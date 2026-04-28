કાશ પટેલ સિવાય ટ્રમ્પની આખી ટીમને મારવાનો હતો પ્લાન? શું હિન્દુ હોવાને કારણે બચી ગયા FBI ચીફ?
Trump Administration Target: વ્હાઇટ હાઉસ ગોળીબારમાં ગોળીબાર કરનાર કોલ એલને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ટીમને નિશાન બનાવી હતી પરંતુ એફબીઆઈ ડિરેક્ટર કાશ પટેલને બચાવી લીધો હતો. શું આ પાછળ પટેલની હિન્દુ ઓળખ કારણભૂત હતી કે કોઈ ચોક્કસ રણનીતિ હતી? જાણો સમગ્ર વાત
- વ્હાઇટ હાઉસ ગોળીબારમાં ગોળીબાર કરનાર કોલ એલને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ટીમને નિશાન બનાવી હતી
- પરંતુ એફબીઆઈ ડિરેક્ટર કાશ પટેલને બચાવી લીધો હતો.
- શું આ પાછળ પટેલની હિન્દુ ઓળખ કારણભૂત હતી કે કોઈ ચોક્કસ રણનીતિ હતી?
Trending Photos
Trump Administration Target: વ્હાઇટ હાઉસ કોરસપોન્ડન્ટ્સના ડિનર ગોળીબાર અંગે અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસા બહાર આવી રહ્યા છે. વિવિધ યુએસ એજન્સીઓ બંદૂકધારી કોલ એલનના મેનિફેસ્ટોની નજીકથી તપાસ કરી રહી છે. આ મેનિફેસ્ટોમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે સંકળાયેલા લગભગ દરેક વરિષ્ઠ અધિકારીને સંભવિત લક્ષ્ય તરીકે સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ એક નામ ગુમ હતું: કાશ પટેલ. અધિકારીઓ હવે તપાસ કરી રહ્યા છે કે એફબીઆઈ ડિરેક્ટર કાશ પટેલને કેમ બચાવી લેવામાં આવ્યા. હુમલાખોરની વિચારધારા, વ્યૂહાત્મક યોજના અને ધાર્મિક જોડાણ સહિત અનેક સિદ્ધાંતો પર વિચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે.
ધાર્મિક ઓળખ (પટેલનો હિન્દુ ધર્મ)
અહેવાલ મુજબ, સૌથી વધુ ચર્ચાસ્પદ શક્યતા એ છે કે પટેલની ઓળખ આ પાછળ હોઈ શકે છે. ધ ન્યૂ યોર્ક પોસ્ટના અહેવાલ મુજબ, તપાસકર્તાઓ માને છે કે શંકાસ્પદ કોલ એલનના મેનિફેસ્ટોમાં સ્પષ્ટ ખ્રિસ્તી વિરોધી વિચારો હતા. આનો અર્થ એ થઈ શકે છે કે કાશ પટેલ, એક હિન્દુ, હુમલાખોરના વૈચારિક લક્ષ્યોને અનુરૂપ ન હતો. કોલ એલનના ઢંઢેરામાં તેની હિંસાને વાજબી ઠેરવવા માટે ધાર્મિક, નૈતિક અને વૈચારિક વિચારણાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, જો હુમલાખોરનો ગુસ્સો કોઈ ચોક્કસ ધાર્મિક જૂથ (જેમ કે ખ્રિસ્તીઓ) તરફ નિર્દેશિત હોત, તો પટેલ તે અવકાશની બહાર હોત.
વ્યૂહાત્મક નિયમ (કાયદા અમલીકરણને નુકસાન પહોંચાડતો નથી)
બીજું શક્ય કારણ વૈચારિક કરતાં વ્યૂહાત્મક છે. તપાસકર્તાઓ કહે છે કે બંદૂકધારીએ હુમલા માટે સ્પષ્ટ નિયમો સ્થાપિત કર્યા હતા. આમાં કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓને નુકસાન ન પહોંચાડવું અને બિન-રાજકીય વ્યક્તિઓના જીવન માટે જોખમ ઓછું કરવું શામેલ હતું. એફબીઆઈ ડિરેક્ટર હોવાને કારણે, કાશ પટેલને આ નિયમ હેઠળ હિટ લિસ્ટમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા હોઈ શકે છે. જો કે, આ સિદ્ધાંત કંઈક અંશે જટિલ છે કારણ કે હુમલા દરમિયાન કાયદા અમલીકરણ અધિકારીને ગોળી વાગી હતી. જો કે, તે બચી ગયો કારણ કે તેણે બુલેટપ્રૂફ વેસ્ટ પહેર્યો હતો.
હુમલો અને ઢંઢેરાના મુખ્ય ખુલાસા
શંકાસ્પદે વહીવટી અધિકારીઓની ક્રમાંકિત હિટ-લિસ્ટ તૈયાર કરી હતી. તેણે તેના ઢંઢેરામાં સ્પષ્ટપણે લખ્યું હતું કે, વહીવટી અધિકારીઓ (કાશ પટેલ સિવાય) તેઓ લક્ષ્ય છે. તેણે આ ઢંઢેરાને હુમલાના માત્ર 10 મિનિટ પહેલા તેના પરિવારને મોકલ્યો હતો. તેમાં, તેણે અધિકારીઓ પરના હુમલાને કથિત અન્યાય પ્રત્યેના તેના પ્રતિભાવ તરીકે વર્ણવ્યું હતું.
25 એપ્રિલની ઘટનાની સમયરેખા
આ હુમલો વોશિંગ્ટન હિલ્ટન હોટેલમાં થયો હતો. બંદૂકધારી અનેક હથિયારો સાથે સુરક્ષા ઘેરાબંધી તોડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. જો કે, મુખ્ય કાર્યક્રમમાં પહોંચે તે પહેલાં જ ગુપ્ત સેવાએ તેને અટકાવ્યો. હુમલામાં એક અધિકારીને ગોળી વાગી હતી, પરંતુ તેના રક્ષણાત્મક વેસ્ટને કારણે તે બચી ગયો. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને અન્ય તમામ અધિકારીઓને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા.
હુમલાખોર કોલ એલન સામે કાર્યવાહી અને તપાસ
હુમલાખોર, કોલ એલન પર હવે હત્યાના પ્રયાસ અને અન્ય ઘણા ગંભીર હથિયારોના ગુનાઓનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. ધ ગાર્ડિયનના મતે, મેનિફેસ્ટોમાં ટ્રમ્પ વિરુદ્ધ મજબૂત નફરતભર્યું ભાષણ હતું, જે તેને રાજકીય રીતે પ્રેરિત હુમલો બનાવે છે.
અધિકારીઓ માને છે કે શંકાસ્પદે એકલા હુમલો કર્યો હતો, જો કે તેના કટ્ટરપંથીકરણ અને તેને પ્રભાવિત કરનારા પરિબળોની તપાસ ચાલુ છે. આ ઘટના બાદ, અસંખ્ય ષડયંત્ર સિદ્ધાંતો ઓનલાઈન ફરતા થયા છે, જેમાંથી મોટાભાગના ખોટા સાબિત થયા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે