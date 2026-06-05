/ભારતના સપોર્ટમાં પુતિને આપેલા નિવેદન બાદ હવે ટ્રમ્પ PM મોદી વિશે શું બોલ્યા? ખાસ જાણો 

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને સારા મિત્ર ગણાવ્યા અને આ સાથે જ એવી આશા પણ વ્યક્ત કરી કે અમેરિકા અને ભારત જલદી એક વેપાર સમજૂતિ પર પહોંચશે. ટ્રમ્પના આ નિવેદનનું ખુબ મહત્વ છે. કારણ કે એક દિવસ પહેલા જ રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિને કહ્યું હતું કે ભારત અને રશિયાના સંબંધોને નબળા કરવાના અને ભારત પર દબાણ બનાવવાની કોશિશો સફળ થવાની નથી. કેટલાક દેશો (અમેરિકા અને પશ્ચિમી દેશો પર સંકેત) એવું માને છે કે ભારત પર દબાણ સર્જીને રશિયા સાથેની નીકટતાને ઘટાડી શકાશે પરંતુ એવું શક્ય નથી.
શું કહ્યું હતું રશિયન રાષ્ટ્રપતિએ
રશિયાના રાષ્ટ્રપતિએ એકવાર ફરીથી ભારત સાથેના મજબૂત સંબંધો વિશે ખુલીને વખાણ કર્યા હતા. મીડિયા સાથે વાતચીતમાં તેમણે કહ્યું કે ભારત અને રશિયા વચ્ચે દાયકાઓ જૂનો ભરોસો અને સહયોગ આજે પણ એટલો જ મજબૂત છે. પુતિને કહ્યું કે, દુનિયામાં બદલાતી રાજકીય સ્થિતિ અને નવા ગઠબંધનો છતાં બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો પર કોઈ અસર પડી નથી. તેમણે કહ્યું કે ભારત પોતાના રાષ્ટ્રીય હિતોને ધ્યાનમાં રાખીને સ્વતંત્ર નિર્ણય લેતો દેશ છે અને રશિયા એ વાતનું સન્માન કરે છે.
આ ઉપરાંત પુતિને અમેરિકાનું નામ લીધા વગર પશ્ચિમી દેશોને પણ કડક સંદેશ આપ્યો. તેમણે કહ્યું કે ભારત અને રશિયાના સંબંધોને નબળા કરવા કે ભારત પર દબાણ બનાવવાના પ્રયત્નો સફળ થવાના નથી. પુતિનના જણાવ્યાં મુજબ કેટલાક દેશો એવું માને છે કે ભારત પર દબાણ નાખીને રશિયા સાથેની તેની નીકટતા ઘટાડી શકાશે પરંતુ તે શક્ય નથી.
પુતિને પીએમ મોદીના નેતૃત્વને બિરદાવતા કહ્યું હતું કે, ભારત પોતાની વિદેશ નીતિ સ્વતંત્ર રીતે નક્કી કરે છે અને કોઈ પણ બહારી દબાણના આધારે નિર્ણય લેતું નથી. તેમણે કહ્યું કે પીએમ મોદીના નેતૃત્વમાં ભારતે વૈશ્વિક મંચ પર પોતાની અલગ અને મજબૂત ઓળખ બનાવી છે. આથી કોઈ પણ પ્રકારનું દબાણ અસરકારક નહીં નીવડે.
શું કહ્યું ટ્રમ્પે?
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે વેપારી સમીકરણો પર ભાર મૂક્યો છે. ગુરુવારે ટ્રમ્પે કહ્યું કે, વર્ષો સુધી ભારતે અમેરિકાનો ફાયદો ઉઠાવ્યો. ભારતે અમેરિકા પર ભારે ભરખમ ટેક્સ નાખ્યા અને બદલામાં કશું આપ્યું નહીં. હવે સ્થિતિ બિલકુલ ઉલ્ટી છે અને અમે ભારની સાથે વેપારથી ઘણો પૈસો કમાઈ રહ્યા છીએ. ટ્રમ્પે કહ્યું કે, પરંતુ અમે એક સમજૂતિ પર પહોંચી જઈશું. કારણ કે મને તમારા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ખુબ પસંદ છે. તેઓ મારા સારા મિત્ર છે અને અમારી વચ્ચે સારું બને છે. અમારા સંબંધો ખુબ સારા છે.
ટ્રમ્પના નિવેદનનું મહત્વ
ટ્રમ્પની આ ટિપ્પણી એવા સમયે આવી છે કે જ્યારે અમેરિકા અને ભારતે નવી દિલ્હીમાં થયેલી તાજી મંત્રણા બાદ એક દ્વિપક્ષીય વેપાર સમજૂતિને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાના પ્રયત્નો તેજ કર્યા છે. 1થી 4 જૂન સુધી યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ટ્રેડ રિપ્રેઝન્ટેટિવ (USTR)ના અધિકારીઓની ચાર દિવસની યાત્રાએ વેપારી ચર્ચાઓને આગળ વધારી છે. આ દરમિયાન બિન ટેરિફ બાધાઓ, કસ્ટમ પ્રક્રિયાઓ, વેપારને સરળ બનાવવાના ઉપાયો તથા આર્થિક સુરક્ષા સહયોગ પર વાતચીત કરવામાં આવી.
ડીલમાં નવું વિધ્ન?
આ અઠવાડિયે અમેરિકાએ દુનિયાના એવા દેશોને ટાર્ગેટ કર્યા છે જ્યાં ઉત્પાદનો બળજબરીથી મજૂરી દ્વારા બનાવવામાં આવેલા છે. જેમાં ભારત સહિત 60 અર્થવ્યવસ્થાઓથી આવનારી આયાતનો ઉલ્લેખ કરાયો છે. અમેરિકાનું કહેવું છે કે આવા ઉત્પાદનોને કારણે અમેરિકી ઉત્પાદનોએ વધુ પ્રતિસ્પર્ધાનો સામનો કરવો પડે છે. આથી અમેરિકા શ્રમ કાયદાને યોગ્ય રીતે લાગૂન કરી શકનારા દેશો પર વેપારી કાર્યવાહી કે ટેરિફ લગાવી શકે છે. આ યાદીમાં ભારત ઉપરાંત ઓસ્ટ્રેલિયા, ચીન, જાપાન, સાઉદી અરબ, સિંગાપુર, બ્રિટન અને યુએઈ સામેલ છે.
રશિયન ઓઈલ પર છૂટની સમીક્ષા
ભારત અને અમેરિકા વેપાર વાર્તા એવા સમયે થઈ રહી છે કે જ્યારે અમેરિકા રશિયન ઓઈલની ખરીદી પર આપેલી છૂટ પર સમીક્ષા કરી રહ્યું છે. અમેરિકી વિદેશ મંત્રી માર્કો રૂબિયોએ કોંગ્રેસને જણાવ્યું કે આ છૂટ અસ્થાયી હતી. માર્ચમાં શરૂ કરાયેલી આ છૂટ બે વાર લંબાવવામાં આવી અને તે હવે 17 જૂનના રોજ સમાપ્ત થશે. રૂબિયોએ કહ્યું કે, તેને આગળ વધારવાનો કોઈ પણ નિર્ણય અમેરિકી નાણા વિભાગ દ્વારા લેવામાં આવશે.