/ભારત જેવા દેશો પર 100% ટૈરિફ લાગુ કરતાં બિલ પર US હાઉસમાં આજે થશે વોટિંગ

100 Percent Tariff Bill: રશિયા પાસેથી કાચા તેલની ખરીદી કરતાં દેશો પર 100% ટેરિફ વસૂલવાનો અધિકાર આપતું બિલ આજે યુએસ હાઉસમાં વોટિંગ માટે પસાર થશે. અમેરિકી પ્રતિનિધિ સભામાં રુસ પર પ્રતિબંધ લગાડતું આ બિલ વોટિંગ પ્રક્રિયા માટે આગળ વધ્યું છે. જો આ બિલ પાસ થઈ જશે તો રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને અધિકાર મળી જશે કે તે રુસ પાસેથી તેલ અને ગેસ ખરીદતા દેશો પર 100 ટકા ટેરીફ લગાડી શકે. આવા દેશોમાંથી એક ભારત પણ છે. એટલે કે 100 ટકા ની અસર ભારતને પણ થશે.
લિંડસે ઓ. ગ્રાહમ સેંક્શનિંગ રુસ એન્ડ ઈરાન એક્ટ નામનું બિલ અમેરિકી સીનેટ દ્વારા 7 ઓગસ્ટે 86-11 વોટ થી પાસ કરી દેવામાં આવ્યું છે. હવે આ બિલ હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સ પાસે જવાનું બાકી છે. ત્યાર પછી આ બિલ રાષ્ટ્રપતિ ના હસ્તાક્ષર માટે મોકલી દેવામાં આવશે. આ બિલની ચર્ચા ભારતમાં એટલા માટે થઈ રહી છે કે રુસ પાસેથી તેલ અને ગેસની ખરીદી કરતા 5 મોટા દેશોમાં ભારતનો પણ સમાવેશ થાય છે. અને બિલ રુસના પાંચ મોટા ખરીદારો પર સો ટકા સુધીનું ટૈરિફ લગાડવાનો અધિકાર રાષ્ટ્રપતિ આપે છે.
કયા કયા દેશોના નામ સામેલ કરવા પ્રસ્તાવ
યુએસ હાઉસમાં ડેમોક્રેટિક સાંસદ સ્ટેની હોયર એ સંશોધન રજૂ કર્યું જેમાં ભારત અને ચીન સહિત 10 દેશોના નામ ડાયરેક્ટ બિલ માં સામેલ કરવાનો પ્રસ્તાવ હતો. આ દેશોમાં તુર્કિયે, અઝરબૈજાન, હંગરી, સ્લોવાકિયા, યૂએઈ, સિંગાપુર, કજાખસ્તાન અને કિર્ગિજ રિપબ્લિક નો સમાવેશ થાય છે. આ સંશોધન સિવાય હાઉસમાં બીજું એક સંશોધન પણ લાવવામાં આવ્યું જેમાં આ ટૈફિરને હટાવવાની વાત કરવામાં આવી. તેનો અર્થ એવો છે કે અમેરિકી હાઉસમાં પણ આ બિલને લઈને મતભેદ છે. મતભેદ છે કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રંપને આટલી મોટી શક્તિ આપવી જોઈએ કે નહીં.
બિલ પાસ થશે તો ભારતને શું અસર થશે ?
જો અમેરિકી સંસદમાં આ બિલ પસાર થઈ જાય અને ટ્રમ્પ પ્રશાસન ભારત પર પણ આ બિલ લાગુ કરે તો ભારતને પણ 100 ટકા ટેરિફ ભરવો પડી શકે છે. જોકે ભારત માટે સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે યુએસ હાઉસમાં ભારતનું નામ બિલમાં ન જોડવાના પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા થઈ રહી છે. એટલે જોવાનું રહ્યું કે આ ટેરીફ બિલ મામલે અમેરિકા ભારત માટે શું નિર્ણય કરે છે.