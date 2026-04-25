ભારે ગરમી અને વિનાશની ચેતવણી, જાણો મેગા અલ નીનોની હવામાન પર શું અસર પડશે?

હોમWorldભારે ગરમી અને વિનાશની ચેતવણી, જાણો મેગા અલ નીનોની હવામાન પર શું અસર પડશે?

Mega El Nino Effect: દુનિયા 150 વર્ષમાં સૌથી મોટા ખતરાનો સામનો કરી રહી છે, 'મેગા અલ નીનોના ભયે વૈજ્ઞાનિકોને પણ મૂંઝવણમાં મૂકી દીધા છે. શું અતિશય ગરમી અને દુષ્કાળ ખરેખર વિનાશ લાવશે? જાણો કે આ વિનાશક કટોકટી તમારા જીવન પર કેવી અસર કરશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 25, 2026, 07:23 PM IST
  • દુનિયા 150 વર્ષમાં સૌથી મોટા ખતરાનો સામનો કરી રહી છે
  • મેગા અલ નીનોના ભયે વૈજ્ઞાનિકોને પણ મૂંઝવણમાં મૂકી દીધા છે.
  • શું અતિશય ગરમી અને દુષ્કાળ ખરેખર વિનાશ લાવશે?

Mega El Nino Effect: વિશ્વ હાલમાં છેલ્લા 150 વર્ષોમાં ન જોવા મળેલા કુદરતના ખતરનાક સ્વરૂપનો સામનો કરવાની કગાર પર છે. વૈજ્ઞાનિકોએ ચેતવણી આપી છે કે મેગા અલ નીનો પાછો ફરી રહ્યો છે, જે ફક્ત હવામાનની પેટર્નને વિક્ષેપિત કરશે જ નહીં પરંતુ માનવતા માટે એક મોટી આપત્તિનો સંકેત પણ આપી શકે છે.

મેગા અલ નીનો શું છે અને તે શા માટે ખતરનાક છે?

સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, અલ નીનોએ સમુદ્રના તાપમાનમાં ફેરફારની પ્રક્રિયા છે. જ્યારે પેસિફિક મહાસાગરના પાણી અસામાન્ય રીતે ગરમ થાય છે, ત્યારે તે વૈશ્વિક હવામાન પર અસર કરે છે. પરંતુ આ વખતે, વૈજ્ઞાનિકો તેને "મેગા" કહી રહ્યા છે કારણ કે આવી પરિસ્થિતિ 1870ના દાયકાથી લગભગ 150 વર્ષ પછી બની રહી છે. એક્સપર્ટ માને છે કે ગ્લોબલ વોર્મિંગે તેને વધુ ખતરનાક બનાવી દીધું છે.

માનવ જીવન પર શું અસર પડશે?

મેગા અલ નીનો વિશ્વના ઘણા ભાગોમાં રેકોર્ડબ્રેક ગરમીનું કારણ બની શકે છે. આની સીધી અસર કૃષિ પર પડશે, જેના કારણે અનાજની અછત અને ફુગાવો વધશે.

રોગનું જોખમ, દરિયાઈ જીવસૃષ્ટિને નુકસાન

વધતું તાપમાન કોલેરા અને ડેન્ગ્યુ જેવા રોગોના ફેલાવા માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ બનાવે છે. વધુમાં, સમુદ્રના તાપમાનમાં વધારો માછલીઓ અને અન્ય જીવોના મૃત્યુ તરફ દોરી શકે છે, જે ઇકોસિસ્ટમને વિક્ષેપિત કરી શકે છે.

ભારત માટે ચિંતાનો વિષય

ભારત જેવા કૃષિપ્રધાન દેશ માટે, મેગા અલ નીનો એક મહત્વપૂર્ણ પડકાર ઉભો કરે છે. આ ચોમાસાને નબળો પાડી શકે છે, જેના કારણે પાકની ઉપજમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થઈ શકે છે. વૈજ્ઞાનિકો કહે છે કે જો સમયસર નક્કર પગલાં લેવામાં નહીં આવે, તો આગામી વર્ષો માનવતા માટે કસોટીનો સમય સાબિત થઈ શકે છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

