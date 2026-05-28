/દુનિયા માટે ખતરાની ઘંટડી! આ તો હજું કંઈ નથી, આગામી 5 વર્ષમાં તૂટશે ગરમીના તમામ રેકોર્ડ; UNની ગંભીર ચેતવણી

UN Climate Report 2026: સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (UN)ના રિપોર્ટ અનુસાર, આગામી 5 વર્ષમાં પૃથ્વી ઘણી વખત 1.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસની મર્યાદા પાર કરશે. ગરમીના રેકોર્ડ તૂટશે. આર્કટિક ઝડપથી ગરમ થશે. એમેઝોનમાં દુષ્કાળ પડી શકે છે. કુદરતી આપત્તિઓ આવશે.
UN Climate Report 2026: સંયુક્ત રાષ્ટ્રના એક નવા રિપોર્ટે દુનિયાને ફરી એકવાર ચેતવણી આપી છે. રિપોર્ટ અનુસાર, આગામી 5 વર્ષમાં (2026 થી 2030) પૃથ્વીનું તાપમાન વધુ ઝડપથી વધશે. ગરમી 1.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસની મર્યાદાને ઘણી વખત પાર કરી જશે અને ગરમીના નવા રેકોર્ડ બનશે. વર્લ્ડ મેટીરોલોજીકલ ઓર્ગેનાઈઝેશન (WMO)નો આ રિપોર્ટ સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે, માનવીય પ્રવૃત્તિઓમાંથી નીકળતા ગ્રીનહાઉસ ગેસને કારણે હવામાન ચરમસીમાએ પહોંચી રહ્યું છે.
પેરિસ કરારમાં નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે, આપણે પૃથ્વીનું સરેરાશ તાપમાન પૂર્વ-ઔદ્યોગિક કાળની સરખામણીમાં 1.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી વધુ વધવા નહીં દઈએ. પરંતુ WMOનો નવો રિપોર્ટ કહે છે કે, 2026થી 2030 વચ્ચે 75 ટકા શક્યતા છે કે 5 વર્ષનું સરેરાશ તાપમાન 1.5 ડિગ્રીથી ઉપર જતું રહેશે.
આ 5 વર્ષોમાંથી ઓછામાં ઓછું એક વર્ષ 1.5 ડિગ્રીની મર્યાદા પાર કરી જાય તેની 91% શક્યતા છે. તેમજ આમાંથી કોઈ એક વર્ષ 2024ની ગરમીનો રેકોર્ડ તોડી નાખશે તેની 86% શક્યતા છે. એટલે કે આવનારા વર્ષો હજુ પણ વધુ ગરમ થવાના છે.
આર્કટિક વિસ્તાર ઝડપથી થઈ રહ્યો છે ગરમ
રિપોર્ટમાં સૌથી ચિંતાજનક વાત આર્કટિક વિસ્તાર વિશે છે. અહીં તાપમાન બાકીની દુનિયાની સરખામણીમાં લગભગ 3.5 ગણી ઝડપે વધી રહ્યું છે. 2026થી 2030 સુધીમાં આર્કટિકનું તાપમાન સરેરાશ 1.66 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વધુ વધી શકે છે. દરિયાઈ બરફ પીગળી રહ્યો છે. બરફ ઓછો થવાને કારણે સૂર્યના કિરણો સમુદ્રમાં વધુ શોષાય છે, જેનાથી ગરમી વધુ વધે છે. આ એક સાયકલ બની ગઈ છે. શિયાળામાં આર્કટિક પહેલા કરતાં પણ વધુ ગરમ રહેશે, જે આખી દુનિયાના હવામાનને અસર કરશે.
એમેઝોનમાં દુષ્કાળ અને આગનો ખતરો
એમેઝોન પૃથ્વી પરનું સૌથી મોટું ઉષ્ણકટિબંધીય રેનફોરેસ્ટ છે, જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ શોષીને હવામાનને નિયંત્રણમાં રાખે છે. આગામી પાંચ વર્ષમાં એમેઝોનમાં અસામાન્ય દુષ્કાળ પડી શકે છે. આનાથી જંગલોમાં આગ લાગવાનું જોખમ વધી જશે. જો એમેઝોન સુકાઈ જાય અને સળગી જાય, તો તે કાર્બન શોષવાને બદલે પોતે કાર્બન છોડવા લાગશે, જેનાથી ગ્લોબલ વોર્મિંગ વધુ ઝડપી બનશે. સ્થાનિક લોકો માટે પાણીની સમસ્યા પણ વધશે.
વધી રહી છે હવામાનની ઘટનાઓ
ગરમી વધવાને કારણે હવામાન વધુ ઉગ્ર બની રહ્યું છે. પૂર, દુષ્કાળ, હીટવેવ અને વાવાઝોડા વધુ આવશે. યુરોપમાં મે મહિનામાં રેકોર્ડબ્રેક ગરમી પડી રહી છે. ભારત, પાકિસ્તાન અને અન્ય દેશોમાં પણ લૂનો પ્રકોપ વધી રહ્યો છે. વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું છે કે, તાપમાનમાં દર 0.1 ડિગ્રીના વધારા સાથે તેની અસરો વધુ ગંભીર બનતી જાય છે. 1.5 ડિગ્રીની મર્યાદા કોઈ ખાઈ નથી, પરંતુ તેનાથી ઉપર જવું જોખમી છે. આનાથી કોરલ રીફ, ગ્લેશિયર્સ અને ઘણી પર્યાવરણીય ઇકોસિસ્ટમ નાશ પામી શકે છે.
ભારત પર શું અસર થશે?
ભારત ગરમીનો માર સહન કરનારા દેશોમાં સામેલ છે. આગામી વર્ષોમાં હીટવેવની ઘટનાઓ વધશે. રાત્રિનું તાપમાન પણ ઊંચું રહેશે, જેના કારણે શરીરને આરામ નહીં મળી શકે. કૃષિ, આરોગ્ય અને પાણીની ઉપલબ્ધતા પર માઠી અસર પડશે. શહેરોમાં 'અર્બન હીટ આઇલેન્ડ'ની અસરને કારણે ગરમી વધુ વધશે. ભારતે તેના 'હીટ એક્શન પ્લાન'ને વધુ મજબૂત બનાવવો જોઈએ.
સંયુક્ત રાષ્ટ્રના ક્લાયમેટ ચીફ સાયમન સ્ટીલે કહ્યું કે, ગ્લોબલ વોર્મિંગને રોકવાના પ્રયાસો અત્યારે પૂરતા નથી. કોલસો, ઓઈલ અને ગેસનો ઉપયોગ હજુ પણ ઘણો વધારે છે. આનાથી હવામાનની અતિશય પ્રતિકૂળ ઘટનાઓ વધી રહી છે, જેની અસર આરોગ્ય, અર્થતંત્ર અને ખાદ્ય સુરક્ષા પર પડી રહી છે.
શું કંઈ કરી શકાય?
વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું છે કે, હજુ પણ મોડું નથી થયું. જો આપણે તાત્કાલિક કાર્બન ઉત્સર્જન ઘટાડીએ, રિન્યુએબલ એનર્જી વધારીએ અને જંગલોના રક્ષણ માટે વ્યુહરચના બનાવીએ, તો નુકસાન મર્યાદિત કરી શકાય છે. રિપોર્ટમાં સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે કે, તાપમાનમાં દર 0.1 ડિગ્રીના વધારા સાથે અસર વધે છે, તેથી દરેક નાનું પગલું પણ મહત્વપૂર્ણ છે.
UNનો આ રિપોર્ટ દુનિયા માટે એક ગંભીર ચેતવણી છે. આગામી પાંચ વર્ષ પૃથ્વી માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થવાના છે. જો આપણે અત્યારે ગંભીર પગલાં નહીં લઈએ, તો ગરમીના રેકોર્ડ તૂટતા રહેશે, કુદરતી આફતો વધશે અને લાખો લોકોના જીવન પ્રભાવિત થશે.