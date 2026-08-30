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હોર્મુઝમાં ફરી ભડકી યુદ્ધની આગ, અમેરિકી સુરક્ષા ઘેરાવાળા જહાજો પર ઈરાનનો મિસાઈલ હુમલો, જાણો

Iran US War: ઈરાને દક્ષિણ ઓમાન વિસ્તારમાં એક અમેરિકી લશ્કરી જહાજ પર મિસાઈલ છોડી છે. આ હુમલાથી થયેલા નુકસાનનું પ્રમાણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. જો કે છેલ્લા થોડા સમયથી હુમલાઓ ઓછા થયા હતા અને તેમાં આ હુમલો ફરી યુદ્ધ ભડકાવી શકે છે. હવે જોવાનું રહેશે કે અમેરિકા કોઈ કાર્યવાહી કરે છે કે નહીં.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 30, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 10:15 AM IST
હોર્મુઝમાં ફરી ભડકી યુદ્ધની આગ, અમેરિકી સુરક્ષા ઘેરાવાળા જહાજો પર ઈરાનનો મિસાઈલ હુમલો, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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