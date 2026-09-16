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ભારત જેવા દેશો પર 100% ટૈરિફ લાગુ કરતાં બિલ પર US હાઉસમાં આજે થશે વોટિંગ

100 Percent Tariff Bill: રુસ પાસેથી તેલ અને ગેસની ખરીદી કરતાં ભારત જેવા દેશો પર 100 ટકા ટૈરિફ લગાડવાનો અધિકાર આપતા બિલ પર આજે યુએસ હાઉસમાં વોટિંગ થશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 16, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 07:52 AM IST
ભારત જેવા દેશો પર 100% ટૈરિફ લાગુ કરતાં બિલ પર US હાઉસમાં આજે થશે વોટિંગ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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