/હોર્મુઝમાં ફરી ભડકી યુદ્ધની આગ, અમેરિકી સુરક્ષા ઘેરાવાળા જહાજો પર ઈરાનનો મિસાઈલ હુમલો, જાણો

Iran US War: પશ્ચિમ એશિયામાં ફરી એકવાર તણાવ વધી રહ્યો હોય તેવું લાગે છે. ઈરાને દક્ષિણ ઈરાનથી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના દક્ષિણ ઓમાન કોરિડોરમાં યુએસ સુરક્ષા સુરક્ષા હેઠળ કાર્યરત જહાજો પર મિસાઈલ એટેક કર્યો છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ઈરાને એન્ટી-ક્રુઝ મિસાઈલથી હુમલો કર્યો છે.
હકીકતમાં, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર હાલમાં યુએસ લશ્કરી પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ છે. યુએસ સૈન્યએ ઓછામાં ઓછા પાંચ યુએસ એરફોર્સ KC-135/KC-46A રિફ્યુઅલિંગ ટેન્કર અને બે યુએસ નેવી P-8A પોસાઇડન મેરીટાઇમ પેટ્રોલ એરક્રાફ્ટ ત્યાં તૈનાત કર્યા છે. જો કે, આ હુમલાથી થયેલા નુકસાન વિશે આ સ્ટોરી લખાય છે ત્યારે સુધીમાં જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી.
ઈરાને પહેલા પણ કર્યો હતો હુમલો
ધ હોર્મુઝ લેટરના અહેવાલ મુજબ, 29 ઓગસ્ટના રોજ, ઈરાને બંદર સિરિકથી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં જહાજો પર બેલિસ્ટિક મિસાઈલ અને ઘણા ડ્રોન છોડ્યા હતા. મિસાઇલો પછી, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં એક જોરદાર વિસ્ફોટ સંભળાયો. એવો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરવા માંગતો નથી, પરંતુ તેનો હેતુ તેની મંજૂરી વિના કોઈપણ શિપિંગ પસાર થવાથી અટકાવવાનો છે.
યુએસ જહાજોને નિશાન બનાવે છે ઈરાન
મળતી માહિતી મુજબ, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની યુએસ બાજુએ પાંચથી વધુ યુએસ એરફોર્સ KC-135/KC-46A રિફ્યુઅલિંગ ટેન્કર અને બે યુએસ નેવી P-8A પોસાઇડન મેરીટાઇમ પેટ્રોલ એરક્રાફ્ટ હાજર છે. એવો દાવો કરવામાં આવે છે કે આ વિમાનોને ઈરાનની એન્ટી-શિપ મિસાઇલો દ્વારા નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. આ હુમલાથી થયેલા નુકસાનની હદ ભવિષ્યમાં જ જાણી શકાશે.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ફરી વધ્યો તણાવ
નોંધનીય છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ સૌથી સંવેદનશીલ દરિયાઈ માર્ગ બની ગયો છે. વિશ્વના તેલ પુરવઠાનો લગભગ 20 ટકા આ માર્ગમાંથી પસાર થાય છે. ઈરાન યુદ્ધે ઘણા મોટા દેશોને અસર કરી છે. તાજેતરમાં તણાવ વધ્યો હોવાથી, તેલ અને ખાતરો માટે અન્ય દેશો પર નિર્ભર દેશો વધુને વધુ ચિંતિત થયા, અને કિંમતોમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.
આ દરમિયાન, કતરે તાજેતરમાં લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસ (LNG) માટે વિદેશી સહાયમાં 85 ટકાનો ઘટાડો જાહેર કર્યો છે. આશ્ચર્યજનક રીતે, કતરનું અર્થતંત્ર ફક્ત LNG નિકાસ પર આધાર રાખે છે. આ હુમલાઓની સીધી અસર વિશ્વભરના વિવિધ દેશોમાં LNG નિકાસ પર પડી છે.
ઈરાને મિસાઈલ કેમ ચલાવી?
નોંધનીય છે કે ઈરાનના IRGCએ પહેલીવાર હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં એન્ટી-શિપ મિસાઈલ છોડી છે. થોડા દિવસો પહેલા, ઈરાન દ્વારા આવી જ મિસાઈલ છોડવાના અહેવાલો સામે આવ્યા હતા. એવું માનવામાં આવે છે કે ઈરાન કાં તો તેની એન્ટી-શિપ ક્ષમતાઓનું પરીક્ષણ કરી રહ્યું છે અથવા જાણી જોઈને તે દરિયાઈ વિસ્તાર પર પોતાનો એકાધિકાર સ્થાપિત કરવાની ઇચ્છા દર્શાવી રહ્યું છે.