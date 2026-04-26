Breaking News : ટેબલ નીચે છુપાયા ટ્રમ્પ, મેલિનિયા પણ ગભરાયા! વોશિંગટનની હોટલમાં ઈવેન્ટ વચ્ચે અંધાધૂંધ ફાયરિંગ

અમેરિકાના વોશિંગ્ટનમાં વ્હાઇટ હાઉસ પર ફાયરિંગની ઘટના બની છે. ડિનર દરમિયાન વ્હાઈટ હાઉસમાં ફાયરિંગની ઘટના બનતા ખળભળાટ મચી ગયો હતો. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સ હોટેલ હિલ્ટનમાં હાજર હતા ત્યારે જ ફાયરિંગ થયું હતું. આવામાં સુરક્ષા દળોએ તાત્કાલિક અસરથી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, ઉપરાષ્ટ્રપતિને બહાર કાઢ્યા હતા. હુમલા બાદ હુમલાખોરને ઠાર મરાયો હોવાની માહિતી મળી છે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ટ્વીટ કરીને માહિતી આપી. 
Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 26, 2026, 07:48 AM IST

Trump Evacuated : અમેરિકાના વોશિંગ્ટનમાં વ્હાઇટ હાઉસ પર ફાયરિંગની ઘટના બની છે. ડિનર દરમિયાન વ્હાઈટ હાઉસમાં ફાયરિંગની ઘટના બનતા ખળભળાટ મચી ગયો હતો. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સ હોટેલ હિલ્ટનમાં હાજર હતા ત્યારે જ ફાયરિંગ થયું હતું. આવામાં સુરક્ષા દળોએ તાત્કાલિક અસરથી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, ઉપરાષ્ટ્રપતિને બહાર કાઢ્યા હતા. હુમલા બાદ હુમલાખોરને ઠાર મરાયો હોવાની માહિતી મળી છે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ટ્વીટ કરીને માહિતી આપી. 

અંધાધૂંધ ફાયરિંગ બાદ સિક્રેટ સર્વિસના નિર્દેશ પર કાર્યક્રમમાં હાજર મહેમાનોને ટેબલ નીચે જવા માટે કહેવામાં આવ્યું. ભારે હથિયારોથી સજ્જ સુરક્ષાકર્મીઓ તરત જ સ્ટેજ પર પહોંચી ગયા અને સમગ્ર કાર્યક્રમ સ્થળને સુરક્ષિત કર્યું.ઘટના બાદ ઘણા લોકો બહાર નીકળતા જોવા મળ્યા. 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

