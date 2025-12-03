'ચાલતો-ફરતો કિલ્લો...' પાણીમાં જતાં જ સબમરીન બની જાય છે પુતિનની કાર, તેની મજબૂતી ટેન્કથી નથી ઓછી

Prev
Dec 03, 2025, 08:59 PM IST

Vladimir Putin Car: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન દુનિયાના સૌથી શક્તિશાળી નેતાઓમાંથી એક છે અને તેમની સુરક્ષાનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે તેમની બખ્તરબંધ લિમોઝિન 'ઓરસ સીનેટ' (Aurus Senat). પુતિન જ્યાં પણ મુસાફરી કરે છે, તેમની આ ખાસ ડિઝાઇન કરેલી કાર તેમની સાથે જ હોય છે. તેની અચુક સુરક્ષા ક્ષમતાઓને કારણે આ કારને '4 પૈડા પર હરતો-ફરતો કિલ્લો' અથવા 'રશિયન રોલ્સ રોયસ' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

ઓરસ સીનેટની મુખ્ય વિશેષતાઓ
ઓરસ સીનેટને એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે કે તે લગભગ દરેક પ્રકારના હુમલાનો સામનો કરી શકે. ચાલો તમને તેની ખાસિયતો વિશે જણાવીએ:

મિસાઇલ અને બુલેટપ્રૂફ પ્રોટેક્શન: આ કાર સંપૂર્ણપણે બુલેટપ્રૂફ છે. સૌથી મોટી વાત એ છે કે, તે મિસાઇલ અથવા ડ્રોન એટેકની અસરને પણ ઘટાડી શકે છે, જેથી અંદર બેઠેલી વ્યક્તિ સુરક્ષિત રીતે બહાર નીકળી શકે છે.

કેમિકલ એટેકથી સુરક્ષા: કારમાં હવાને ફિલ્ટર કરવાની ટેકનોલોજી લગાવવામાં આવી છે, જે કોઈપણ પ્રકારના રાસાયણિક હુમલા (Chemical Attack)ની સ્થિતિમાં અંદરની હવાને શુદ્ધ રાખે છે.

ક્રેશ પ્રોટેક્શન: જો કારના ટાયર ફાટી જાય તો પણ તે ઊભી રહેશે નહીં અને તેની સ્પીડથી ચાલતી રહેશે.

સબમરીન ક્ષમતા: જો આ કાર પાણીમાં પડી જાય છે, તો તે ડૂબી જવાને બદલે સબમરીન (Submarine)ની જેમ કામ કરી શકે છે.

પર્ફોર્મન્સ
આ શક્તિશાળી કારને 4.4-લિટર ટ્વીન-ટર્બો V8 એન્જિનથી તાકાત મળે છે, જેને હાઇબ્રિડ સિસ્ટમ સાથે જોડવામાં આવ્યું છે. આ વજનદાર કાર પણ માત્ર 6 થી 9 સેકન્ડમાં 100 કિમી/કલાકની ઝડપ પકડી શકે છે, જ્યારે તેની ટોપ સ્પીડ આશરે 160 કિમી/કલાક છે.

રશિયન રાષ્ટ્રપતિની કારની અંદાજિત કિંમત
રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિનની ઓરસ સીનેટ લિમોઝિનના બેઝ મોડેલની કિંમત લગભગ 18 મિલિયન રૂબલ (ભારતીય ચલણમાં લગભગ 2.5 કરોડ રૂપિયા)થી શરૂ થાય છે. જો કે, પુતિનના ઉપયોગ માટે તેમાં ઘણા અદ્યતન સુરક્ષા ફિચર્સ ઉમેરવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે તેની વાસ્તવિક કિંમત બેઝ મોડેલની કિંમત કરતા લગભગ બમણી અથવા તેનાથી પણ વધુ થઈ જાય છે.

