અમેરિકાને ચેતવણી... જેપી મોર્ગને કહ્યું: સાવધાન રહો, નહીંતર પરિસ્થિતિ યુરોપ જેવી થશે!

Big Warning For America: JPMorgan Chaseના CEO જેમી ડિમોને અમેરિકાને વેપાર વિરોધી નીતિઓ અંગે ગંભીર ચેતવણી આપી છે અને તાત્કાલિક જરૂરી પગલાં લેવા વિનંતી કરી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 16, 2025, 08:54 PM IST

અમેરિકાને ચેતવણી... જેપી મોર્ગને કહ્યું: સાવધાન રહો, નહીંતર પરિસ્થિતિ યુરોપ જેવી થશે!

Big Warning For America: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ટેરિફ હુમલાઓએ વિશ્વભરના દેશોને હચમચાવી દીધા છે, અને તેની અસરો હજુ પણ અનુભવાઈ રહી છે. ટેરિફના કારણે ભારત, જાપાન અને ચીન સાથે ટ્રેન વોર પણ થયા છે. JPMorgan Chase એ યુએસ વેપાર નીતિઓ અંગે ગંભીર ચેતવણી આપી છે. JPMorgan Chaseના CEO જેમી ડિમોને ચેતવણી આપી છે કે જો અમેરિકામાં વેપાર વિરોધી નીતિઓ ચાલુ રહેશે, તો યુરોપ જેવી આર્થિક કટોકટી આવી શકે છે.

પછી અમેરિકા યુરોપના પગલે ચાલવાનું શરૂ કરશે

ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, JPMorgan Chaseના CEO જેમી ડિમોને અમેરિકાની વેપાર નીતિઓ અંગે ચેતવણી આપી હતી, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ વેપાર વિરોધી નીતિઓ કંપનીઓને શહેરોમાંથી બહાર કાઢી રહી છે, અને પરિણામે, અમેરિકા યુરોપ જેવી આર્થિક મંદીનો સામનો કરી શકે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે જો તાત્કાલિક પગલાં લેવામાં નહીં આવે, તો અમેરિકા 30 વર્ષમાં યુરોપના માર્ગ પર ચાલી શકે છે.

ડિમોને કહ્યું કે, હવે પગલાં લેવા જોઈએ

જેમી ડિમોને યુરોપિયન અર્થતંત્રોમાં ઘટી રહેલા GDP વૃદ્ધિને ચેતવણી તરીકે ગણાવી. તેમણે વ્યવસાયિક વાતાવરણને નબળા બનાવવા માટે હાઈ ટેક્સ અને વધુ પડતા નિયમનને પણ જવાબદાર ઠેરવ્યા. ડિમોને ચેતવણી આપી હતી કે યુએસ શહેરો અને રાજ્યોએ સ્પર્ધાત્મક રહેવા માટે હવે પગલાં લેવાની જરૂર છે, નહીં તો વધુ વ્યવસાય-મૈત્રીપૂર્ણ નીતિઓ ધરાવતા ક્ષેત્રોમાં કંપનીઓ ગુમાવવાનું જોખમ લેવું પડશે.

હિજરતનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે!

JPMorgan Chase તરફથી આ મહત્વપૂર્ણ ચેતવણી યુએસ માટે મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના ટેરિફથી તિજોરી ભરવાના દાવાઓ છતાં, તેમની ફુગાવા સહિત વ્યાપાર ક્ષેત્ર પર નકારાત્મક અસર પડી છે, અને નિષ્ણાતોએ સતત તેમની ટીકા કરી છે.

ડિમોને ચેતવણી પણ આપી હતી કે જે રાજ્યો અને શહેરો બિનમૈત્રીપૂર્ણ વ્યવસાયિક વાતાવરણ અપનાવે છે તેમને મૂડી રોકાણમાં ઘટાડો અને પ્રતિભાના ડ્રેનનો સામનો કરવો પડશે. તેમણે કહ્યું કે દેશોમાં, રાજ્યો વચ્ચે અને શહેરો વચ્ચે સ્પર્ધા વધશે. જે રાજ્યો વ્યવસાયોને બહાર ધકેલશે તેઓ વિપરીત અસરનો સામનો કરશે.

ઘણીવાર નુકસાન તરફ દોરી જાય છે વધુ પડતા નિયમો

જેમીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે વ્યવસાય વિરોધી હોવાનો ખ્યાલ કોઈક રીતે સરેરાશ અમેરિકનોને, ઓછા વેતન મેળવનારાઓને પણ મદદ કરશે, પરંતુ તે આ ખ્યાલ સાથે અસંમત છે. તેમણે કહ્યું કે આવી નીતિઓ કર આધાર ઘટાડે છે અને તે લોકોને નુકસાન પહોંચાડે છે, જેમને તેઓ મદદ કરવા માંગે છે. ડિમોનના મતે, વધુ પડતા નિયમો મોટા કોર્પોરેશનો કરતાં નાના વ્યવસાયો અને ઓછી આવક ધરાવતા વ્યક્તિઓને વધુ નુકસાન પહોંચાડે છે.

 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

