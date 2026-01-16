આખરે મળ્યો ખરો! વેનેઝુએલાના મચાડોએ ટ્રમ્પને ભેટ કરી દીધો પોતાનો નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર
Machado Presented Nobel Peace Prize To Trump: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને આખરે નોબેલ મળ્યો ખરો! ભલે બીજાનો પણ મળ્યો. વેનેઝુએલાના વિપક્ષી નેતા મચાડોએ તેમનો નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને ભેટ કર્યો છે.
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગુરુવારે વ્હાઈટ હાઉસમાં વેનેઝુએલાના દિગ્ગજ વિપક્ષી નેતા મારિયા કોરીના મચાડો સાથે મુલાકાત કરી. આ મુલાકાત વેનેઝુએલા માટે મહત્વની હતી. આ બેઠકમાં મચાડોએ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને પોતાનો નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર પદક ભેટ કર્યો. આ પુરસ્કાર મચાડોએ વેનેઝુએલામાં તાનાશાહી વિરુદ્ધ જે લડત લડી તેના માટે આપવામાં આવ્યો હતો. વ્હાઈટ હાઉસના પ્રેસ સચિવ કેરોલિન લેવિટે મચાડોની પ્રશંસા કરતા તેમને વેનેઝુએલાના લોકો માટે એક ઉલ્લેખનીય અને સાહસિક અવાજ ગણાવ્યો.
જો કે પ્રેસ સચિવ લેવિટે એ સ્પષ્ટ કર્યું કે ટ્રમ્પ પોતાની એ વાત પર મક્કમ છે કે મચાડો પાસે હાલમાં વેનેઝુએલાનું નેતૃત્વ કરવા માટે પૂરતા સમર્થનની કમી છે. લેવિટે કહ્યું કે રાષ્ટ્રપતિનું આકલન તેમના સલાહકારો અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા ટીમ પાસેથી મળેલી સૂચનાઓ અને ગ્રાઉન્ડ સ્તરની હકીકતો પર આધારિત છે. તેમણે એ આશા પણ ફગાવી કે આ બેઠકનો અર્થ મચાડોના રાજનીતિક ભવિષ્ય અંગે ટ્રમ્પની નીતિમાં કોઈ મોટો યુટર્ન છે.
ટ્રમ્પનો નોબેલ મોહ
અત્રે જણાવવાનું કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અત્યાર સુધીમાં 8 યુદ્ધ અટકાવવાનો દાવો કરી ચૂક્યા છે. જેમાં ભારત પાકિસ્તાન સૈન્ય સંઘર્ષ પણ સામેલ છે. જેના બદલામાં ટ્રમ્પ સતત નોબેલનો શાંતિ પુરસ્કાર માંગી રહ્યા છે. પાકિસ્તાન જેવા દેશોએ તો સમર્થન પણ કર્યું છે. જો કે હજુ તેમને મળ્યો નથી.
મચાડો અને ટ્રમ્પની આ મુલાકાત એવા સમયે થઈ છે જ્યારે વેનેઝુએલા ઊંડા રાજનીતિક અને આર્થિક સંકટમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. ટ્રમ્પ પ્રશાસનનું આ વલણ એ સંકેત આપે છે કે અમેરિકા વેનેઝુએલાના વિપક્ષનું સન્માન તો કરે છે પરંતુ તે એવા કોઈ પણ નેતૃત્વ પર દાવ લગાવતા બચી રહ્યું છે જેને તે રાજકીય રીતે નબળો માને છે.
નોબેલ સંસ્થા વિફરી
નોબેલ ઈન્સ્ટિટ્યૂટે એ સ્પષ્ટ સંકેત આપેલો છે કે વેનેઝુએલાના વિપક્ષી નેતા મારિયા કોરિના મચાડોને હાલમાં મળેલો નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર તેઓ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને આપી શકે નહીં. નોર્વિયન નોબેલ ઈન્સ્ટિટ્યૂટે આ નિવેદન મચાડોએ જ્યારે એવું કહ્યું હતું કે તે પોતાનો પુરસ્કાર ટ્રમ્પને આપવા કે શેર કરવા ઈચ્છે છે જેમણે વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોને પકડવાના અમેરિકાના અભિયાનની નિગરાણી કરી. માદુરો ન્યૂયોર્કમાં નશીલા પદાર્થોની તસ્કરીના આરોપોનો સામનો કરી રહ્યા છે.
સંસ્થાએ શુક્રવારે એક નિવેદનમાં કહ્યું હતું કે નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારની જાહેરાત થયા બાદ તેના પર રોક લગાવી ન શકાય કે ન તો તેને કોઈ બીજાને આપી શકાય કે શેર કરી શકાય. નિવેદનમાં કહ્યું કે નિર્ણય અંતિમ હોય છે અને યથાવત રહે છે. મચાડોએ ફોક્સ ન્યૂઝ પર કહ્યું હતું કે હું વ્યક્તિગત રીતે કહેવા ઈચ્છુ છું કે અમે વેનેઝુએલાની જનતા એ માનીએ છીએ કે આ પુરસ્કાર વેનેઝુએલાના લોકોનો છે અને તેઓ નિશ્ચિત રીતે તેને તેમને આપવા કે તેમની સાથે શેર કરવા માંગે છે. પુરસ્કારની જાહેરાત થયા બાદ મચાડોએ તેને ટ્રમ્પ અને વેનેઝુએલાની જનતાને સમર્પિત કર્યો હતો.
