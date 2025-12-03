4 પૈડા પર હરતો-ફરતો કિલ્લો છે પુતિનની આ કાર, ખાસિયતો જાણી દંગ રહી જશો
રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિનની ઓરસ સેનેટ લિમોઝીન એક ગતિશીલ કિલ્લો છે. તેમાં 4.4-લિટર ટ્વીન-ટર્બો V8 એન્જિન, બુલેટપ્રૂફ જેકેટ, વિસ્ફોટ સુરક્ષા, રન-ફ્લેટ ટાયર, રાસાયણિક હુમલા સુરક્ષા અને એક મીની કમાન્ડ સેન્ટર છે. આ કારને વિદેશી પ્રવાસો પર Il-76 એરક્રાફ્ટ દ્વારા પરિવહન કરવામાં આવે છે.
Trending Photos
Vladimir Putin Aurus Senat limousine: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન દુનિયાના એવા રાષ્ટ્રાધ્યક્ષોમાં સામેલ છે, જેના મિત્રો અને દુશ્મનો, બંનેની કમી નથી. તેમની લાઇફસ્ટાઇલ પણ મીડિયામાં છવાયેલી રહે છે. પુતિન 4 અને 5 ડિસેમ્બરે ભારતના પ્રવાસે રહેશે અને તેવામાં આજે અમે તમને જણાવી રહ્યાં છીએ તે શાનદાર કાર વિશે, જેમાં રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ હંમેશા જોવા મળે છે. જી હાં, અમે રશિયાની પ્રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટ કાર ઓરસ સેનાટ લિમોઝીન વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ, જેને રશિયન કંપની ઓરસે બનાવી છે. આ કાર પહેલા ઉપયોગ થનારી મર્સિડીઝ બેંઝ એસ 600 ગાર્ડ પુલમેનની જગ્યા લઈ ચૂકી છે.
કારમાં શક્તિશાળી એન્જિન
ઓરસ સેનેટ લિમોઝીનની ડિઝાઇન સોવિયેત યુગની ZIS-110 લિમોઝીન પર આધારિત છે, જે વિન્ટેજ સ્ટાઇલને આધુનિક ડિઝાઇન સાથે સંપૂર્ણ રીતે મિશ્રિત કરે છે. તેની મોટી ગ્રિલ, વર્ટિકલ સ્લેટ્સ, સ્લીક LED હેડલાઇટ્સ અને કેબ-રીઅરવર્ડ સિલુએટ તેને રોલ્સ-રોયસ ઘોસ્ટ જેવો દેખાવ આપે છે, છતાં તેની રશિયન ઓળખ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. આ કાર 4.4-લિટર ટ્વીન-ટર્બો V8 હાઇબ્રિડ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 598 હોર્સપાવર અને 880 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. 46 kW ઇલેક્ટ્રિક મોટર અને નવ-સ્પીડ ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ, ઓલ-વ્હીલ ડ્રાઇવ સાથે, ઉત્તમ પ્રદર્શન પ્રદાન કરે છે.
આ કાર ઓફિસ વાહન તરીકે પણ કામ કરે છે
ઘણા ટન વજન અને લગભગ 7 મીટર લાંબી હોવા છતાં, કાર એકદમ ઝડપી અને આરામદાયક છે. મુસાફરોને પ્રીમિયમ ચામડાની અપહોલ્સ્ટરી, પોલિશ્ડ લાકડાની ટ્રીમ અને બે ઇન્ફોટેનમેન્ટ ડિસ્પ્લે આપવામાં આવે છે. અનુકૂલનશીલ ક્રુઝ નિયંત્રણ અને રાહદારી કટોકટી બ્રેકિંગ જેવી અદ્યતન ડ્રાઇવર-સહાય સુવિધાઓ તેની સલામતીમાં વધારો કરે છે. પાછળની સીટો અલગ અલગ રીતે આરામથી બેસવા માટે છે, અને તેમાં ફોલ્ડ-આઉટ ટેબલ અને એક મીની-ફ્રિજ પણ છે, જે તેને મોબાઇલ ઓફિસ બનાવે છે. નોંધનીય છે કે આ જ કારમાં પુતિનની પીએમ નરેન્દ્ર મોદી સાથેની ટૂંકી મુલાકાતે વિશ્વભરમાં ધ્યાન ખેંચ્યું હતું.
કેટલી સુરક્ષિત છે પુતિનની આ કાર?
પુતિનની આ કાર જીવ બચાવવાની ક્ષમતા સાથે હુમલો કરવાની અચૂક ક્ષમતાથી લેસ છે. આ કારને રશિયામાં NAMI (સેન્ટ્રલ સાયન્ટિફિક રિસર્ચ ઓટોમોબાઇલ અને ઓટોમોટિવ એન્જિન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ) એ કોર્તેજ પ્રોજેક્ટ હેઠળ બનાવી છે. ઓરસ સેનાટને પ્રથમવાર 2018મા વ્લાદિમીર પુતિનના ચોથા શપથ ગ્રહણ સમારોહ દમરિયાન બધાની સામે રજૂ કરવામાં આવી હતી. તેને ઓરસ મોટર્સ અને NAMI એ મળીને તૈયાર કરી છે. ઓરસ સોનેટની મુખ્ય ખાસિયતો આ પ્રકારે છે.
બુલેટપ્રૂફ કવચઃ ગાડીની બોડી અને કાચ મજબૂત મટીરિયલથી બનેલા છે. આ VR10 સ્તરનું બખ્તર સુરક્ષા પ્રદાન કરે છે, જેનો અર્થ એ થાય કે તેઓ બખ્તર-વેધન ગોળીઓ અને હેન્ડ ગ્રેનેડને રોકી શકે છે.
મોટા બુલેટપ્રૂફ કાચઃ બારીના કાચ બુલેટપ્રૂફ છે અને તેની પહોળાઈ લગભગ 6 સેન્ટીમિટર છે.
વિસ્ફોટથી સુરક્ષાઃ ગાડીના નીચેનો ભાગ બ્લાસ્ટ પ્રૂફ છે, એટલે કે રસ્તા પર બોમ્બ રાખવા કે માઇન ધમાકાથી પણ અંદર બેઠેલી વ્યક્તિ સુરક્ષિત રહે છે.
રન-ફ્લેટ ટાયરઃ ટાયર ગોળી વાગે કે પંક્ચર થવા પર ખરાબ થતાં નથી. હવા નીકળ્યા બાદ પણ ગાડી લાંબા અંતર સુધી ઝડપથી ભાગી શકે છે.
આગ પર કાબુ મેળવવાની વ્યવસ્થાઃ જો એન્જિન કે ગાડીના નીચેના ભાગમાં આગ લાગે તો કારની સિસ્ટમ તેની જાણકારી મેળવી આગ કાબુમાં લઈ લે છે.
કેમિકલ/ગેસ હુમલાથી સુરક્ષાઃ કેબિનમાં વિશેષ એર ફિલ્ટર અને એડિશનલ ઓક્સીજન સપ્લાય સિસ્ટમ છે, જેથી ઝેરી ગેસ કે કેમિકલ હુમલામાં પણ શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા ન થાય.
સુરક્ષિત કમ્યુનિકેશન સિસ્ટમઃ અંદર અને બહારની વાતચીત સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત અને ગોપનીય રહે છે, કોઈ હેક કરી શકે નહીં.
ઇમરજન્સી એક્ઝિટઃ જો દરવાજા ન ખુલે તો પાછળનો કાચ ખુલી જાય છે, જેનાથી તત્કાલ બહાર નીકળી શકાય છે.
મિની કમાન્ડ સેન્ટરઃ આ ગાડી એક ચાલતા-ફરતા કમાન્ડ સેન્ટરની જેમ કામ કરે છે, જેમાં બધા જરૂરી કંટ્રોલ અને કમ્યુનિકેશન સુવિધા હાજર છે.
મહત્વનું છે કે આ ગાડીની તમામ સુરક્ષા સુવિધાની જાણકારી ગુપ્ત રાખવામાં આવે છે. પુતિનની કારમાં રહેલી બાકી સુરક્ષાની જાણકારી પબ્લિક ડોમેનમાં ઉપલબ્ધ નથી. પરંતુ તેમ સમજી શકાય કે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિની આ કાર 4 પૈડા પર ચાલતા-ફરતા કિલ્લાનું કામ કરે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે