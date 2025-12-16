Prev
અતિ ભારે પવનના કારણે 'Statue Of Liberty' ની રેપ્લિકા પડી, Video થયો વાયરલ

Brazil Statue of Liberty Viral Video: બ્રાઝિલમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટીની એક રેપ્લિકા જેની ઊંચાઈ 24 મીટર હતી તે ભારે પવનના કારણે પડી ગઈ, એક રિટેલ સ્ટોરના પાર્કિંગમાં તે લાગેલી હતી. આ ઘટનાનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 16, 2025, 03:41 PM IST

અમેરિકાની સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી પ્રતિમા તો બધાને યાદ હશે જ...પરંતુ બ્રાઝિલના ગુઆઈબા શહેરમાં સોમવારે બપોરે આવેલા એક જોરદાર તોફાનના કારણે સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટીની લગભગ 40 મીટર ઊંચી રેપ્લિકા પડી ગઈ. સ્થાનિક અધિકારીઓ અને તેના સ્ટ્રક્ચરની માલિક કંપની મુજબ કોઈ જાનહાનિના સમાચાર નથી. 

આ મૂર્તિ એક ફાસ્ટ ફૂડ આઉટલેટની પાસે હાવન રિટેલ મેગાસ્ટોરના પાર્કિંગમાં લાગેલી હતી. ફૂટેજમાં જોવા મળ્યું કે ભારે પવનના કારણે ઊંચી મૂર્તિ પહેલા નમી ગઈ અને પછી તૂટીને પડી. મૂર્તિ પડતા જ મૂર્તિનું માથું ટુકડાઓમાં ફેરવાઈ ગયું. આ ઘટનાનો વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયા પર ખુબ વાયરલ થયો છે. 

114 ફૂટ ઊંચી હતી મૂર્તિ
સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટીની આ રેપ્લિકાની ઊંચાઈ લગભગ 114 ફૂટ હતી અને તે બ્રાઝિલમાં હેવન સ્ટોર્સની બહાર લગાવવામાં આવેલી અનેક આવી મૂર્તિઓમાંથી એક હતી. સ્થાનિક રિપોર્ટ્સ મુજબ કંપનીના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે ફક્ત ઉપરનો  ભાગ, જેની ઊંચાઈ લગભગ 24 મીટર (78 ફૂટ) હતી, પડવાથી પ્રભાવિત થયો. જ્યારે 11 મીટર (36 ફૂટ)નો પેડસ્ટલ સલામત રહ્યો. 

PS: The replica statue was installed in the early 1900s and is associated with Freemasonry. pic.twitter.com/dA3NfVWnSx

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) December 15, 2025

2020માં લાગી હતી મૂર્તિ
હેવને એક નિવેદનમાં કન્ફર્મ કર્યું કે આ મૂર્તિ 2020માં સ્ટોર ખુલ્યા બાદથી ત્યાં હતી અને તેમની પાસે જરૂરી ટેક્નિકલ સર્ટિફિકેશન હતું. કંપનીએ કહ્યું કે ગ્રાહકો અને સ્ટાફની સુરક્ષા માટે તે એરિયાને તરત ઘેરી લેવાયો હતો અને ગણતરીના કલાકોમાં કાટમાળ હટાવવા માટે સ્પેશિયલ ટીમને મોકલવામાં આવી હતી. 

કોઈ જાનહાનિ નહીં
ગુઆઈબાના મેયર માર્સેલો મારાનાટાએ કહ્યું કે, કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી અને તેમણે તરત ઘટનાસ્થળે કાર્યવાહીના વખાણ પણ કર્યા. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે સ્થાનિક ટીમોએ રાજ્યના સિવિલ ડિફેન્સ અધિકારીઓ સાથે મળીને વિસ્તારને સુરક્ષિત કર્યો અને આસપાસ કોઈ નુકસાન થયું છે કે નહીં તે અંગે  તપાસ પણ કરી. આ ઘટના બપોરે લગભગ 3 વાગે ઘટી હતી અને તે સમયે તોફાન પરાકાષ્ઠાએ હતું. 
 

