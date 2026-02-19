Prev
મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધના ભણકારા, ગમે ત્યારે ફાટી નીકળે અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ! સેટેલાઈટ તસવીરોથી મોટો  ખુલાસો

US Iran War: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થાય તેવા ભણકારા વાગી રહ્યા છે. અમેરિકાએ પોતાના ઢગલો ફાઈટર જેટ્સ મિડલ ઈસ્ટમાં મોકલ્યા છે. કેટલીક તસવીરો સામે આવી છે જેનાથી પણ ઈરાના પરમાણુ  ઠેકાણાઓ વિશે ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. વિશેષજ્ઞોના જણાવ્યાં મુજબ જો યુદ્ધ શરૂ થયું તો અનેક અઠવાડિયા સુધી ચાલી શકે છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 19, 2026, 08:55 AM IST

દુનિયામાં ખુબ જ ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. એક બાજુ ટ્રમ્પના ટેરિફના ઝટકા, રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે સંઘર્ષ હજુ પણ ચાલુ છે. ત્યાં હવે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધના ભણકારા વાગી રહ્યા છે. યુદ્ધ શરૂ થવાની આશંકા પ્રબળ બની રહી છે. બંને દેશ એકબાજુ જ્યાં વાતચીત દ્વારા ઉકેલ મેળવવાના પ્રયત્નો કરે છે ત્યાં બીજી બાજુ બંને દેશો યુદ્ધની તૈયારી પણ કરી રહ્યા છે. અમેરિકા મિડલ ઈસ્ટમાં સતત પોતાની સૈન્ય હાજરી વધારી રહ્યું છે અને બબ્બે દરિયામાં યુદ્ધ જહાજ તૈનાત કર્યા છે. બીજી બાજુ ઈરાને પણ અમેરિકી હુમલાને પહોંચી વળવા માટે તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. નવી તસવીરોથી એવો ખુલાસો થયો છે કે કોઈ પણ હુમલો થાય તેની આશંકા ના પગલે ઈરાને પોતાના પરમાણુ ઠેકાણાની કિલ્લેબંધી શરૂ કરી છે. 

શરૂ થઈ શકે છે વોર
વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તથા વિશ્લેષકોએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે કે બંને દેશો વચ્ચે મોટા પાયે સૈન્ય ઘર્ષણ ગણતરીના દિવસોમાં શરૂ થઈ શકે છે. અમેરિકી સમાચાર એજન્સી એક્સિયોસના લેટેસ્ટ રિપોર્ટ મુજબ વિશેષજ્ઞોએ ચેતવણી આપી છે કે આ યુદ્ધ અનેક અઠવાડિયાઓ સુધી ચાલી શકે છે. રિપોર્ટ મુજબ ઈઝરાયેલના પૂર્વ સૈન્ય ઈન્ટેલિજન્સ પ્રમુખ આમોસ યાડલિને કહ્યું કે સંઘર્ષની સંભાવના પહેલા કરતા ઘણી વધી ગઈ છે. અમેરિકા જેવી મહાશક્તિ યુદ્ધમાં તરત ઝંપ લાવતી નથી પરંતુ સૈન્ય તૈયારીઓ સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે. રિપોર્ટ મુજબ વ્હાઈટ હાઉસના એક અધિકારીએ આવનારા અઠવાડિયાઓમાં સૈન્ય કાર્યવાહીની 90 ટકા સંભાવના વ્યક્ત કરી છે. 

બીજી બાજુ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નીકટના સૂત્રોનું કહેવું છે કે ટ્રમ્પ ઈરાનના વલણથી નારાજ છે અને તમામ વિકલ્પ ખુલ્લા છે એવું નિવેદન હવે વિશ્વસનીય સૈન્ય તૈયારીઓ સાથે સંકળાયેલું છે. એવું કહેવાય છે કે જો હુમલો થયો તો તે મર્યાદિત કે પ્રતિકાત્મક નહીં પરંતુ અનેક અઠવાડિયાઓ સુધી ચાલનારું વ્યાપક સૈન્ય અભિયાન હશે. જેમાં ઈઝરાયેલની પણ ભૂમિકા હશે. 

ઈઝરાયેલ પણ જોડાશે?
ઈઝરાયેલ તરફથી પણ યુદ્ધ અંગે સંકેત મળ્યા છે. સત્તાધારી લિકુડ પાર્ટીના સાંસદ બોએજ બિસ્મુથે કહ્યું કે દેશ પડકારોનો સામનો કરી રહ્યો છે અને દરેક નાગરિક એ સવાલ પૂછે છે કે ઈરાન સાથે ઘર્ષણ ક્યારે થશે. ઈઝરાયેલી અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ સેના અેક સંભવિત પરિદ્રશ્યો માટે તૈયારી કરી રહી છે. 

નવી  તસવીરોથી ચોંકાવનારો ખુલાસો
ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ફોર સાયન્સ એન્ડ ઈન્ટરનેશનલ સિક્યુરિટીની નવી સેટેલાઈટ તસવીરોથી ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. વિશેષજ્ઞો મુજબ ઈરાન પોતાના ન્યૂક્લિયર ઠેકાણાઓને કોંક્રીટ અને માટી નીચે સંતાડી રહ્યું છે અને તેમને મજબૂત બંકરોમાં ફેરવી રહ્યું છે. ઈન્ડિયા ટુડેએ પોતાના એક રિપોર્ટમાં આ વિશ્લેષણના હવાલે જણાવ્યું છે કે હાઈ રિઝોલ્યૂશન તસવીરોમાં સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે કે ઈરાને સંવેદનશીલ સાઈટ્સને છૂપાવવાની  અને મજૂબત કરવાની કોશિશો વધારી છે. 

કરાઈ રહી છે કિલ્લેબંધી
સંસ્થાને પોતાના એનાલિસિસમાં કહ્યું છે કે  છેલ્લા બે ત્રણ સપ્તાહથી ઈરાન પારચિન મિલેટ્રી કોમ્પ્લેક્સમાં નવી તાલેઘન 2 ફેસિલિટીને માટી હેઠળ દબાવી રહ્યું છે. નતાંજ ન્યૂક્લિયર પ્લાન્ટમાં પણ કઈક એવું ચાલી રહ્યું છે. જ્યારે એસ્ફહાન ન્યૂક્લિયર કોમ્પ્લેક્સ જે એક અન્ય એનરિચમેન્ટ સાઈટ છે ત્યાં તસવીરોમાં ટનલના એન્ટ્રન્સને છૂપાવવાની કોશિશ જોવા મળી રહી છે. આ એ જ જગ્યા છે જ્યાં અમેરિકાએ ગત વર્ષે જૂનમાં બોમ્બ ફેંક્યા હતા. 

અમેરિકાએ ફાઈટર જેટ્સ મોકલ્યા
આ અગાઉ મિડલ ઈસ્ટમાં અમેરિકાની સૈન્ય હાજરી સતત વધી રહી છે. ઈન્ડિપેન્ડેન્ટ ફલાઈટ ટ્રેકિંગ ડેટા અને મિલેટ્રી એવિએશન મોનિટર્સે અનેક F22, F35 અને F16 ફાઈટર જેટ્સને વિસ્તારમાં આવતા રેકોર્ડ ક ર્યા છે. આ સાથે અનેક એરિયલ રિફ્યૂલિંગ ટેન્કર પણ જોવા મળ્યા છે. એક અમેરિકી અધિકારી મુજબ છેલ્લા 24 કલાકમાં 50થી વધુ ફાઈટર જેટ મોકલવામાં આવ્યા છે. USS અબ્રાહમ લિંકન અને અનેક અન્ય એરક્રાફ્ટ્સ પણ ત્યાં પહેલેથી જ હાજર છે. 

