિરામના કારણે 20 જીવીત ઈઝરાયલના બંધકોને છોડી દીધા છે. બદલામાં ઈઝરાયલે પણ 1900થી વધારે ફિલિસ્તીની કેદીઓને મુક્ત કર્યા હતા, રામલ્લાહ અને ગાઝા પહોચનારી બસોના ફોટો એક ઐતિહાસીક આદાન-પ્રદાનના પ્રમાણ બની.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Giorgia MeloniGiorgia Meloni NewsGiorgia Meloni VideoGiorgia Meloni SmokingErdogan quips to Giorgia MeloniGujarati NewsViral VideoGujarati NewsWorld news

Trending news