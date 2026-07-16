/અમેરિકામાં વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ માટે વિઝાના નિયમો બદલાશે, હવે મહત્તમ 4 વર્ષ જ રહી શકાશે; જાણો કેટલા ભારતીયોને લાગશે ઝટકો

US F-1 VISA: અમેરિકામાં અભ્યાસ કરી રહેલા ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ માટે અમેરિકાથી માઠા સમાચાર આવ્યા છે. અમેરિકામાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે જોડાયેલા વિઝા નિયમો બદલાવા જઈ રહ્યા છે. એટલે કે વિદેશી વિદ્યાર્થીઓને ટૂંક જ સમયમાં કડક ઇમિગ્રેશન નિયમોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. અમેરિકી ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યોરિટીએ વિઝા સંબંધિત નિયમોને નવેસરથી વ્યાખ્યાયિત કરીને આખરી ઓપ આપ્યો છે. હવે લાંબા સમયથી અમલમાં રહેલી 'ડ્યુરેશન ઓફ સ્ટેટસ' વ્યવસ્થાને સમાપ્ત કરીને વિઝાનો એક નિશ્ચિત સમયગાળો લાગુ કરવામાં આવશે.
F-1 વિઝાના નિયમોમાં મોટો બદલાવ
બ્લૂમબર્ગના રિપોર્ટ અનુસાર, ગુરુવારે જાહેર કરાયેલા આ નિયમ હેઠળ F-1 સ્ટુડન્ટ વિઝા પર આવતા વિદ્યાર્થીઓને સામાન્ય રીતે અમેરિકામાં મહત્તમ 4 વર્ષ સુધી રહેવાની મંજૂરી મળશે. જો કોઈ વિદ્યાર્થીને પોતાનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરવા માટે આનાથી વધુ સમય જોઈતો હોય, તો તેણે અધિકૃત સમયગાળો પૂરો થાય તે પહેલાં અમેરિકી ગૃહ મંત્રાલય પાસેથી ત્યાં રહેવાની મુદ્દત વધારવાની મંજૂરી લેવી પડશે. જો કે, આ કાયદો લાગુ થાય તે પહેલાં અમેરિકી કોંગ્રેસ એટલે કે સંસદની સમીક્ષામાંથી પસાર થવું પડશે.
'ડ્યુરેશન ઓફ સ્ટેટસ' વ્યવસ્થા સમાપ્ત થશે
નવા બદલાવ પહેલાં દાયકાઓથી અમેરિકામાં F-1 વિઝા પર આવતા આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થીઓને 'ડ્યુરેશન ઓફ સ્ટેટસ' પ્રણાલી હેઠળ પ્રવેશ આપવામાં આવતો હતો. આ વ્યવસ્થામાં વિદ્યાર્થીઓના વિઝા પર કોઈ નિશ્ચિત સમાપ્તિ તારીખ હોતી નહોતી. તેઓ ત્યાં સુધી અમેરિકામાં રહી શકતા હતા, જ્યાં સુધી તેઓ પૂર્ણકાલીન વિદ્યાર્થી તરીકે રહેતા અને વિઝાની તમામ શરતોનું પાલન કરતા.
નવો ડીએચએસ (DHS) નિયમ લાગુ થયા પછી આ જૂની વ્યવસ્થા સમાપ્ત થઈ જશે. હવે ઓટોમેટિક મોડમાં ચાર વર્ષનો સમયગાળો પૂરો થયા પછી કોઈ પણ વિદેશી વિદ્યાર્થી અમેરિકામાં રોકાઈ શકશે નહીં. જો કે, જો તેમની ડિગ્રી અથવા રિસર્ચ પ્રોગ્રામ ચાલુ હોય, તો તેમણે પોતાનું કાનૂની સ્ટેટસ જાળવી રાખવા માટે અમેરિકી મંત્રાલય પાસેથી મુદ્દત વધારવાની મંજૂરી લેવી પડશે.
આ નવો નિયમ J-1 એક્સચેન્જ વિઝિટર વિઝા અને વિદેશી મીડિયા પ્રતિનિધિઓને આપવામાં આવતા વિઝા પર પણ લાગુ થશે. એટલે કે આ જ સમયગાળો અમેરિકી યુનિવર્સિટીઓમાં કાર્યરત વિદેશી સંશોધકો, સ્કોલર્સ અને J-1 વિઝા ધારકો તેમજ વિદેશી પત્રકારો પર પણ લાગુ થશે.
કેટલા ભારતીયો પ્રભાવિત થશે?
ટ્રમ્પ પ્રશાસનનું કહેવું છે કે, આ બદલાવ કામચલાઉ વિઝા ધારકોની દેખરેખ વધુ સારી બનાવવા અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સાથે જોડાયેલી જોગવાઈઓને મજબૂત કરવા માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ નવો નિયમ ટ્રમ્પ પ્રશાસનની તે કડક કાર્યવાહીની શ્રેણીનો આગામી ભાગ છે, જેના હેઠળ આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થીઓ માટે ઇમિગ્રેશન નિયમો સતત કડક કરવામાં આવી રહ્યા છે.
વીતેલા વર્ષ દરમિયાન વિદેશ મંત્રાલયે 'સ્ટુડન્ટ ક્રિમિનલ એલિયન ઇનિશિયેટિવ' હેઠળ હજારો વિદેશી વિદ્યાર્થીઓના અમેરિકામાં રોકાવાના કાનૂની સ્ટેટસને સમાપ્ત કરીને F-1 વિઝા સંબંધિત કથિત છેતરપિંડીના કેસો પર પણ કડક કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
ટ્રમ્પ પ્રશાસને H-1B વિઝા લોટરી સિસ્ટમમાં પણ બદલાવ કર્યો છે, જેનાથી અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા પછી અમેરિકામાં નોકરી શોધી રહેલા કરિયરની શરૂઆત કરનારા ઘણા પ્રોફેશનલ્સની પસંદગી થવાની સંભાવના ઘટી ગઈ છે.
નવો નિયમ અમેરિકામાં અભ્યાસ કરી રહેલા અંદાજે 12 લાખ આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થીઓમાં અનિશ્ચિતતા વધુ વધારી શકે છે. જેમાં આશરે 3.31 લાખથી વધુ ભારતીય વિદ્યાર્થીઓનું અમેરિકામાં રહીને રોજગાર મેળવવાનું સપનું રોળાઈ જશે.
Open Doors 2024ના એક રિપોર્ટ અનુસાર, શૈક્ષણિક સત્ર 2023-24 દરમિયાન અમેરિકાની કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓમાં 3.31 લાખથી વધુ ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયેલા હતા. જે અમેરિકામાં અભ્યાસ કરી રહેલા કુલ આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થીઓનો અંદાજે 30 ટકા હિસ્સો છે.
ભારતીય વિદ્યાર્થીઓની એક મોટી સંખ્યા એવી છે, જેમને પોતાનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરવામાં ચાર વર્ષથી વધુ સમય લાગે છે. જેમાં પીએચડી (PhD), સંશોધન આધારિત માસ્ટર્સ ડિગ્રી, મેડિકલ ટ્રેનિંગ, એન્જિનિયરિંગ રિસર્ચ અને અન્ય વ્યવસાયિક કાર્યક્રમો સામેલ છે.