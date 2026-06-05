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ભારતના સપોર્ટમાં પુતિને આપેલા નિવેદન બાદ હવે ટ્રમ્પ PM મોદી વિશે શું બોલ્યા? ખાસ જાણો 

Donald Trump On PM Modi: હાલમાં જ રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિને એક એવું નિવેદન આપ્યું કે ભારતને દબાવવાની કોશિશ સફળ થવાની નથી. ત્યારબાદ હવે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું પીએમ મોદીના વખાણ કરતું નિવેદન સામે આવ્યું છે. આ ઉપરાંત તેમણે શું કહ્યું તે પણ ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 05, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 03:05 PM IST
ભારતના સપોર્ટમાં પુતિને આપેલા નિવેદન બાદ હવે ટ્રમ્પ PM મોદી વિશે શું બોલ્યા? ખાસ જાણો 

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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