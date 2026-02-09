એપસ્ટીન ફાઈલ્સમાં હવે પુતિનની એન્ટ્રી, રશિયાના રાષ્ટ્રપતિનું 1005 વખત આવ્યું નામ; શું બન્નેની થઈ હતી મુલાકાત?
Vladimir Putin-Jeffrey Epstein Relation: અમેરિકાના જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા હાલમાં જ જાહેર કરાયેલી જેફરી એપસ્ટીનની ફાઇલોએ દુનિયાભરમાં હલચલ મચાવી દીધી છે. આ લાખો પાનાના દસ્તાવેજોમાં રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનનું નામ ઓછામાં ઓછું 1,005 વખત આવ્યું છે.
રિપોર્ટ અનુસાર, એપસ્ટીને રશિયાના અધિકારીઓ, પૂર્વ રાજદૂતો અને ત્યાં સુધી કે FSB સાથે જોડાયેલા લોકો સાથે સંપર્ક બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ ખુલાસાથી હનીટ્રેપ અને જાસૂસીની અટકળોને તેજ થઈ ગઈ છે. રિપોર્ટ સામે આવ્યા બાદ પોલેન્ડના વડાપ્રધાન ડોનાલ્ડ ટસ્કે તેને રશિયાની ગુપ્તચર એજન્સીઓ સાથે સંકળાયેલું એક મોટું કૌભાંડ ગણાવતા તપાસની જાહેરાત કરી છે. જ્યારે ક્રેમલિને આ દાવાઓને બકવાસ ગણાવીને ફગાવી દીધા છે.
એપસ્ટીને રશિયાના રાજદૂત સાથે કરી હતી મુલાકાત
જાહેર થયેલા દસ્તાવેજો અનુસાર, એપસ્ટીન ન્યૂ યોર્કમાં રશિયાના પૂર્વ રાજદૂત વિટાલી ચર્કિન સાથે નિયમિતપણે મુલાકાત કરી રહ્યા હતી. એપસ્ટીને ચર્કિનના પુત્ર મેક્સિમને ન્યૂ યોર્કની એક પ્રખ્યાત વેલ્થ મેનેજમેન્ટ કંપનીમાં નોકરી અપાવવાની પણ ઓફર કરી હતી. વર્ષ 2017માં ચર્કિનના અચાનક મૃત્યુ બાદ એપસ્ટીને રશિયા સાથે સંપર્ક જાળવવા માટે નવા રસ્તાઓ શોધવાનું શરૂ કર્યું.
જૂન 2018માં એપસ્ટીને નોર્વેના નેતા થોરબજર્ન જાગલેન્ડ (જે તે સમયે યુરોપ કાઉન્સિલના સેક્રેટરી જનરલ હતા)ને ઈમેલ કર્યો. આ ઈમેલમાં તેમણે લખ્યું કે, જાગલેન્ડ પુતિનને સૂચન કરવું જોઈએ કે રશિયાના વિદેશ મંત્રી સેર્ગેઈ લાવરોવ તેમની સાથે વાત કરીને માહિતી મેળવી શકે છે. એપસ્ટીને લખ્યું હતું કે, ચર્કિન ખૂબ સારા હતા અને તેમની સાથેની વાતચીત પછી ટ્રમ્પને સમજી ગયા હતા. જાગલેન્ડે જવાબમાં કહ્યું હતું કે, તેઓ લાવરોવના આસિસ્ટેન્ટ સાથે મુલાકાત કરશે અને આ માહિતી પહોંચાડશે.
રશિયાની જાસૂસી અને રોકાણનું કનેક્શન
રિપોર્ટ્સ અનુસાર, એપસ્ટીનના સંબંધ સર્ગેઈ બેલ્યાકોવ જેવા અધિકારીઓ સાથે પણ હતા, જેમની લિંક રશિયાની ગુપ્તચર એજન્સી (FSB) સાથે હોવાનું કહેવાય છે. તેમણે સેન્ટ પીટર્સબર્ગ ઇન્ટરનેશનલ ઇકોનોમિક ફોરમમાં પણ હાજરી આપી હતી અને રશિયાના અધિકારીઓને પશ્ચિમી રોકાણ આકર્ષવા અંગે સલાહ આપી હતી. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, એપસ્ટીને 2019 સુધી રશિયાના વિઝા મેળવવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો હતો. જો કે, આ દસ્તાવેજોમાં એવો કોઈ નક્કર પુરાવા મળ્યા નથી કે, જેનાથઈ સાબિત થઈ શકે કે એપસ્ટીનની પુતિન સાથે ક્યારેય મુલાકાત થઈ હતી.
પોલેન્ડના વડાપ્રધાને આપ્યા તપાસના આદેશ
આ ખુલાસા થયા બાદ પોલેન્ડના વડાપ્રધાન ડાનાલ્ડ ટસ્કે કહ્યું કે, તેમનો દેશ એપસ્ટીનના રશિયાની ગુપ્તચર એજન્સીઓ સાથેના સંભવિત સંબંધોની તપાસ શરૂ કરશે. તેમણે કહ્યું કે, વૈશ્વિક પ્રેસમાં મળી રહેલા સંકેતો, માહિતી અને ટિપ્પણીઓ આ શંકા તરફ ઈશારો કરે છે કે, બાળ યૌન શોષણનું આ અભૂતપૂર્વ કૌભાંડ રશિયાની ગુપ્તચર સેવાઓ સાથે સંકલન કરી રહ્યું હતું.
આ અંગે રશિયાએ શું કહ્યું?
બીજી તરફ રશિયાની સરકારે આ દાવોને ફગાવી દીધા છે. ક્રેમલિનના પ્રવક્તા દિમિત્રી પેસ્કોવે કહ્યું કે, એપસ્ટીન અને રશિયાની જાસૂસી વિશેના દાવાઓને ગંભીરતાથી ન લેવા જોઈએ. તેમણે પત્રકારોને કહ્યું કે, આ સિદ્ધાંતને કોઈપણ રીતે લઈ શકાય છે, પરંતુ ગંભીરતાથી નહીં. તેમણે કહ્યું કે, મને આવા સિદ્ધાંતો પર ઘણા જોક્સ કરવાનું મન કરી રહ્યું છે, પરંતુ તમારો સમય બગાડો નહીં.
