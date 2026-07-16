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અમેરિકામાં વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ માટે વિઝાના નિયમો બદલાશે, હવે મહત્તમ 4 વર્ષ જ રહી શકાશે; જાણો કેટલા ભારતીયોને લાગશે ઝટકો

F-1 VISA: અમેરિકામાં ટ્રમ્પ પ્રશાસને આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થીઓ સાથે સંબંધિત F-1 વિઝાના નિયમોમાં મોટો બદલાવ કર્યો છે. હવે દાયકાઓ જૂની 'ડ્યુરેશન ઓફ સ્ટેટસ' એટલે કે અનિશ્ચિત મુદ્દતની પ્રવાસ પ્રણાલીને નાબૂદ કરીને એક નિશ્ચિત સમયગાળા સુધી રહેવાની મર્યાદા લાગુ કરવામાં આવી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 16, 2026, 10:59 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:59 PM IST
અમેરિકામાં વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ માટે વિઝાના નિયમો બદલાશે, હવે મહત્તમ 4 વર્ષ જ રહી શકાશે; જાણો કેટલા ભારતીયોને લાગશે ઝટકો
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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