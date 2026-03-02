Prev
મિડલ ઈસ્ટમાં મહાયુદ્ધ! હજુ કેટલા દિવસ ઈરાન પર બોમ્બમારો કરશે ટ્રમ્પ? પ્લાન થઈ ગયો લીક

US-Israel Iran War: અમેરિકા-ઇઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થયાને બે દિવસ વીતી ગયા છે. આ દરમિયાન અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના હવાઈ હુમલામાં ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર ખામેનાઈનું મોત થયું છે. હવે ટ્રમ્પે એક નિવેદનમાં કહ્યું કે, આ યુદ્ધ ચાર અઠવાડિયા સુધી ચાલશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 02, 2026, 10:51 AM IST
  • અમેરિકા-ઇઝરાયેલના મિસાઇલ હુમલા વચ્ચે ટ્રમ્પની 'વોર ડેડલાઇન' જાહેર
  • અમેરિકાના સૈનિકોના મોત પર પહેલા વાર ટ્રમ્પે આપ્યું નિવેદન
  • ઈરાન એક મોટો દેશ છે અને મજબૂત પણ છે: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ

US-Israel Iran War: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાન સાથે ચાલી રહેલા તણાવ અંગે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, આ સંઘર્ષ હજું ચાર અઠવાડિયા સુધી ચાલી શકે છે. અગાઉ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે, અમેરિકાનો બોમ્બમારો આખા અઠવાડિયા સુધી અથવા જરૂર પડે ત્યાં સુધી ચાલુ રહેશે. તેમણે કહ્યું કે, ઈરાન મોટો અને મજબૂત દેશ પણ છે, તેથી આમાં સમય લાગવો અનિવાર્ય છે.

ઈરાન પર ચાર અઠવાડિયા હુમલો કરવાનો ઈરાદો
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બ્રિટિશ અખબાર 'ધ ડેઇલી મેઇલ'ને આપેલા ટેલિફોનિક ઇન્ટરવ્યુમાં હુમલા અંગે વાત કરી છે, જ્યારે તેઓ તેમના માર-એ-લાગો રિસોર્ટમાં હતા. તેમણે કહ્યું કે, "આ હંમેશાથી ચાર અઠવાડિયાનો પ્લાન હતો. અમને લાગતું હતું કે તેમાં ચાર અઠવાડિયા કે તેથી ઓછો સમય લાગશે." ટ્રમ્પે કહ્યું કે, ઈરાન એક મોટો દેશ છે અને મજબૂત પણ છે, તેથી તેમાં સમય લાગવો અનિવાર્ય છે.

આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે, જ્યારે મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ છે. અમેરિકા અને ઇઝરાયેલે સંયુક્ત રીતે અનેક ઇરાની સ્થળો પર હુમલો કર્યો છે, જેમાં ઇરાનના સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈનું મોત થયું હતું. જવાબી કાર્યવાહીમાં ઇરાને મિસાઇલો અને ડ્રોનથી હુમલો કર્યો છે, જેની અસર સમગ્ર ક્ષેત્ર પર પડી છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે, બધું પ્લાનિંગ મુજબ ચાલી રહ્યું છે. અમે તેમની આખી લીડરશિપને ખતમ કરી નાખી છે. ટ્રમ્પે દાવો કર્યો કે, ઇરાકમાં આશરે 48 નેતાઓ માર્યા ગયા છે.

ટ્રમ્પે અમેરિકાના 3 સૈનિકોના મોત પર શું કહ્યું?
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પહેલી વાર અમેરિકન સૈનિકોના મોત વિશે પણ ખુલ્લેઆમ વાત કરી. આ યુદ્ધમાં અમેરિકાના 3 સૈનિકોના મોત થયા છે, જેમના નામ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યા નથી. ટ્રમ્પે તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા કહ્યું કે, "તેઓ શાનદાર લોકો હતા. તેમનો રેકોર્ડ કમાલનો હતો." પરંતુ તેમણે એ પણ સ્વીકાર્યું કે, આવી ઘટનાઓ થઈ શકે છે. 'કમનસીબે, અમે આની અપેક્ષા રાખી હતી. તે ફરીથી થઈ શકે છે.' ટ્રમ્પે કહ્યું કે, તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન આ પ્રથમ અમેરિકન મોત છે. તેમણે જણાવ્યું કે, એકંદરે અમે સારું કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ જોખમ હજુ પણ છે.

ટ્રમ્પે ડિપ્લોમેસી રસ્તો પણ ખુલ્લો રાખો
ટ્રમ્પને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે, શું ઈરાન સાથે ટૂંક જ સમયમાં વાતચીત થઈ શકે છે, ત્યારે ટ્રમ્પે કહ્યું કે, "મને ખબર નથી. તેઓ વાત કરવા માંગે છે, પરંતુ મેં કહ્યું કે, આપણે ગયા અઠવાડિયે વાત કરવી જોઈતી હતી, આ અઠવાડિયે નહીં."

ટ્રમ્પે એમ પણ જણાવ્યું કે, તેમણે બહેરીન, સાઉદી અરેબિયા, સંયુક્ત આરબ અમીરાત, કતાર અને જોર્ડનના નેતાઓ સાથે વાત કરી છે. તેઓ અમેરિકન જનતાને ટૂંક જ સમયમાં સંબોધિત કરવાના છે અને જનરલો સાથે મિટિંગ કરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, 'હું હમણાં જનરલો સાથે છું, થોડી અપડેટ મેળવી રહ્યો છું. આ કોલ પૂર્ણ થયા પછી હું તે કરીશ.'

આ સંઘર્ષ મિડલ ઈસ્ટની શાંતિ માટે મોટો ખતરો બની રહ્યો છે. ઈરાનના હુમલાઓથી આ ક્ષેત્રમાં તણાવ વધાર્યો છે અને વૈશ્વિક સ્તર પર પણ તેની અસર જોવા મળી રહી છે. ટ્રમ્પના નિવેદનથી જાણવા મળે છે કે, અમેરિકા હજુ પીછેહઠ કરવાના મૂડમાં નથી, પરંતુ વાતચીતના દરવાજા બંધ થયા નથી. સ્થિતિ પર બધાની નજર છે કે આગામી ચાર અઠવાડિયા કેવી રીતે પ્રસાર થાય છે.

